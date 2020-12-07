https://ria.ru/20201207/evro-1588092644.html

Курс евро опустился до 89 рублей впервые с 18 сентября

Курс евро опустился до 89 рублей впервые с 18 сентября

Курс евро на Московской бирже в ходе торгов впервые с 18 сентября опустился до 89 рублей, доллар падал до минимума с августа — 73,34 рубля. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T19:31

2020-12-07T19:31

2020-12-07T19:52

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

евро

рубль

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Курс евро на Московской бирже в ходе торгов впервые с 18 сентября опустился до 89 рублей, доллар падал до минимума с августа — 73,34 рубля.Американская валюта расчетами "завтра" на 19:36 мск дешевеет на 64 копейки, до 73,41 рубля, евро — на 71 копейку, до 89,09 рубля.Цены на нефть снижаются более чем на один процент на опасениях вокруг взаимоотношений США и Китая и росте случаев COVID-19.По состоянию на 18:19 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,24 процента — до 48,64 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 1,34 процента, до 45,64 доллара за баррель.

https://ria.ru/20201203/byudzhet--1587510172.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, евро, рубль