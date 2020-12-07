https://ria.ru/20201207/ekipirovka-1587959323.html

Чемезов рассказал о проблемах с экипировкой солдата будущего "Сотник"

Чемезов рассказал о проблемах с экипировкой солдата будущего "Сотник"

Предприятия Ростеха пытаются решить проблему с обеспечением электропитания экзоскелета для экипировки солдата будущего нового поколения "Сотник" ("Ратник-3"),... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T09:22

2020-12-07T09:22

2020-12-07T09:22

новое оружие россии

россия

ростех

сергей чемезов

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150826/78/1508267897_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_acff9ceea531d7d81f9812ab99de829b.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Предприятия Ростеха пытаются решить проблему с обеспечением электропитания экзоскелета для экипировки солдата будущего нового поколения "Сотник" ("Ратник-3"), рассматривается возможность закупки необходимой батареи за рубежом, заявил журналистам гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.Ранее в 2017 году занимавший пост гендиректора предприятия-головного разработчика "Сотника" - Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) Дмитрий Семизоров заявлял российским СМИ, что в России создан титановый экзоскелет для новой экипировки, однако пока для него нет подходящих электромоторов и достаточно мощного аккумулятора."Заказчик пока не утвердил официальные требования, поэтому все эти работы носят сейчас инициативный характер. Я хочу с вами согласиться, что проблема с батареей существует… Мы ее сейчас пытаемся решить. Над этой темой работают. Что-то, может быть, будем докупать", - сказал Чемезов.При этом глава Ростеха отметил, что экзоскелет, входящий в состав поступающей сегодня на вооружение ВС РФ экипировки "Ратник", является эффективным, значительно облегчая нагрузку бойцов."Военнослужащий при помощи активного экзоскелета способен нести до 60 килограммов груза. Энергетические затраты в ходе бега и ходьбы сокращаются на 15%, нагрузка на опорно-двигательный аппарат – на 50%. Точность стрельбы из автоматического оружия увеличивается до 20%. То есть такой экзоскелет - серьезная поддержка и помощь солдату", - подчеркнул Чемезов.Ранее в Ростехе заявляли о планах Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) открыть в 2020 году опытно-конструкторские работы по созданию общевойсковой экипировки третьего поколения. Комплект, который придет на смену "Ратнику", получит название "Сотник". Затем гендиректор института Альберт Баков заявил в интервью РИА Новости, что Минобороны РФ должно сформировать техническое задание на "Сотник" к декабрю.Как заявлял в интервью РИА Новости директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев, "Сотник" может получить в свой состав робототехнические комплексы, а также элементы искусственного интеллекта.

https://ria.ru/20200928/ekzoskelet-1577864848.html

https://ria.ru/20200928/ekzoskelet-1577861655.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ростех, сергей чемезов, технологии