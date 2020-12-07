https://ria.ru/20201207/dezinfektsiya-1588050852.html
Волгоградскую школу закрыли на дезинфекцию после отравления детей
Волгоградскую школу закрыли на дезинфекцию после отравления детей
Лицей №11 в Волгограде закрыли на дезинфекцию после того, как энтеровирусной инфекцией заразились 22 ученика младших классов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T16:10
2020-12-07T16:10
2020-12-07T16:10
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происшествия
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ВОЛГОГРАД, 7 дек - РИА Новости. Лицей №11 в Волгограде закрыли на дезинфекцию после того, как энтеровирусной инфекцией заразились 22 ученика младших классов, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Волгоградской области.В пятницу сообщалось, что энтеровирусной инфекцией заразились 22 ученика начальных классов лицея №11 Волгограда, трое из них госпитализированы. Прокуратура региона начала проверку.
https://ria.ru/20201207/otravlenie-1587978861.html
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