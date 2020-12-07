https://ria.ru/20201207/ekologiya-1588000460.html

Экологи и медиа Баренцева региона объединяются для освещения экопроблем

Экологи и медиа Баренцева региона объединяются для освещения экопроблем

Новая международная организация — сообщество независимых экологов и журналистов стран Баренцева региона BRIES будет создана для профессионального освещения... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T12:51

2020-12-07T12:51

2020-12-07T12:51

арктика

экология

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МУРМАНСК, 7 дек - РИА Новости. Новая международная организация — сообщество независимых экологов и журналистов стран Баренцева региона BRIES будет создана для профессионального освещения актуальной экологической повестки в Арктике — об этом объявлено на прошедшем в Мурманске форуме "ЭКО-МЕДИА-БАРЕНЦ-2020".Как сообщает Центр экологического мониторинга Баренцева региона "Помор", в форуме, который организовали "Помор", международная Ассоциация журналистов-экологов "ЭКО-пресс" и агентство Barents News приняли участие ведущие экологи, журналисты и общественные деятели из России, Норвегии, Финляндии, Швеции и Дании.Предполагается, что в рамках BRIES экологи и журналисты этих стран смогут делиться информацией и опытом по решению экологических проблем.Между тем, отметили участники встречи, у скандинавских соседей России экологических проблем едва ли не больше, и экологические институты, которые создают государства Баренцева региона, не справляются с задачей полноценных медиа-коммуникаций.Так, один из участников Форума "ЭКО-МЕДИА-БАРЕНЦ-2020", известный норвежский эколог Курт Оддекалв привлек внимание экспертов к угрозе, которую Арктике несут, в частности, норвежские рудники. По его словам, токсичные отходы горнорудного производства сбрасываются в море, попадают, в том числе, и в российские воды и губительно сказываются на рыбе и морских млекопитающих. Также, по мнению эксперта, угрозу экологии всего Баренцева региона несут норвежские аквафермы, которые по сути являются источником заражения.По мнению участников встречи, только совместный общественный контроль и широкое освещение проблемы силами независимых авторитетных экологов могут исправить ситуацию с загрязнением природы в Баренцевом регионе.

https://ria.ru/20201124/arktika-1586050703.html

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арктика, экология