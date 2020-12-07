https://ria.ru/20201207/evrosoyuz-1588062810.html
Евросоюз планирует совместно с США реформировать ВОЗ и ВТО
Евросоюз планирует совместно с США реформировать ВОЗ и ВТО
Европейский союз намерен совместно с новой администрацией США работать над укреплением и реформированием международных организаций, включая Всемирную... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T16:59
2020-12-07T16:59
2020-12-07T16:59
воз
всемирная торговая организация (вто)
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Европейский союз намерен совместно с новой администрацией США работать над укреплением и реформированием международных организаций, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Всемирную торговую организацию (ВТО), говорится в обнародованных выводах Совета ЕС по итогам заседания в понедельник глав МИД Евросоюза."Настало время возобновить совместные усилия ЕС и США по укреплению и реформированию таких международных организаций, как ВОЗ и ВТО", - говорится в документе.В понедельник в Брюсселе проходит заседание Совета МИД стран-членов Евросоюза. Министры обсуждают будущие отношения с США после президентских выборов, действия Турции в Восточном Средиземноморье, новый режим санкций ЕС за нарушение прав человека и другие вопросы.
https://ria.ru/20201207/sanktsii-1588027738.html
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воз, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, сша, в мире