https://ria.ru/20201207/foms-1588077042.html

ФОМС: цифровизация поможет решить проблемы ОМС и здравоохранения в целом

ФОМС: цифровизация поможет решить проблемы ОМС и здравоохранения в целом

Цифровизация позволит решить многие задачи системы ОМС и здравоохранения в целом, заявила в ходе XIII Всероссийской научно-практической конференции "Медицина и... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T18:01

2020-12-07T18:01

2020-12-07T18:01

обязательное медицинское страхование

елена чернякова

омс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568766824_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_e0de4f9f10acf9f4411c8a3869a7b1b8.jpg

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Цифровизация позволит решить многие задачи системы ОМС и здравоохранения в целом, заявила в ходе XIII Всероссийской научно-практической конференции "Медицина и качество" председатель Федерального фонда ОМС Елена Чернякова.По ее словам, в пандемию перед Федеральным фондом ОМС встала новая задача."Речь о донастройке системы, которая изначально не была рассчитана на такой всплеск заболевания. Сегодня мы применяем три метода в рамках контроля качества медпомощи. Первый – это медико-экономический контроль. Он формируется на основании счетов, которые сейчас полностью формализованы, обрабатываются в системах территориальных ФОМС. Это позволяет нам охватить контролем 100% счетов. За 9 месяцев медико-экономической экспертизе были подвергнуты 516 миллионов счетов. Треть из них – это плановые экспертизы. Их количество существенно снизилось в связи с пандемией, потому что система и так работает в напряженном режиме. Фокус сместился на целевые экспертизы, в том числе, по случаям заболевания ковидом, но мы не снижали угол зрения, чтобы оценить доступность помощи по другим заболеваниям", - пояснила председатель ФОМС.По ее словам, ФОМС совместно с Минздравом ежемесячно ведет мониторинг граждан, нуждающихся в диспансерном наблюдении, и посещение им медорганизаций, несмотря на трудности, которые связаны с занятием коек пациентов с пневмонией и коронавирусом."Наиболее глубокий анализ, который тоже проводят наши эксперты, это экспертиза качества медпомощи. Здесь мы уже смотрим, чтобы все соответствовало клиническим рекомендациям, стандартам, методикам. Такой экспертизе за десять месяцев года было подвергнуто пять миллионов случаев. Также мы проводили экспертизы по каждому летальному исходу в связи с ковидом. Сегодня выявляются 25% различного рода нарушений. Но по мере того, как мы будем переводить медицинские документы в электронный вид и уходить от бумаги, количество нарушений станет меньше. Сама система будет подсказывать врачу все необходимые действия, особенно, если они формальны, и не даст внести некорректные данные", - пояснила Чернякова.Она подчеркнула, что сегодня врачи тратят на документацию очень много времени, а эксперты по качеству обращают внимание, в том числе, и на правильность ее оформления.

https://ria.ru/20201207/medpomosch-1588050961.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена чернякова, омс