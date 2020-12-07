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На Ставрополье два человека погибли в ДТП с грузовиком
На Ставрополье два человека погибли в ДТП с грузовиком
Три человека пострадали, двое погибли в ДТП с тремя легковушками и грузовиком в Ставропольском крае, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T22:31
2020-12-07T22:31
2020-12-07T23:40
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
невинномысск
ставропольский край
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 7 дек - РИА Новости. Три человека пострадали, двое погибли в ДТП с тремя легковушками и грузовиком в Ставропольском крае, сообщает ГУ МЧС по региону."В результате ДТП пострадало пять человек, в том числе один ребенок, из них два человека погибло. После первичного осмотра три человека госпитализировано, из них один ребенок", - сказано в сообщении.Как сообщает управление ГИБДД по Ставропольскому краю, к ДТП привела небезопасная скорость движения и несоблюдение дистанции."Водитель автомобиля Hyundai Accent, двигаясь со стороны Минеральных Вод в направлении Ставрополя, выбрал небезопасную скорость движения, не выдержал безопасной дистанции до движущейся впереди фуры и допустил с ней столкновение. Не успев среагировать, в автомобиль въехали движущиеся попутно позади автомобили Hyundai Sonata и ВАЗ", - отметили в УГИБДД.Отмечается, что от полученных травм на месте скончались водитель и пассажир Accent, еще два пассажира Accent, а также водитель и пассажир ВАЗ доставлены в больницу для осмотра на предмет наличия травм, водитель Sonata не пострадал.На месте происшествия работают экипажи ДПС, количество раненых и характер травм уточняются, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20201206/mashina-1587908809.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), невинномысск, ставропольский край, происшествия
ПЯТИГОРСК, 7 дек - РИА Новости.
Три человека пострадали, двое погибли в ДТП с тремя легковушками и грузовиком в Ставропольском крае
, сообщает ГУ МЧС
по региону.
"В результате ДТП пострадало пять человек, в том числе один ребенок, из них два человека погибло. После первичного осмотра три человека госпитализировано, из них один ребенок", - сказано в сообщении.
Как сообщает управление ГИБДД по Ставропольскому краю, к ДТП привела небезопасная скорость движения и несоблюдение дистанции.
"Водитель автомобиля Hyundai Accent, двигаясь со стороны Минеральных Вод в направлении Ставрополя
, выбрал небезопасную скорость движения, не выдержал безопасной дистанции до движущейся впереди фуры и допустил с ней столкновение. Не успев среагировать, в автомобиль въехали движущиеся попутно позади автомобили Hyundai Sonata и ВАЗ", - отметили в УГИБДД
.
Отмечается, что от полученных травм на месте скончались водитель и пассажир Accent, еще два пассажира Accent, а также водитель и пассажир ВАЗ доставлены в больницу для осмотра на предмет наличия травм, водитель Sonata не пострадал.
На месте происшествия работают экипажи ДПС, количество раненых и характер травм уточняются, добавили в ведомстве.