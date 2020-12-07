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Офис Зеленского объяснил продление закона об особом статусе Донбасса
Офис Зеленского объяснил продление закона об особом статусе Донбасса
Продление закона об особом статуса Донбасса не создает новых рисков для Киева, это подтверждение его готовности работать в рамках "Минска-2", заявил РИА Новости РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T18:04
2020-12-07T18:34
"голос"
верховная рада украины
владимир зеленский
москва
париж
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
киев
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КИЕВ, 7 дек - РИА Новости. Продление закона об особом статуса Донбасса не создает новых рисков для Киева, это подтверждение его готовности работать в рамках "Минска-2", заявил РИА Новости советник главы офиса президента Михаил Подоляк.Депутаты от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" в понедельник внесли в Верховную раду Украины законопроект о продлении на год действия закона об особом статусе Донбасса, голосовать будут на следующей неделе, сообщил парламентарий от фракции "Голос" Ярослав Железняк.По его словам, о принятии нового закона об особом статусе Донбасса сейчас говорить некорректно.Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года, а после встречи в Париже "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в декабре 2019-го Верховная рада на внеочередном заседании продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html
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"голос", верховная рада украины, владимир зеленский, москва, париж, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, киев, в мире

Офис Зеленского объяснил продление закона об особом статусе Донбасса

18:04 07.12.2020 (обновлено: 18:34 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСотрудник СЦКК на контрольном пункте въезда-выезда "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Сотрудник СЦКК на контрольном пункте въезда-выезда Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Максим Захаров
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КИЕВ, 7 дек - РИА Новости. Продление закона об особом статуса Донбасса не создает новых рисков для Киева, это подтверждение его готовности работать в рамках "Минска-2", заявил РИА Новости советник главы офиса президента Михаил Подоляк.
Депутаты от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" в понедельник внесли в Верховную раду Украины законопроект о продлении на год действия закона об особом статусе Донбасса, голосовать будут на следующей неделе, сообщил парламентарий от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
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"Парламент готовится рассмотреть вопрос о продлении существующего закона до 31 декабря 2021 года. Это политическое решение, которое необходимо, чтобы наши переговорщики могли спокойно продолжить работу в нормандском формате и в трехсторонней контактной группе. Продление этого закона является уже обычной практикой и не создаёт каких-либо новых рисков для Украины. Фактически, это подтверждение того, что мы готовы работать в рамках минских соглашений", - сказал Подоляк в комментарии агентству.

По его словам, о принятии нового закона об особом статусе Донбасса сейчас говорить некорректно.

"Вынуждены констатировать, что российская сторона не выполнила ряд принципиальных обещаний. В частности, Россией не обеспечен допуск представителей Красного креста на временно оккупированную территорию Украины, не произведено освобождение лиц, которые удерживаются на временно оккупированной территории Украины, не выражена решимость к реальному выполнению минских соглашений. Также российской стороной постоянно искусственно скандализируется и усложняется работа трёхсторонней контактной группы. В этих условиях затруднительно говорить о каком-либо пересмотре Украиной существующих норм", - добавил советник главы офиса президента.

Контрольный пункт въезда-выезда Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
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Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года, а после встречи в Париже "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в декабре 2019-го Верховная рада на внеочередном заседании продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
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