https://ria.ru/20201207/dezinfektsiya-1588050852.html

Волгоградскую школу закрыли на дезинфекцию после отравления детей

Волгоградскую школу закрыли на дезинфекцию после отравления детей

Лицей №11 в Волгограде закрыли на дезинфекцию после того, как энтеровирусной инфекцией заразились 22 ученика младших классов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T16:10

2020-12-07T16:10

2020-12-07T16:10

россия

волгоград

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 7 дек - РИА Новости. Лицей №11 в Волгограде закрыли на дезинфекцию после того, как энтеровирусной инфекцией заразились 22 ученика младших классов, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Волгоградской области.В пятницу сообщалось, что энтеровирусной инфекцией заразились 22 ученика начальных классов лицея №11 Волгограда, трое из них госпитализированы. Прокуратура региона начала проверку.

https://ria.ru/20201207/otravlenie-1587978861.html

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волгоград

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, волгоград, волгоградская область, происшествия