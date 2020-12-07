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Новое оружие России
https://ria.ru/20201207/ekipirovka-1587959323.html
Чемезов рассказал о проблемах с экипировкой солдата будущего "Сотник"
Чемезов рассказал о проблемах с экипировкой солдата будущего "Сотник"
Предприятия Ростеха пытаются решить проблему с обеспечением электропитания экзоскелета для экипировки солдата будущего нового поколения "Сотник" ("Ратник-3"),... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T09:22
2020-12-07T09:22
новое оружие россии
россия
ростех
сергей чемезов
технологии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Предприятия Ростеха пытаются решить проблему с обеспечением электропитания экзоскелета для экипировки солдата будущего нового поколения "Сотник" ("Ратник-3"), рассматривается возможность закупки необходимой батареи за рубежом, заявил журналистам гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.Ранее в 2017 году занимавший пост гендиректора предприятия-головного разработчика "Сотника" - Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) Дмитрий Семизоров заявлял российским СМИ, что в России создан титановый экзоскелет для новой экипировки, однако пока для него нет подходящих электромоторов и достаточно мощного аккумулятора."Заказчик пока не утвердил официальные требования, поэтому все эти работы носят сейчас инициативный характер. Я хочу с вами согласиться, что проблема с батареей существует… Мы ее сейчас пытаемся решить. Над этой темой работают. Что-то, может быть, будем докупать", - сказал Чемезов.При этом глава Ростеха отметил, что экзоскелет, входящий в состав поступающей сегодня на вооружение ВС РФ экипировки "Ратник", является эффективным, значительно облегчая нагрузку бойцов."Военнослужащий при помощи активного экзоскелета способен нести до 60 килограммов груза. Энергетические затраты в ходе бега и ходьбы сокращаются на 15%, нагрузка на опорно-двигательный аппарат – на 50%. Точность стрельбы из автоматического оружия увеличивается до 20%. То есть такой экзоскелет - серьезная поддержка и помощь солдату", - подчеркнул Чемезов.Ранее в Ростехе заявляли о планах Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) открыть в 2020 году опытно-конструкторские работы по созданию общевойсковой экипировки третьего поколения. Комплект, который придет на смену "Ратнику", получит название "Сотник". Затем гендиректор института Альберт Баков заявил в интервью РИА Новости, что Минобороны РФ должно сформировать техническое задание на "Сотник" к декабрю.Как заявлял в интервью РИА Новости директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев, "Сотник" может получить в свой состав робототехнические комплексы, а также элементы искусственного интеллекта.
https://ria.ru/20200928/ekzoskelet-1577864848.html
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россия, ростех, сергей чемезов, технологии

Чемезов рассказал о проблемах с экипировкой солдата будущего "Сотник"

09:22 07.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМакет перспективной боевой экипировки на выставке "Россия, устремленная в будущее"
Макет перспективной боевой экипировки на выставке Россия, устремленная в будущее - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Предприятия Ростеха пытаются решить проблему с обеспечением электропитания экзоскелета для экипировки солдата будущего нового поколения "Сотник" ("Ратник-3"), рассматривается возможность закупки необходимой батареи за рубежом, заявил журналистам гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.
Ранее в 2017 году занимавший пост гендиректора предприятия-головного разработчика "Сотника" - Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) Дмитрий Семизоров заявлял российским СМИ, что в России создан титановый экзоскелет для новой экипировки, однако пока для него нет подходящих электромоторов и достаточно мощного аккумулятора.
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"Заказчик пока не утвердил официальные требования, поэтому все эти работы носят сейчас инициативный характер. Я хочу с вами согласиться, что проблема с батареей существует… Мы ее сейчас пытаемся решить. Над этой темой работают. Что-то, может быть, будем докупать", - сказал Чемезов.
При этом глава Ростеха отметил, что экзоскелет, входящий в состав поступающей сегодня на вооружение ВС РФ экипировки "Ратник", является эффективным, значительно облегчая нагрузку бойцов.
"Военнослужащий при помощи активного экзоскелета способен нести до 60 килограммов груза. Энергетические затраты в ходе бега и ходьбы сокращаются на 15%, нагрузка на опорно-двигательный аппарат – на 50%. Точность стрельбы из автоматического оружия увеличивается до 20%. То есть такой экзоскелет - серьезная поддержка и помощь солдату", - подчеркнул Чемезов.
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Ранее в Ростехе заявляли о планах Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) открыть в 2020 году опытно-конструкторские работы по созданию общевойсковой экипировки третьего поколения. Комплект, который придет на смену "Ратнику", получит название "Сотник". Затем гендиректор института Альберт Баков заявил в интервью РИА Новости, что Минобороны РФ должно сформировать техническое задание на "Сотник" к декабрю.
Как заявлял в интервью РИА Новости директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев, "Сотник" может получить в свой состав робототехнические комплексы, а также элементы искусственного интеллекта.
 
Новое оружие РоссииРоссияРостехСергей ЧемезовТехнологии
 
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