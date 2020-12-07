https://ria.ru/20201207/dtp-1588117780.html

На Ставрополье два человека погибли в ДТП с грузовиком

На Ставрополье два человека погибли в ДТП с грузовиком

Три человека пострадали, двое погибли в ДТП с тремя легковушками и грузовиком в Ставропольском крае, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T22:31

2020-12-07T22:31

2020-12-07T23:40

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

невинномысск

ставропольский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125831_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_9cbf19aedb082ccc5c07e94a6af4b0ea.jpg

ПЯТИГОРСК, 7 дек - РИА Новости. Три человека пострадали, двое погибли в ДТП с тремя легковушками и грузовиком в Ставропольском крае, сообщает ГУ МЧС по региону."В результате ДТП пострадало пять человек, в том числе один ребенок, из них два человека погибло. После первичного осмотра три человека госпитализировано, из них один ребенок", - сказано в сообщении.Как сообщает управление ГИБДД по Ставропольскому краю, к ДТП привела небезопасная скорость движения и несоблюдение дистанции."Водитель автомобиля Hyundai Accent, двигаясь со стороны Минеральных Вод в направлении Ставрополя, выбрал небезопасную скорость движения, не выдержал безопасной дистанции до движущейся впереди фуры и допустил с ней столкновение. Не успев среагировать, в автомобиль въехали движущиеся попутно позади автомобили Hyundai Sonata и ВАЗ", - отметили в УГИБДД.Отмечается, что от полученных травм на месте скончались водитель и пассажир Accent, еще два пассажира Accent, а также водитель и пассажир ВАЗ доставлены в больницу для осмотра на предмет наличия травм, водитель Sonata не пострадал.На месте происшествия работают экипажи ДПС, количество раненых и характер травм уточняются, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20201206/mashina-1587908809.html

https://ria.ru/20201206/dtp-1587865574.html

невинномысск

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), невинномысск, ставропольский край, происшествия