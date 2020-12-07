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Волгоградскую школу закрыли на дезинфекцию после отравления детей
Волгоградскую школу закрыли на дезинфекцию после отравления детей
Лицей №11 в Волгограде закрыли на дезинфекцию после того, как энтеровирусной инфекцией заразились 22 ученика младших классов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T16:10
2020-12-07T16:10
россия
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 7 дек - РИА Новости. Лицей №11 в Волгограде закрыли на дезинфекцию после того, как энтеровирусной инфекцией заразились 22 ученика младших классов, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Волгоградской области.В пятницу сообщалось, что энтеровирусной инфекцией заразились 22 ученика начальных классов лицея №11 Волгограда, трое из них госпитализированы. Прокуратура региона начала проверку.
https://ria.ru/20201207/otravlenie-1587978861.html
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россия, волгоград, волгоградская область, происшествия

Волгоградскую школу закрыли на дезинфекцию после отравления детей

16:10 07.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДезинфекция класса школы
Дезинфекция класса школы - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ВОЛГОГРАД, 7 дек - РИА Новости. Лицей №11 в Волгограде закрыли на дезинфекцию после того, как энтеровирусной инфекцией заразились 22 ученика младших классов, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Волгоградской области.
В пятницу сообщалось, что энтеровирусной инфекцией заразились 22 ученика начальных классов лицея №11 Волгограда, трое из них госпитализированы. Прокуратура региона начала проверку.
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"В лицее №11 Волгограда специалисты 7 и 8 декабря осуществляют обработку всех поверхностей. Дезинфекция является обязательной стандартной процедурой при возможном заражении вирусной инфекцией", - сообщили в пресс-службе администрации.

 
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