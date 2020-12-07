https://ria.ru/20201207/donbass-1588077957.html

Офис Зеленского объяснил продление закона об особом статусе Донбасса

Офис Зеленского объяснил продление закона об особом статусе Донбасса

Продление закона об особом статуса Донбасса не создает новых рисков для Киева, это подтверждение его готовности работать в рамках "Минска-2", заявил РИА Новости РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T18:04

2020-12-07T18:04

2020-12-07T18:34

"голос"

верховная рада украины

владимир зеленский

москва

париж

украина

ситуация в днр и лнр

донбасс

киев

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КИЕВ, 7 дек - РИА Новости. Продление закона об особом статуса Донбасса не создает новых рисков для Киева, это подтверждение его готовности работать в рамках "Минска-2", заявил РИА Новости советник главы офиса президента Михаил Подоляк.Депутаты от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" в понедельник внесли в Верховную раду Украины законопроект о продлении на год действия закона об особом статусе Донбасса, голосовать будут на следующей неделе, сообщил парламентарий от фракции "Голос" Ярослав Железняк.По его словам, о принятии нового закона об особом статусе Донбасса сейчас говорить некорректно.Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года, а после встречи в Париже "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в декабре 2019-го Верховная рада на внеочередном заседании продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html

https://ria.ru/20201206/donbass-1587932918.html

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париж

украина

донбасс

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