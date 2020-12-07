https://ria.ru/20201207/davlenie-1587965892.html

Атмосферное давление в Москве установило новый рекорд

Атмосферное давление в Москве установило новый рекорд

Рекордно высокое атмосферное давление зафиксировано в Москве в понедельник, оно составило 768,7 миллиметра ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T10:08

2020-12-07T10:08

2020-12-07T10:27

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Рекордно высокое атмосферное давление зафиксировано в Москве в понедельник, оно составило 768,7 миллиметра ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик добавил, что прежний рекорд для 7 декабря был зафиксирован в 1959 году, тогда атмосферное давление составило 768,1 миллиметра ртутного столба.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, москва, общество