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Диетолог предупредила о последствиях предновогодней диеты
Диетолог предупредила о последствиях предновогодней диеты
Целенаправленное похудение к Новому году не дает ощутимых результатов и может спровоцировать обострение или появление болезней, рассказала в интервью радио... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T02:10
2020-12-07T02:10
россия
нурия дианова
диеты
здоровье
общество
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Целенаправленное похудение к Новому году не дает ощутимых результатов и может спровоцировать обострение или появление болезней, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.Предновогодние диеты часто оборачиваются целым "букетом" проблем. Люди, жестко ограничивающие себя в еде, часто срываются, нервничают, дело может даже дойти до депрессии. И если в результате все же удается сбросить несколько килограммов, расплачиваться за это приходится здоровьем, подчеркнула Дианова. Вместо того, чтобы срочно худеть к какому-то событию, нужно правильно организовать свое питание и получать от еды удовольствие, сбрасывая при этом лишний вес. Худеть рекомендуется на 2-4 килограмма в месяц, не больше, отметила собеседница радио. "Надо провести оценку фактического питания. Узнать, что человек переедает, чего он недоедает. Дальше разобрать основные приемы пищи и найти максимально подходящее питание. Например, сейчас не тянет есть каждый день обычный салат: он холодный и не греет. Можно сделать акцент на легкую термообработку: тушение, запекание, варка, варка на пару", – посоветовала Дианова.
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россия, нурия дианова, диеты, здоровье, общество

Диетолог предупредила о последствиях предновогодней диеты

02:10 07.12.2020
 
© Depositphotos / svyatoslavlipikНовый год
Новый год - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Depositphotos / svyatoslavlipik
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Целенаправленное похудение к Новому году не дает ощутимых результатов и может спровоцировать обострение или появление болезней, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.
Предновогодние диеты часто оборачиваются целым "букетом" проблем. Люди, жестко ограничивающие себя в еде, часто срываются, нервничают, дело может даже дойти до депрессии. И если в результате все же удается сбросить несколько килограммов, расплачиваться за это приходится здоровьем, подчеркнула Дианова.
"Возможно обострение или появление желудочно-кишечных заболеваний, таких как холецистит, панкреатит и очень серьезная пищевая депрессия. Это и снижение метаболизма – люди будут терять в весе в большей степени за счет мышц, а не за счет жировой массы, как должно быть. Потом, когда начнется период праздничного переедания, они еще больше наберут", – пояснила врач.
Вместо того, чтобы срочно худеть к какому-то событию, нужно правильно организовать свое питание и получать от еды удовольствие, сбрасывая при этом лишний вес. Худеть рекомендуется на 2-4 килограмма в месяц, не больше, отметила собеседница радио.
"Надо провести оценку фактического питания. Узнать, что человек переедает, чего он недоедает. Дальше разобрать основные приемы пищи и найти максимально подходящее питание. Например, сейчас не тянет есть каждый день обычный салат: он холодный и не греет. Можно сделать акцент на легкую термообработку: тушение, запекание, варка, варка на пару", – посоветовала Дианова.
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