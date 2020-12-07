https://ria.ru/20201207/foms-1588051143.html

ФОМС потратил на лечение COVID-19 в марте-октябре 143,5 млрд рублей

ФОМС потратил на лечение COVID-19 в марте-октябре 143,5 млрд рублей

Расходы Фонда обязательного медицинского страхования на лечение пациентов с COVID-19 в стационарах РФ и на тестирование за март-октябрь составили 143,5... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T16:11

2020-12-07T16:11

2020-12-07T16:11

обязательное медицинское страхование

елена чернякова

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Расходы Фонда обязательного медицинского страхования на лечение пациентов с COVID-19 в стационарах РФ и на тестирование за март-октябрь составили 143,5 миллиарда рублей, заявила глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова.По ее словам, коронавирус внес коррективы в работы системы ОМС. "Сегодня система испытывает серьезнейшую нагрузку. Чтобы реализовать свои задачи и обеспечить своевременное финансирование медорганизаций, уже в конце марта - начале апреля были внесены изменения, в том числе и в законодательство, которые учитывают, что оплата медицинской помощи по подушевому нормативу, на прикрепившихся лиц должна быть скорректирована. И стоимость услуг по профилактическим мероприятиям должна включаться в подушевой норматив. Мы понимали, что в условиях распространения коронавирусной инфекции объем профилактики будет снижен. И чтобы сохранить устойчивость, прежде всего, первичного звена, дать возможность врачам получать зарплату, а медорганизациям – выполнять другие обязательства, мы включили в подушевой норматив тарифы на проведение профилактических мероприятий", - пояснила Чернякова.Она отметила, что в целях финансового обеспечения медорганизаций и с учетом снижения объема медицинской помощи в целом, ФФОМС принял решение перейти на ежемесячное финансирование медпомощи в размере до 1/12 годового объема."Кроме того, мы решили, что расходы по оплате труда работников, оплате налогов, страховых взносов, содержания имущества и коммунальных услуг, то есть те расходы, которые являются постоянными для медорганизаций, должны осуществляться без учета фактически выполненных объемов медпомощи. Да, снижение объемов плановой помощи мы наблюдали во втором квартале года - порядка 140 миллиардов мы не добрали по объемам, при этом четкие настройки позволили отдать 28 миллиардов рублей в систему ОМС для того, чтобы произвести выплаты, которые не зависят от объемов фактически оказанной медпомощи", - подчеркнула председатель ФОМС.Она добавила, что на лечение пациентов с коронавирусом было выделено дополнительно 47,5 миллиардов рублей.По ее словам, ФФОМС еженедельно ведет совместно с территориальными фондами ОМС мониторинг их финансовой устойчивости. "Помимо этого, ежемесячно проводится глубокий анализ исполнения территориальных программ, в том числе, с акцентом на расходы на оплату счетов по коронавирусной инфекции, что позволяет нам удерживать ситуацию и обеспечивать работу медорганизаций", - заключила Чернякова.

https://ria.ru/20201207/koronavirus-1588023830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена чернякова, коронавирус в россии