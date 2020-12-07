https://ria.ru/20201207/dieta-1587941030.html

Диетолог предупредила о последствиях предновогодней диеты

Диетолог предупредила о последствиях предновогодней диеты

Целенаправленное похудение к Новому году не дает ощутимых результатов и может спровоцировать обострение или появление болезней, рассказала в интервью радио... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T02:10

2020-12-07T02:10

2020-12-07T02:10

россия

нурия дианова

диеты

здоровье

общество

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Целенаправленное похудение к Новому году не дает ощутимых результатов и может спровоцировать обострение или появление болезней, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.Предновогодние диеты часто оборачиваются целым "букетом" проблем. Люди, жестко ограничивающие себя в еде, часто срываются, нервничают, дело может даже дойти до депрессии. И если в результате все же удается сбросить несколько килограммов, расплачиваться за это приходится здоровьем, подчеркнула Дианова. Вместо того, чтобы срочно худеть к какому-то событию, нужно правильно организовать свое питание и получать от еды удовольствие, сбрасывая при этом лишний вес. Худеть рекомендуется на 2-4 килограмма в месяц, не больше, отметила собеседница радио. "Надо провести оценку фактического питания. Узнать, что человек переедает, чего он недоедает. Дальше разобрать основные приемы пищи и найти максимально подходящее питание. Например, сейчас не тянет есть каждый день обычный салат: он холодный и не греет. Можно сделать акцент на легкую термообработку: тушение, запекание, варка, варка на пару", – посоветовала Дианова.

https://radiosputnik.ria.ru/20201204/ekonomiya-1587528503.html

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россия, нурия дианова, диеты, здоровье, общество