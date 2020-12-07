https://ria.ru/20201207/donbass-1588107991.html

В ЛНР прокомментировали продление закона об особом статусе Донбасса

В ЛНР прокомментировали продление закона об особом статусе Донбасса

Продление действия закона об особом статусе Донбасса необходимо исключительно Киеву, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T21:03

2020-12-07T21:03

2020-12-07T21:03

ситуация в днр и лнр

родион мирошник

лнр

донецкая народная республика

верховная рада украины

минск

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ЛУГАНСК, 7 дек - РИА Новости. Продление действия закона об особом статусе Донбасса необходимо исключительно Киеву, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник.Ранее депутаты от украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" внесли в Верховную раду законопроект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года. Голосовать будут на следующей неделе.По его словам, Киеву нужна только демонстрация того, что они "все еще в минских соглашениях" и не дают "откровенный повод для снятия санкций против РФ".Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года, а после встречи в Париже "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в декабре 2019-го Верховная рада на внеочередном заседании продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20201207/kravchuk-1588078347.html

https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html

донецкая народная республика

минск

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ситуация в днр и лнр, родион мирошник, лнр, донецкая народная республика, верховная рада украины, минск, оон, украина, в мире