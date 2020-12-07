Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201207/dtp-1588117780.html
На Ставрополье два человека погибли в ДТП с грузовиком
На Ставрополье два человека погибли в ДТП с грузовиком
Три человека пострадали, двое погибли в ДТП с тремя легковушками и грузовиком в Ставропольском крае, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T22:31
2020-12-07T23:40
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
невинномысск
ставропольский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125831_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_9cbf19aedb082ccc5c07e94a6af4b0ea.jpg
ПЯТИГОРСК, 7 дек - РИА Новости. Три человека пострадали, двое погибли в ДТП с тремя легковушками и грузовиком в Ставропольском крае, сообщает ГУ МЧС по региону."В результате ДТП пострадало пять человек, в том числе один ребенок, из них два человека погибло. После первичного осмотра три человека госпитализировано, из них один ребенок", - сказано в сообщении.Как сообщает управление ГИБДД по Ставропольскому краю, к ДТП привела небезопасная скорость движения и несоблюдение дистанции."Водитель автомобиля Hyundai Accent, двигаясь со стороны Минеральных Вод в направлении Ставрополя, выбрал небезопасную скорость движения, не выдержал безопасной дистанции до движущейся впереди фуры и допустил с ней столкновение. Не успев среагировать, в автомобиль въехали движущиеся попутно позади автомобили Hyundai Sonata и ВАЗ", - отметили в УГИБДД.Отмечается, что от полученных травм на месте скончались водитель и пассажир Accent, еще два пассажира Accent, а также водитель и пассажир ВАЗ доставлены в больницу для осмотра на предмет наличия травм, водитель Sonata не пострадал.На месте происшествия работают экипажи ДПС, количество раненых и характер травм уточняются, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20201206/mashina-1587908809.html
https://ria.ru/20201206/dtp-1587865574.html
невинномысск
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125831_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_a6e453eed6e2dc2584e8c12978bd8c80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), невинномысск, ставропольский край, происшествия

На Ставрополье два человека погибли в ДТП с грузовиком

22:31 07.12.2020 (обновлено: 23:40 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 7 дек - РИА Новости. Три человека пострадали, двое погибли в ДТП с тремя легковушками и грузовиком в Ставропольском крае, сообщает ГУ МЧС по региону.
"В результате ДТП пострадало пять человек, в том числе один ребенок, из них два человека погибло. После первичного осмотра три человека госпитализировано, из них один ребенок", - сказано в сообщении.
Перевернувшийся автомобиль Скорой помощи под мостом на проспекте Мира в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
6 декабря, 16:32
В Москве скорая помощь перевернулась при ДТП
Как сообщает управление ГИБДД по Ставропольскому краю, к ДТП привела небезопасная скорость движения и несоблюдение дистанции.
"Водитель автомобиля Hyundai Accent, двигаясь со стороны Минеральных Вод в направлении Ставрополя, выбрал небезопасную скорость движения, не выдержал безопасной дистанции до движущейся впереди фуры и допустил с ней столкновение. Не успев среагировать, в автомобиль въехали движущиеся попутно позади автомобили Hyundai Sonata и ВАЗ", - отметили в УГИБДД.
Отмечается, что от полученных травм на месте скончались водитель и пассажир Accent, еще два пассажира Accent, а также водитель и пассажир ВАЗ доставлены в больницу для осмотра на предмет наличия травм, водитель Sonata не пострадал.
На месте происшествия работают экипажи ДПС, количество раненых и характер травм уточняются, добавили в ведомстве.
ДТП в Башкирии около деревни Атавды в Абзелиловском районе - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
6 декабря, 05:53
В Башкирии три подростка погибли в ДТП с участием табуна лошадей
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НевинномысскСтавропольский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:56РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
08:32Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
08:24Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше
08:21Источник сообщил о переносе второго полета Ил-112В на февраль
08:21СК проводит проверку в иркутском детсаду из-за вспышки кишечной инфекции
08:15Стало известно, сколько государство заработает на продаже новогодних елей
08:11С российских коррупционеров за год взыскали свыше двух миллиардов рублей
08:05В России изменились правила работы автошкол и сдачи экзамена
07:57Губернатор Камчатки объявил 31 декабря нерабочим днём
07:54Москвичей во вторник ожидает малооблачная погода и до минус пять градусов
07:44В Приморье подростка подозревают в краже крупной суммы с карты учителя
07:38Задержанные в Турции журналисты НТВ вернулись в Россию
07:35В пожарах в Башкортостане погибли семь человек
07:07Исследование показало резкий рост спроса на услуги курьеров в России
07:00Власти Приморья назвали причину конфликта с избиением школьницы
Лента новостейМолния