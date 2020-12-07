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Курс евро опустился до 89 рублей впервые с 18 сентября
Курс евро опустился до 89 рублей впервые с 18 сентября
Курс евро на Московской бирже в ходе торгов впервые с 18 сентября опустился до 89 рублей, доллар падал до минимума с августа — 73,34 рубля. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T19:31
2020-12-07T19:52
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
евро
рубль
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Курс евро на Московской бирже в ходе торгов впервые с 18 сентября опустился до 89 рублей, доллар падал до минимума с августа — 73,34 рубля.Американская валюта расчетами "завтра" на 19:36 мск дешевеет на 64 копейки, до 73,41 рубля, евро — на 71 копейку, до 89,09 рубля.Цены на нефть снижаются более чем на один процент на опасениях вокруг взаимоотношений США и Китая и росте случаев COVID-19.По состоянию на 18:19 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,24 процента — до 48,64 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 1,34 процента, до 45,64 доллара за баррель.
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россия, динамика курсов валют, евро, рубль

Курс евро опустился до 89 рублей впервые с 18 сентября

19:31 07.12.2020 (обновлено: 19:52 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел БедняковЭлектронное табло с курсами валют в Москве
Электронное табло с курсами валют в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Курс евро на Московской бирже в ходе торгов впервые с 18 сентября опустился до 89 рублей, доллар падал до минимума с августа — 73,34 рубля.
Американская валюта расчетами "завтра" на 19:36 мск дешевеет на 64 копейки, до 73,41 рубля, евро — на 71 копейку, до 89,09 рубля.
Цены на нефть снижаются более чем на один процент на опасениях вокруг взаимоотношений США и Китая и росте случаев COVID-19.
По состоянию на 18:19 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,24 процента — до 48,64 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 1,34 процента, до 45,64 доллара за баррель.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютевроРубль
 
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