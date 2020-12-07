https://ria.ru/20201207/devochka-1588066813.html

СК выясняет обстоятельства нападения мужчины на девочку в подъезде в Югре

СК выясняет обстоятельства нападения мужчины на девочку в подъезде в Югре

Следователи в Нижневартовске (ХМАО) выясняют обстоятельства нападения мужчины на 11-летнюю девочку в подъезде многоквартирного дома, сообщает региональное... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T17:13

2020-12-07T17:13

2020-12-07T17:13

следственный комитет россии (ск рф)

нижневартовск

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 дек - РИА Новости. Следователи в Нижневартовске (ХМАО) выясняют обстоятельства нападения мужчины на 11-летнюю девочку в подъезде многоквартирного дома, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Теперь следствие выясняет, какие именно намерения были у мужчины, проводится проверка, а также выясняется его личность.Местные сообщества в соцсетях публикуют видеозаписи с камер наблюдения в подъезде и у дома, которые, как предполагается, зафиксировали момент нападения на ребенка. Мужчина на кадрах спокойно входит за девочкой в жилой дом, а затем пытается ее схватить. Несовершеннолетней удалось выбежать из подъезда на улицу, при этом мужчина не побежал за ней, а ушел в другом направлении.

https://radiosputnik.ria.ru/20201128/proisshestviya-1586737535.html

нижневартовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), нижневартовск, происшествия