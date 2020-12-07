Главред НТВ надеется на депортацию задержанных в Турции журналистов
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие полицейские
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Задержанные в Турции журналисты НТВ находятся в суде, им инкриминируется шпионаж, консульский доступ к ним не получен, сообщила РИА Новости главный редактор телеканала Александра Кошарницкая, выразив надежду на благоприятный исход дела и депортацию.
Как ранее сообщили в пресс-службе НТВ, сотрудники программы "Центральное телевидение" Алексей Петрушко и Иван Малышкин были задержаны в Турции, они перестали выходить на связь. Источник в турецком МИД сообщал РИА Новости, что задержанные в Турции журналисты НТВ якобы не имели аккредитации и вели съемку без разрешения в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. Администрация Стамбула подтвердила задержание за несанкционированную съемку двух журналистов телеканала НТВ, срок их пребывания под стражей продлён до трех дней.
"То, что мы сейчас на данный момент знаем, мы знаем, к сожалению, исходя из достаточно обрывочных сведений. Мы точно знаем сейчас, что они находятся в суде, они были доставлены в суд сегодня, и как мы понимаем, им инкриминируется шпионаж", - рассказала Кошарницкая.
Насколько известно сейчас НТВ, по словам главреда, консульский доступ к журналистам не получен, "но и консульство, и посольство оказывают всяческую поддержку и очень помогают в этом процессе".
"Надеемся, что сегодня исход будет в каком-то смысле для них благоприятным и они обойдутся депортацией", - добавила она.