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Атмосферное давление в Москве установило новый рекорд
Атмосферное давление в Москве установило новый рекорд
Рекордно высокое атмосферное давление зафиксировано в Москве в понедельник, оно составило 768,7 миллиметра ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T10:08
2020-12-07T10:08
2020-12-07T10:27
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Рекордно высокое атмосферное давление зафиксировано в Москве в понедельник, оно составило 768,7 миллиметра ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик добавил, что прежний рекорд для 7 декабря был зафиксирован в 1959 году, тогда атмосферное давление составило 768,1 миллиметра ртутного столба.
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евгений тишковец, москва, общество