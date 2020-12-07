https://ria.ru/20201207/foms-1588051143.html
ФОМС потратил на лечение COVID-19 в марте-октябре 143,5 млрд рублей
ФОМС потратил на лечение COVID-19 в марте-октябре 143,5 млрд рублей
Расходы Фонда обязательного медицинского страхования на лечение пациентов с COVID-19 в стационарах РФ и на тестирование за март-октябрь составили 143,5... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T16:11
2020-12-07T16:11
2020-12-07T16:11
обязательное медицинское страхование
елена чернякова
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Расходы Фонда обязательного медицинского страхования на лечение пациентов с COVID-19 в стационарах РФ и на тестирование за март-октябрь составили 143,5 миллиарда рублей, заявила глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова.По ее словам, коронавирус внес коррективы в работы системы ОМС. "Сегодня система испытывает серьезнейшую нагрузку. Чтобы реализовать свои задачи и обеспечить своевременное финансирование медорганизаций, уже в конце марта - начале апреля были внесены изменения, в том числе и в законодательство, которые учитывают, что оплата медицинской помощи по подушевому нормативу, на прикрепившихся лиц должна быть скорректирована. И стоимость услуг по профилактическим мероприятиям должна включаться в подушевой норматив. Мы понимали, что в условиях распространения коронавирусной инфекции объем профилактики будет снижен. И чтобы сохранить устойчивость, прежде всего, первичного звена, дать возможность врачам получать зарплату, а медорганизациям – выполнять другие обязательства, мы включили в подушевой норматив тарифы на проведение профилактических мероприятий", - пояснила Чернякова.Она отметила, что в целях финансового обеспечения медорганизаций и с учетом снижения объема медицинской помощи в целом, ФФОМС принял решение перейти на ежемесячное финансирование медпомощи в размере до 1/12 годового объема."Кроме того, мы решили, что расходы по оплате труда работников, оплате налогов, страховых взносов, содержания имущества и коммунальных услуг, то есть те расходы, которые являются постоянными для медорганизаций, должны осуществляться без учета фактически выполненных объемов медпомощи. Да, снижение объемов плановой помощи мы наблюдали во втором квартале года - порядка 140 миллиардов мы не добрали по объемам, при этом четкие настройки позволили отдать 28 миллиардов рублей в систему ОМС для того, чтобы произвести выплаты, которые не зависят от объемов фактически оказанной медпомощи", - подчеркнула председатель ФОМС.Она добавила, что на лечение пациентов с коронавирусом было выделено дополнительно 47,5 миллиардов рублей.По ее словам, ФФОМС еженедельно ведет совместно с территориальными фондами ОМС мониторинг их финансовой устойчивости. "Помимо этого, ежемесячно проводится глубокий анализ исполнения территориальных программ, в том числе, с акцентом на расходы на оплату счетов по коронавирусной инфекции, что позволяет нам удерживать ситуацию и обеспечивать работу медорганизаций", - заключила Чернякова.
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елена чернякова, коронавирус в россии
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Расходы Фонда обязательного медицинского страхования на лечение пациентов с COVID-19 в стационарах РФ и на тестирование за март-октябрь составили 143,5 миллиарда рублей, заявила глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова
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"Расходы только на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией составили, практически только в стационарах и на тестирование пациентов, 143,5 миллиарда рублей. Это практически больше чем 8% от всего объема финансового обеспечения программы ОМС", - сказала Чернякова на форуме "Медицина и качество – 2020".
По ее словам, коронавирус внес коррективы в работы системы ОМС.
"Сегодня система испытывает серьезнейшую нагрузку. Чтобы реализовать свои задачи и обеспечить своевременное финансирование медорганизаций, уже в конце марта - начале апреля были внесены изменения, в том числе и в законодательство, которые учитывают, что оплата медицинской помощи по подушевому нормативу, на прикрепившихся лиц должна быть скорректирована. И стоимость услуг по профилактическим мероприятиям должна включаться в подушевой норматив. Мы понимали, что в условиях распространения коронавирусной инфекции объем профилактики будет снижен. И чтобы сохранить устойчивость, прежде всего, первичного звена, дать возможность врачам получать зарплату, а медорганизациям – выполнять другие обязательства, мы включили в подушевой норматив тарифы на проведение профилактических мероприятий", - пояснила Чернякова.
Она отметила, что в целях финансового обеспечения медорганизаций и с учетом снижения объема медицинской помощи в целом, ФФОМС принял решение перейти на ежемесячное финансирование медпомощи в размере до 1/12 годового объема.
"Кроме того, мы решили, что расходы по оплате труда работников, оплате налогов, страховых взносов, содержания имущества и коммунальных услуг, то есть те расходы, которые являются постоянными для медорганизаций, должны осуществляться без учета фактически выполненных объемов медпомощи. Да, снижение объемов плановой помощи мы наблюдали во втором квартале года - порядка 140 миллиардов мы не добрали по объемам, при этом четкие настройки позволили отдать 28 миллиардов рублей в систему ОМС для того, чтобы произвести выплаты, которые не зависят от объемов фактически оказанной медпомощи", - подчеркнула председатель ФОМС.
Она добавила, что на лечение пациентов с коронавирусом было выделено дополнительно 47,5 миллиардов рублей.
"Это кроме тех беспрецедентных мер, которые были приняты правительством РФ в этом году для организации оказания медпомощи. То есть это те деньги, которые непосредственно были направлены в территориальные программы, поскольку система, конечно, не планировала такой всплеск заболеваемости ковидом. Совместно с территориями мы также настроили гибкую систему оплаты медпомощи. Ввели четыре группы тарифов по ковиду – от легкой до крайне тяжелой степени. Ввели тарифы на ПЦР-исследования и тестирования на антитела", - уточнила Чернякова.
По ее словам, ФФОМС еженедельно ведет совместно с территориальными фондами ОМС мониторинг их финансовой устойчивости. "Помимо этого, ежемесячно проводится глубокий анализ исполнения территориальных программ, в том числе, с акцентом на расходы на оплату счетов по коронавирусной инфекции, что позволяет нам удерживать ситуацию и обеспечивать работу медорганизаций", - заключила Чернякова.