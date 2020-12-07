https://ria.ru/20201207/ermitazh-1588023323.html
Эрмитаж будет осваивать TikTok
Эрмитаж будет осваивать TikTok
Государственный Эрмитаж намерен освоить приложение TikTok для расширения своих виртуальных возможностей и охвата еще более широкой аудитории, сообщил... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:27
2020-12-07T14:27
2020-12-07T14:44
новости культуры
государственный эрмитаж
культура
михаил пиотровский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Государственный Эрмитаж намерен освоить приложение TikTok для расширения своих виртуальных возможностей и охвата еще более широкой аудитории, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский."Мы следуем за трендами для того, чтобы тренды следовали за нами, потому что когда человек понимает только простое, мы будем с ним говорить на простом языке, но он должен понимать, что он неполноценен, раз он не понимает наш сложный язык. Я дал указание разработать схему (того), что мы можем делать в "ТикТоке", и мы будем делать (программы) в "ТикТоке" так же, как и во всем остальном (в остальных социальных сетях – ред.)", - сказал он на пресс-конференции в онлайн-режиме."При этом для тех, кто понимает, будут оставаться виртуальные лекции, экскурсии, беседы. Музей – самое демократическое учреждение на свете, в музее есть все для всех", - добавил Пиотровский.При этом, по его оценке, виртуальные проекты остаются для музея "дополнительной формой существования", которая не может заменить посещение Эрмитажа."Сесть внутри Эрмитажа и надеть наушники (радиогида – ред.) – это самый блеск", - считает Пиотровский.
https://ria.ru/20201113/tiktok-1584553979.html
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новости культуры, государственный эрмитаж, михаил пиотровский
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости.
Государственный Эрмитаж намерен освоить приложение TikTok для расширения своих виртуальных возможностей и охвата еще более широкой аудитории, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский
.
"Мы следуем за трендами для того, чтобы тренды следовали за нами, потому что когда человек понимает только простое, мы будем с ним говорить на простом языке, но он должен понимать, что он неполноценен, раз он не понимает наш сложный язык. Я дал указание разработать схему (того), что мы можем делать в "ТикТоке", и мы будем делать (программы) в "ТикТоке" так же, как и во всем остальном (в остальных социальных сетях – ред.)", - сказал он на пресс-конференции в онлайн-режиме.
"При этом для тех, кто понимает, будут оставаться виртуальные лекции, экскурсии, беседы. Музей – самое демократическое учреждение на свете, в музее есть все для всех", - добавил Пиотровский.
При этом, по его оценке, виртуальные проекты остаются для музея "дополнительной формой существования", которая не может заменить посещение Эрмитажа.
"Сесть внутри Эрмитажа и надеть наушники (радиогида – ред.) – это самый блеск", - считает Пиотровский.