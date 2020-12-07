Помпео назвал выборы в Венесуэле "глупой возней"
18:43 07.12.2020 (обновлено: 19:13 07.12.2020)
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. США считают прошедшие в Венесуэле выборы "фарсом", осуждают и не признают их, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Соединенные Штаты вместе с целым рядом других демократий в мире осуждают эту глупую возню, которая не отвечает даже минимальным стандартам для обеспечения доверия им", - говорится в распространенном госдепартаментом заявлении Помпео.
По его словам, прошедшие 6 декабря выборы были "политическим фарсом нелегитимного режима (президента Николаса) Мадуро, который должен был выглядеть как выборы в законодательное (собрание)". "К счастью, обмануть удалось лишь немногих", - заявил Помпео.
Выборы в однопалатный парламент Венесуэлы - Национальную ассамблею - прошли в воскресенье, в них участвовали 107 политических партий и объединений, всего более 14 тысяч кандидатов. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании.
По словам госсекретаря США, Вашингтон "продолжит признавать временного президента (Хуана) Гуаидо в качестве руководителя страны и законную Национальную Ассамблею". "Международное сообщество не должно позволить Мадуро, который находится у власти незаконно, поскольку украл выборы 2018 года, получить выгоду от кражи вторых выборов", - заявил Помпео.
Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. С января 2019 по январь 2020 года этот законодательный орган находится под контролем оппозиции, возглавлял ее Хуан Гуаидо. После массовых протестов в январе прошлого года, последовавших за приведением президента Николаса Мадуро к присяге, Гуаидо незаконно объявил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента
Согласно данным Национальной избирательной комиссии Венесуэлы, на прошедших выборах по итогам подсчета 82% голосов и при явке 31% избирателей с результатом 67,6% на выборах депутатов Национальной ассамблеи лидирует социалистический альянс "Большой патриотический полюс Симона Боливара". Второе место у оппозиции из Демократического альянса - 17,95%.