https://ria.ru/20201207/dolg-1588123513.html

Санду надеется обсудить с Россией долг Молдавии за газ

Санду надеется обсудить с Россией долг Молдавии за газ

Избранный президент Молдавии Майя Санду надеется наладить диалог с Россией, чтобы найти решение по вопросу задолженности за газ, который использовали жители... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T23:37

2020-12-07T23:37

2020-12-07T23:37

россия

майя санду

газпром

молдавия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586938716_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_bf8c07b508fe22e172df865aabb47d00.jpg

КИШИНЕВ, 7 дек – РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду надеется наладить диалог с Россией, чтобы найти решение по вопросу задолженности за газ, который использовали жители Приднестровья.Санду в интервью РБК ранее заявила, что долг страны перед "Газпромом" является "нечестным". По ее словам, Кишинев не должен платить за газ, который использовали жители неподконтрольного ему Приднестровья."Я озвучила давнюю позицию Молдавии, что жители правого берега Днестра не должны платить долг за газ, поскольку они платят вовремя, нужно выяснить, откуда взялся этот долг. Я бы хотела, чтобы обсуждение этой проблемы происходило не только через прессу, я постараюсь провести диалог с Россией, чтобы найти решение этого вопроса", - заявила Санду в эфире канала Pro TV.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Санду победила на выборах президента Молдавии во втором туре с 57,75% голосов, опередив действующего главу государства Игоря Додона (42,25%). Инаугурация президента Молдавии пройдет 24 декабря.

https://ria.ru/20201205/moldaviya-1587703628.html

https://ria.ru/20201207/moldaviya-1588075197.html

россия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, майя санду, газпром, молдавия, в мире