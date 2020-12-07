Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201207/fars-1588085462.html
Помпео назвал выборы в Венесуэле "глупой возней"
Помпео назвал выборы в Венесуэле "глупой возней"
США считают прошедшие в Венесуэле выборы "фарсом", осуждают и не признают их, заявил госсекретарь США Майк Помпео. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T18:43
2020-12-07T19:13
хуан гуаидо
николас мадуро
вашингтон (город)
майк помпео
венесуэла
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587966863_0:90:3001:1778_1920x0_80_0_0_8679d6d6f81a8214265590232e884e6f.jpg
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. США считают прошедшие в Венесуэле выборы "фарсом", осуждают и не признают их, заявил госсекретарь США Майк Помпео.По его словам, прошедшие 6 декабря выборы были "политическим фарсом нелегитимного режима (президента Николаса) Мадуро, который должен был выглядеть как выборы в законодательное (собрание)". "К счастью, обмануть удалось лишь немногих", - заявил Помпео.Выборы в однопалатный парламент Венесуэлы - Национальную ассамблею - прошли в воскресенье, в них участвовали 107 политических партий и объединений, всего более 14 тысяч кандидатов. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании.По словам госсекретаря США, Вашингтон "продолжит признавать временного президента (Хуана) Гуаидо в качестве руководителя страны и законную Национальную Ассамблею". "Международное сообщество не должно позволить Мадуро, который находится у власти незаконно, поскольку украл выборы 2018 года, получить выгоду от кражи вторых выборов", - заявил Помпео.Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. С января 2019 по январь 2020 года этот законодательный орган находится под контролем оппозиции, возглавлял ее Хуан Гуаидо. После массовых протестов в январе прошлого года, последовавших за приведением президента Николаса Мадуро к присяге, Гуаидо незаконно объявил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президентаСогласно данным Национальной избирательной комиссии Венесуэлы, на прошедших выборах по итогам подсчета 82% голосов и при явке 31% избирателей с результатом 67,6% на выборах депутатов Национальной ассамблеи лидирует социалистический альянс "Большой патриотический полюс Симона Боливара". Второе место у оппозиции из Демократического альянса - 17,95%.
https://ria.ru/20201207/vybory-1587949087.html
https://ria.ru/20201207/vybory-1587943027.html
вашингтон (город)
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587966863_73:0:2744:2003_1920x0_80_0_0_bfd4945c96ddf581102039f99de8823c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хуан гуаидо, николас мадуро, вашингтон (город), майк помпео, венесуэла, сша, в мире

Помпео назвал выборы в Венесуэле "глупой возней"

18:43 07.12.2020 (обновлено: 19:13 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Венесуэле
Парламентские выборы в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Магда Гибелли
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. США считают прошедшие в Венесуэле выборы "фарсом", осуждают и не признают их, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Соединенные Штаты вместе с целым рядом других демократий в мире осуждают эту глупую возню, которая не отвечает даже минимальным стандартам для обеспечения доверия им", - говорится в распространенном госдепартаментом заявлении Помпео.

Люди проверяют списки возле избирательного участка во время парламентских выборов в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 06:40
Министр обороны Венесуэлы оценил прошедшие в стране выборы
По его словам, прошедшие 6 декабря выборы были "политическим фарсом нелегитимного режима (президента Николаса) Мадуро, который должен был выглядеть как выборы в законодательное (собрание)". "К счастью, обмануть удалось лишь немногих", - заявил Помпео.
Выборы в однопалатный парламент Венесуэлы - Национальную ассамблею - прошли в воскресенье, в них участвовали 107 политических партий и объединений, всего более 14 тысяч кандидатов. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании.
По словам госсекретаря США, Вашингтон "продолжит признавать временного президента (Хуана) Гуаидо в качестве руководителя страны и законную Национальную Ассамблею". "Международное сообщество не должно позволить Мадуро, который находится у власти незаконно, поскольку украл выборы 2018 года, получить выгоду от кражи вторых выборов", - заявил Помпео.
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 01:39
"Зомби заговорил!" Глава МИД Венесуэлы ответил на слова Помпео о выборах
Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. С января 2019 по январь 2020 года этот законодательный орган находится под контролем оппозиции, возглавлял ее Хуан Гуаидо. После массовых протестов в январе прошлого года, последовавших за приведением президента Николаса Мадуро к присяге, Гуаидо незаконно объявил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента
Согласно данным Национальной избирательной комиссии Венесуэлы, на прошедших выборах по итогам подсчета 82% голосов и при явке 31% избирателей с результатом 67,6% на выборах депутатов Национальной ассамблеи лидирует социалистический альянс "Большой патриотический полюс Симона Боливара". Второе место у оппозиции из Демократического альянса - 17,95%.
 
Хуан ГуаидоНиколас МадуроВашингтон (город)Майк ПомпеоВенесуэлаСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:56РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
08:32Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
08:24Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше
08:21Источник сообщил о переносе второго полета Ил-112В на февраль
08:21СК проводит проверку в иркутском детсаду из-за вспышки кишечной инфекции
08:15Стало известно, сколько государство заработает на продаже новогодних елей
08:11С российских коррупционеров за год взыскали свыше двух миллиардов рублей
08:05В России изменились правила работы автошкол и сдачи экзамена
07:57Губернатор Камчатки объявил 31 декабря нерабочим днём
07:54Москвичей во вторник ожидает малооблачная погода и до минус пять градусов
07:44В Приморье подростка подозревают в краже крупной суммы с карты учителя
07:38Задержанные в Турции журналисты НТВ вернулись в Россию
07:35В пожарах в Башкортостане погибли семь человек
07:07Исследование показало резкий рост спроса на услуги курьеров в России
07:00Власти Приморья назвали причину конфликта с избиением школьницы
Лента новостейМолния