https://ria.ru/20201207/deputat-1587981028.html

Депутат ГД назвала ролик о грубости в адрес многодетной матери клеветой

Депутат ГД назвала ролик о грубости в адрес многодетной матери клеветой

Депутат Госдумы с Кубани Наталья Боева планирует обратиться в полицию и пожаловаться на клевету о якобы некорректном обращении с попросившей у нее помощи... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T11:23

2020-12-07T11:23

2020-12-07T16:57

коронавирус в россии

госдума рф

краснодарский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587980338_0:61:585:390_1920x0_80_0_0_02e38391e971735a5c9a8ed83902655c.jpg

КРАСНОДАР, 7 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы с Кубани Наталья Боева планирует обратиться в полицию и пожаловаться на клевету о якобы некорректном обращении с попросившей у нее помощи женщиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе краснодарского регионального отделения "Единой России".В пятницу в кубанских пабликах соцсетей появился ролик от имени многодетной матери, в котором женщина за кадром рассказывает, что обратилась к депутату Госдумы Наталье Боевой через Facebook с просьбой помочь с лечением сына. Она отмечает, что денег после лечения коронавируса в семье не осталось. В видео приводится скрин переписки, из которой следует, что ее собеседник, пишущий с аккаунта депутата и якобы находящийся с ней на связи, отказывает в помощи с использованием фраз: "Зачем рожали, если не тянете? В конце концов, сдайте в детдом".Депутат в Facebook подтвердила, что в видео показана ее страница, но "на ней на самом деле нет той переписки, которая показана". При этом Боева отметила, что готова выслушать женщину и помочь ей, если она, действительно, существует и нуждается в ее помощи."Она планирует подавать заявление в полицию. Еще не подала. По факту клеветы. Нет на их округе такой мамы многодетной с ребенком-инвалидом. Она подает не на маму, а по факту (клеветы - Прим. ред.)", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения парторганизации в понедельник.Позже стало известно, что информационные базы министерства соцзащиты Краснодарского края не содержат данных о многодетной матери, обвинившей депутата Госдумы в отказе в помощи и предложении сдать детей в детдом.Аккаунт Дудерец в соцсети "ВКонтакте" закрыт для посещения. Местом жительства его владельца указана станица Каневская, однако местные власти заявили, что жительницы с такими именем и фамилией они не знают.

https://ria.ru/20200203/1564183331.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, госдума рф, краснодарский край, общество