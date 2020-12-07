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Санду надеется обсудить с Россией долг Молдавии за газ
Санду надеется обсудить с Россией долг Молдавии за газ
Избранный президент Молдавии Майя Санду надеется наладить диалог с Россией, чтобы найти решение по вопросу задолженности за газ, который использовали жители... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T23:37
2020-12-07T23:37
россия
майя санду
газпром
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 7 дек – РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду надеется наладить диалог с Россией, чтобы найти решение по вопросу задолженности за газ, который использовали жители Приднестровья.Санду в интервью РБК ранее заявила, что долг страны перед "Газпромом" является "нечестным". По ее словам, Кишинев не должен платить за газ, который использовали жители неподконтрольного ему Приднестровья."Я озвучила давнюю позицию Молдавии, что жители правого берега Днестра не должны платить долг за газ, поскольку они платят вовремя, нужно выяснить, откуда взялся этот долг. Я бы хотела, чтобы обсуждение этой проблемы происходило не только через прессу, я постараюсь провести диалог с Россией, чтобы найти решение этого вопроса", - заявила Санду в эфире канала Pro TV.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Санду победила на выборах президента Молдавии во втором туре с 57,75% голосов, опередив действующего главу государства Игоря Додона (42,25%). Инаугурация президента Молдавии пройдет 24 декабря.
https://ria.ru/20201205/moldaviya-1587703628.html
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россия, майя санду, газпром, молдавия, в мире

Санду надеется обсудить с Россией долг Молдавии за газ

23:37 07.12.2020
 
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкИзбранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе
Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 7 дек – РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду надеется наладить диалог с Россией, чтобы найти решение по вопросу задолженности за газ, который использовали жители Приднестровья.
Санду в интервью РБК ранее заявила, что долг страны перед "Газпромом" является "нечестным". По ее словам, Кишинев не должен платить за газ, который использовали жители неподконтрольного ему Приднестровья.
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"Я озвучила давнюю позицию Молдавии, что жители правого берега Днестра не должны платить долг за газ, поскольку они платят вовремя, нужно выяснить, откуда взялся этот долг. Я бы хотела, чтобы обсуждение этой проблемы происходило не только через прессу, я постараюсь провести диалог с Россией, чтобы найти решение этого вопроса", - заявила Санду в эфире канала Pro TV.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Санду победила на выборах президента Молдавии во втором туре с 57,75% голосов, опередив действующего главу государства Игоря Додона (42,25%). Инаугурация президента Молдавии пройдет 24 декабря.
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