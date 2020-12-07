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Экологи и медиа Баренцева региона объединяются для освещения экопроблем
Экологи и медиа Баренцева региона объединяются для освещения экопроблем
Новая международная организация — сообщество независимых экологов и журналистов стран Баренцева региона BRIES будет создана для профессионального освещения... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T12:51
2020-12-07T12:51
арктика
экология
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МУРМАНСК, 7 дек - РИА Новости. Новая международная организация — сообщество независимых экологов и журналистов стран Баренцева региона BRIES будет создана для профессионального освещения актуальной экологической повестки в Арктике — об этом объявлено на прошедшем в Мурманске форуме "ЭКО-МЕДИА-БАРЕНЦ-2020".Как сообщает Центр экологического мониторинга Баренцева региона "Помор", в форуме, который организовали "Помор", международная Ассоциация журналистов-экологов "ЭКО-пресс" и агентство Barents News приняли участие ведущие экологи, журналисты и общественные деятели из России, Норвегии, Финляндии, Швеции и Дании.Предполагается, что в рамках BRIES экологи и журналисты этих стран смогут делиться информацией и опытом по решению экологических проблем.Между тем, отметили участники встречи, у скандинавских соседей России экологических проблем едва ли не больше, и экологические институты, которые создают государства Баренцева региона, не справляются с задачей полноценных медиа-коммуникаций.Так, один из участников Форума "ЭКО-МЕДИА-БАРЕНЦ-2020", известный норвежский эколог Курт Оддекалв привлек внимание экспертов к угрозе, которую Арктике несут, в частности, норвежские рудники. По его словам, токсичные отходы горнорудного производства сбрасываются в море, попадают, в том числе, и в российские воды и губительно сказываются на рыбе и морских млекопитающих. Также, по мнению эксперта, угрозу экологии всего Баренцева региона несут норвежские аквафермы, которые по сути являются источником заражения.По мнению участников встречи, только совместный общественный контроль и широкое освещение проблемы силами независимых авторитетных экологов могут исправить ситуацию с загрязнением природы в Баренцевом регионе.
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арктика, экология

Экологи и медиа Баренцева региона объединяются для освещения экопроблем

12:51 07.12.2020
 
© Фото : предоставлено Центром экологического мониторинга Баренцева региона "Помор"Форум "ЭКО-МЕДИА-БАРЕНЦ-2020" в Мурманске
Форум ЭКО-МЕДИА-БАРЕНЦ-2020 в Мурманске - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Фото : предоставлено Центром экологического мониторинга Баренцева региона "Помор"
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МУРМАНСК, 7 дек - РИА Новости. Новая международная организация — сообщество независимых экологов и журналистов стран Баренцева региона BRIES будет создана для профессионального освещения актуальной экологической повестки в Арктике — об этом объявлено на прошедшем в Мурманске форуме "ЭКО-МЕДИА-БАРЕНЦ-2020".
Как сообщает Центр экологического мониторинга Баренцева региона "Помор", в форуме, который организовали "Помор", международная Ассоциация журналистов-экологов "ЭКО-пресс" и агентство Barents News приняли участие ведущие экологи, журналисты и общественные деятели из России, Норвегии, Финляндии, Швеции и Дании.
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Предполагается, что в рамках BRIES экологи и журналисты этих стран смогут делиться информацией и опытом по решению экологических проблем.
По мнению руководителя Центра "Помор" Тимофея Суровцева, экологическая тема в российских СМИ представлена "недостаточно ярко и профессионально", российские медиа из международной экологической повестки постепенно вытесняются. "В отличие от наших иностранных коллег, у которых в актуальной повестке дня всегда на первых местах охрана окружающей среды, наши журналисты пишут об этом неохотно и неумело", — приводятся в сообщении его слова.
Между тем, отметили участники встречи, у скандинавских соседей России экологических проблем едва ли не больше, и экологические институты, которые создают государства Баренцева региона, не справляются с задачей полноценных медиа-коммуникаций.
Так, один из участников Форума "ЭКО-МЕДИА-БАРЕНЦ-2020", известный норвежский эколог Курт Оддекалв привлек внимание экспертов к угрозе, которую Арктике несут, в частности, норвежские рудники. По его словам, токсичные отходы горнорудного производства сбрасываются в море, попадают, в том числе, и в российские воды и губительно сказываются на рыбе и морских млекопитающих. Также, по мнению эксперта, угрозу экологии всего Баренцева региона несут норвежские аквафермы, которые по сути являются источником заражения.
По мнению участников встречи, только совместный общественный контроль и широкое освещение проблемы силами независимых авторитетных экологов могут исправить ситуацию с загрязнением природы в Баренцевом регионе.
 
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