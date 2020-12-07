Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201207/ermitazh-1588023323.html
Эрмитаж будет осваивать TikTok
Эрмитаж будет осваивать TikTok
Государственный Эрмитаж намерен освоить приложение TikTok для расширения своих виртуальных возможностей и охвата еще более широкой аудитории, сообщил... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:27
2020-12-07T14:44
новости культуры
государственный эрмитаж
культура
михаил пиотровский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156196/28/1561962824_0:45:3248:1872_1920x0_80_0_0_1eb347caf8c739ad34a7225c16e5d114.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Государственный Эрмитаж намерен освоить приложение TikTok для расширения своих виртуальных возможностей и охвата еще более широкой аудитории, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский."Мы следуем за трендами для того, чтобы тренды следовали за нами, потому что когда человек понимает только простое, мы будем с ним говорить на простом языке, но он должен понимать, что он неполноценен, раз он не понимает наш сложный язык. Я дал указание разработать схему (того), что мы можем делать в "ТикТоке", и мы будем делать (программы) в "ТикТоке" так же, как и во всем остальном (в остальных социальных сетях – ред.)", - сказал он на пресс-конференции в онлайн-режиме."При этом для тех, кто понимает, будут оставаться виртуальные лекции, экскурсии, беседы. Музей – самое демократическое учреждение на свете, в музее есть все для всех", - добавил Пиотровский.При этом, по его оценке, виртуальные проекты остаются для музея "дополнительной формой существования", которая не может заменить посещение Эрмитажа."Сесть внутри Эрмитажа и надеть наушники (радиогида – ред.) – это самый блеск", - считает Пиотровский.
https://ria.ru/20201113/tiktok-1584553979.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156196/28/1561962824_451:0:3180:2047_1920x0_80_0_0_72c869bc49769f0bda20d6e95d3baf87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, государственный эрмитаж, михаил пиотровский

Эрмитаж будет осваивать TikTok

14:27 07.12.2020 (обновлено: 14:44 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГосударственный Эрмитаж (Зимний дворец) в Санкт-Петербурге
Государственный Эрмитаж (Зимний дворец) в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Государственный Эрмитаж намерен освоить приложение TikTok для расширения своих виртуальных возможностей и охвата еще более широкой аудитории, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.
"Мы следуем за трендами для того, чтобы тренды следовали за нами, потому что когда человек понимает только простое, мы будем с ним говорить на простом языке, но он должен понимать, что он неполноценен, раз он не понимает наш сложный язык. Я дал указание разработать схему (того), что мы можем делать в "ТикТоке", и мы будем делать (программы) в "ТикТоке" так же, как и во всем остальном (в остальных социальных сетях – ред.)", - сказал он на пресс-конференции в онлайн-режиме.
Приложение Tik Tok - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 19:59
США дали TikTok отсрочку на 15 дней
"При этом для тех, кто понимает, будут оставаться виртуальные лекции, экскурсии, беседы. Музей – самое демократическое учреждение на свете, в музее есть все для всех", - добавил Пиотровский.
При этом, по его оценке, виртуальные проекты остаются для музея "дополнительной формой существования", которая не может заменить посещение Эрмитажа.
"Сесть внутри Эрмитажа и надеть наушники (радиогида – ред.) – это самый блеск", - считает Пиотровский.
 
КультураНовости культурыГосударственный ЭрмитажМихаил Пиотровский
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:56РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
08:32Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
08:24Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше
08:21Источник сообщил о переносе второго полета Ил-112В на февраль
08:21СК проводит проверку в иркутском детсаду из-за вспышки кишечной инфекции
08:15Стало известно, сколько государство заработает на продаже новогодних елей
08:11С российских коррупционеров за год взыскали свыше двух миллиардов рублей
08:05В России изменились правила работы автошкол и сдачи экзамена
07:57Губернатор Камчатки объявил 31 декабря нерабочим днём
07:54Москвичей во вторник ожидает малооблачная погода и до минус пять градусов
07:44В Приморье подростка подозревают в краже крупной суммы с карты учителя
07:38Задержанные в Турции журналисты НТВ вернулись в Россию
07:35В пожарах в Башкортостане погибли семь человек
07:07Исследование показало резкий рост спроса на услуги курьеров в России
07:00Власти Приморья назвали причину конфликта с избиением школьницы
Лента новостейМолния