https://ria.ru/20201207/dragon-1588113449.html

Dragon осуществил автоматическую стыковку с МКС

Dragon осуществил автоматическую стыковку с МКС

Стартовавший с Земли в воскресенье грузовой корабль Dragon, принадлежащий компании SpaceX, осуществил автоматическую стыковку с Международной космической... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T21:43

2020-12-07T21:43

2020-12-07T21:59

индийский океан

spacex

сша

земля

международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

космос - риа наука

наса

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ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Стартовавший с Земли в воскресенье грузовой корабль Dragon, принадлежащий компании SpaceX, осуществил автоматическую стыковку с Международной космической станицей, НАСА ведет прямую трансляцию.Dragon стартовал с мыса Канаверал в воскресенье после суточной задержки из-за плохих погодных условий. Корабль доставляет на орбиту около трех тонн груза, в том числе новый частный внешний модуль станции.Касание корабля с МКС произошло в 13.40 по времени Восточного побережья США (21.40 мкс). Как сообщил ведущий трансляции НАСА, в этот момент МКС находилась в районе южной части Индийского океана. В отличие от стыковок с российскими кораблями, отмечает издание Space Flight Now, в момент стыковки с Dragon включены двигатели российской части МКС для контроля высоты станции.После завершения процесса стыковки корабля с МКС начнется выравнивание давления в шлюзовом отсеке станции, и лишь затем экипаж сможет открыть люк корабля. Планируется, что основные работы по разгрузке Dragon начнутся во вторник.Это первый полет на МКС модифицированного беспилотного грузового корабля Dragon. В отличие от своего предшественника, он осуществляет автоматическую стыковку с МКС напрямую, минуя захват корабля механической "рукой" манипулятора Canadarm 2. Новый корабль является грузовым вариантом пилотируемой модели Crew Dragon. Примечательно, что впервые на орбите встретятся сразу два Dragon – прибывающий грузовик и пилотируемый корабль, который добрался до МКС с экипажем в ноябре.Грузовик будет оставаться пристыкованным к модулю "Гармония" американского сегмента МКС около месяца, после чего вернется на Землю с отработанными материалами и результатами научных экспериментов.

https://ria.ru/20201116/kosmos-1584776078.html

https://ria.ru/20201207/kosmonavt-1588009685.html

индийский океан

сша

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индийский океан, spacex, сша, земля, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, наса, в мире