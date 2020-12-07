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Заболевший COVID-19 адвокат Трампа Джулиани рассказал о самочувствии
Заболевший COVID-19 адвокат Трампа Джулиани рассказал о самочувствии
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, заболевший COVID-19, сообщил, что хорошо себя чувствует. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T09:10
2020-12-07T09:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
рудольф джулиани
сша
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, заболевший COVID-19, сообщил, что хорошо себя чувствует.Ранее Трамп сообщил, что тест на коронавирус его адвоката оказался положительным, при этом американский лидер назвал вирус "китайским". Также сообщалось, что Джулиани госпитализирован и получает необходимое лечение в медицинском центре при Джорджтаунском университете."Спасибо всем моим друзьям и сторонникам за молитвы и добрые пожелания. Я получаю отличную помощь и чувствую себя хорошо. Быстро поправляюсь и остаюсь в курсе всего", - написал Джулиани в Twitter.Джулиани ранее помогал Трампу оспаривать результаты выборов в некоторых американских штатах.В США 3 ноября прошли президентские выборы. Предварительно, по их итогам победил демократ, бывший вице-президент Джо Байден. Действующий президент Дональд Трамп пока не признал поражение.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус covid-19, рудольф джулиани, сша, в мире

Заболевший COVID-19 адвокат Трампа Джулиани рассказал о самочувствии

09:10 07.12.2020
 
© AP Photo / Andrew HarnikАдвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, заболевший COVID-19, сообщил, что хорошо себя чувствует.
Ранее Трамп сообщил, что тест на коронавирус его адвоката оказался положительным, при этом американский лидер назвал вирус "китайским". Также сообщалось, что Джулиани госпитализирован и получает необходимое лечение в медицинском центре при Джорджтаунском университете.
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"Спасибо всем моим друзьям и сторонникам за молитвы и добрые пожелания. Я получаю отличную помощь и чувствую себя хорошо. Быстро поправляюсь и остаюсь в курсе всего", - написал Джулиани в Twitter.
Джулиани ранее помогал Трампу оспаривать результаты выборов в некоторых американских штатах.
В США 3 ноября прошли президентские выборы. Предварительно, по их итогам победил демократ, бывший вице-президент Джо Байден. Действующий президент Дональд Трамп пока не признал поражение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Рудольф ДжулианиСШАВ мире
 
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