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СК выясняет обстоятельства нападения мужчины на девочку в подъезде в Югре
СК выясняет обстоятельства нападения мужчины на девочку в подъезде в Югре
Следователи в Нижневартовске (ХМАО) выясняют обстоятельства нападения мужчины на 11-летнюю девочку в подъезде многоквартирного дома, сообщает региональное... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T17:13
2020-12-07T17:13
2020-12-07T17:13
следственный комитет россии (ск рф)
нижневартовск
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 дек - РИА Новости. Следователи в Нижневартовске (ХМАО) выясняют обстоятельства нападения мужчины на 11-летнюю девочку в подъезде многоквартирного дома, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Теперь следствие выясняет, какие именно намерения были у мужчины, проводится проверка, а также выясняется его личность.Местные сообщества в соцсетях публикуют видеозаписи с камер наблюдения в подъезде и у дома, которые, как предполагается, зафиксировали момент нападения на ребенка. Мужчина на кадрах спокойно входит за девочкой в жилой дом, а затем пытается ее схватить. Несовершеннолетней удалось выбежать из подъезда на улицу, при этом мужчина не побежал за ней, а ушел в другом направлении.
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нижневартовск
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следственный комитет россии (ск рф), нижневартовск, происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 дек - РИА Новости.
Следователи в Нижневартовске
(ХМАО) выясняют обстоятельства нападения мужчины на 11-летнюю девочку в подъезде многоквартирного дома, сообщает региональное следственное управление СК
РФ.
"По предварительным данным, 6 декабря около 17.30 (15.30 мск - ред.) неизвестный мужчина напал на 11-летнюю девочку в подъезде одного из домов по улице Северная города Нижневартовск. В связи с тем, что ребенок смог вырваться и убежать, злоумышленник не довел свои намерения до конца", - говорится в сообщении.
Теперь следствие выясняет, какие именно намерения были у мужчины, проводится проверка, а также выясняется его личность.
Местные сообщества в соцсетях публикуют видеозаписи с камер наблюдения в подъезде и у дома, которые, как предполагается, зафиксировали момент нападения на ребенка. Мужчина на кадрах спокойно входит за девочкой в жилой дом, а затем пытается ее схватить. Несовершеннолетней удалось выбежать из подъезда на улицу, при этом мужчина не побежал за ней, а ушел в другом направлении.