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Атмосферное давление в Москве установило новый рекорд
Атмосферное давление в Москве установило новый рекорд
Рекордно высокое атмосферное давление зафиксировано в Москве в понедельник, оно составило 768,7 миллиметра ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T10:08
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евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Рекордно высокое атмосферное давление зафиксировано в Москве в понедельник, оно составило 768,7 миллиметра ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик добавил, что прежний рекорд для 7 декабря был зафиксирован в 1959 году, тогда атмосферное давление составило 768,1 миллиметра ртутного столба.
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евгений тишковец, москва, общество

Атмосферное давление в Москве установило новый рекорд

10:08 07.12.2020 (обновлено: 10:27 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗвезда на крыше высотного здания на Котельнической набережной в Москве
Звезда на крыше высотного здания на Котельнической набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Рекордно высокое атмосферное давление зафиксировано в Москве в понедельник, оно составило 768,7 миллиметра ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня состоялся рекорд атмосферного давления, показатели барометров достигли отметки 768,7 миллиметра ртутного столба", - сообщил Тишковец.
Синоптик добавил, что прежний рекорд для 7 декабря был зафиксирован в 1959 году, тогда атмосферное давление составило 768,1 миллиметра ртутного столба.
 
Евгений ТишковецМоскваОбщество
 
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