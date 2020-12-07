https://ria.ru/20201207/deputat-1587981028.html
Депутат ГД назвала ролик о грубости в адрес многодетной матери клеветой
Депутат ГД назвала ролик о грубости в адрес многодетной матери клеветой
Депутат Госдумы с Кубани Наталья Боева планирует обратиться в полицию и пожаловаться на клевету о якобы некорректном обращении с попросившей у нее помощи... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T11:23
2020-12-07T11:23
2020-12-07T16:57
коронавирус в россии
госдума рф
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общество
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КРАСНОДАР, 7 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы с Кубани Наталья Боева планирует обратиться в полицию и пожаловаться на клевету о якобы некорректном обращении с попросившей у нее помощи женщиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе краснодарского регионального отделения "Единой России".В пятницу в кубанских пабликах соцсетей появился ролик от имени многодетной матери, в котором женщина за кадром рассказывает, что обратилась к депутату Госдумы Наталье Боевой через Facebook с просьбой помочь с лечением сына. Она отмечает, что денег после лечения коронавируса в семье не осталось. В видео приводится скрин переписки, из которой следует, что ее собеседник, пишущий с аккаунта депутата и якобы находящийся с ней на связи, отказывает в помощи с использованием фраз: "Зачем рожали, если не тянете? В конце концов, сдайте в детдом".Депутат в Facebook подтвердила, что в видео показана ее страница, но "на ней на самом деле нет той переписки, которая показана". При этом Боева отметила, что готова выслушать женщину и помочь ей, если она, действительно, существует и нуждается в ее помощи."Она планирует подавать заявление в полицию. Еще не подала. По факту клеветы. Нет на их округе такой мамы многодетной с ребенком-инвалидом. Она подает не на маму, а по факту (клеветы - Прим. ред.)", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения парторганизации в понедельник.Позже стало известно, что информационные базы министерства соцзащиты Краснодарского края не содержат данных о многодетной матери, обвинившей депутата Госдумы в отказе в помощи и предложении сдать детей в детдом.Аккаунт Дудерец в соцсети "ВКонтакте" закрыт для посещения. Местом жительства его владельца указана станица Каневская, однако местные власти заявили, что жительницы с такими именем и фамилией они не знают.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, госдума рф, краснодарский край, общество
КРАСНОДАР, 7 дек - РИА Новости.
Депутат Госдумы
с Кубани
Наталья Боева планирует обратиться в полицию и пожаловаться на клевету о якобы некорректном обращении с попросившей у нее помощи женщиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе краснодарского регионального отделения "Единой России
".
В пятницу в кубанских пабликах соцсетей появился ролик
от имени многодетной матери, в котором женщина за кадром рассказывает, что обратилась к депутату Госдумы Наталье Боевой через Facebook с просьбой помочь с лечением сына. Она отмечает, что денег после лечения коронавируса в семье не осталось. В видео приводится скрин переписки, из которой следует, что ее собеседник, пишущий с аккаунта депутата и якобы находящийся с ней на связи, отказывает в помощи с использованием фраз: "Зачем рожали, если не тянете? В конце концов, сдайте в детдом".
Депутат в Facebook подтвердила, что в видео показана ее страница, но "на ней на самом деле нет той переписки, которая показана". При этом Боева отметила, что готова выслушать женщину и помочь ей, если она, действительно, существует и нуждается в ее помощи.
"Она планирует подавать заявление в полицию. Еще не подала. По факту клеветы. Нет на их округе такой мамы многодетной с ребенком-инвалидом. Она подает не на маму, а по факту (клеветы - Прим. ред.)", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения парторганизации в понедельник.
Позже стало известно, что информационные базы министерства соцзащиты Краснодарского края не содержат данных о многодетной матери, обвинившей депутата Госдумы в отказе в помощи и предложении сдать детей в детдом.
"В информационной базе минсоцразвития Краснодарского края данные о многодетной матери Алине Дудерец отсутствуют. Женщина с такой фамилией никаких социальных выплат по линии органов соцзащиты не получает", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
Аккаунт Дудерец в соцсети "ВКонтакте" закрыт для посещения. Местом жительства его владельца указана станица Каневская, однако местные власти заявили, что жительницы с такими именем и фамилией они не знают.