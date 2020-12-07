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Dragon осуществил автоматическую стыковку с МКС
Dragon осуществил автоматическую стыковку с МКС
Стартовавший с Земли в воскресенье грузовой корабль Dragon, принадлежащий компании SpaceX, осуществил автоматическую стыковку с Международной космической... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T21:43
2020-12-07T21:43
2020-12-07T21:59
индийский океан
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международная космическая станция (мкс)
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ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Стартовавший с Земли в воскресенье грузовой корабль Dragon, принадлежащий компании SpaceX, осуществил автоматическую стыковку с Международной космической станицей, НАСА ведет прямую трансляцию.Dragon стартовал с мыса Канаверал в воскресенье после суточной задержки из-за плохих погодных условий. Корабль доставляет на орбиту около трех тонн груза, в том числе новый частный внешний модуль станции.Касание корабля с МКС произошло в 13.40 по времени Восточного побережья США (21.40 мкс). Как сообщил ведущий трансляции НАСА, в этот момент МКС находилась в районе южной части Индийского океана. В отличие от стыковок с российскими кораблями, отмечает издание Space Flight Now, в момент стыковки с Dragon включены двигатели российской части МКС для контроля высоты станции.После завершения процесса стыковки корабля с МКС начнется выравнивание давления в шлюзовом отсеке станции, и лишь затем экипаж сможет открыть люк корабля. Планируется, что основные работы по разгрузке Dragon начнутся во вторник.Это первый полет на МКС модифицированного беспилотного грузового корабля Dragon. В отличие от своего предшественника, он осуществляет автоматическую стыковку с МКС напрямую, минуя захват корабля механической "рукой" манипулятора Canadarm 2. Новый корабль является грузовым вариантом пилотируемой модели Crew Dragon. Примечательно, что впервые на орбите встретятся сразу два Dragon – прибывающий грузовик и пилотируемый корабль, который добрался до МКС с экипажем в ноябре.Грузовик будет оставаться пристыкованным к модулю "Гармония" американского сегмента МКС около месяца, после чего вернется на Землю с отработанными материалами и результатами научных экспериментов.
https://ria.ru/20201116/kosmos-1584776078.html
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индийский океан, spacex, сша, земля, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, наса, в мире