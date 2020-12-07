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Популярный способ защиты личных данных оказался небезопасным
Популярный способ защиты личных данных оказался небезопасным
Пикселизация личных данных перестала быть надежным способом защитить свои документы, пишет Forbes. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T23:51
2020-12-07T23:51
2020-12-07T23:51
технологии
общество
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Пикселизация личных данных перестала быть надежным способом защитить свои документы, пишет Forbes. Автор публикации обратил внимание, что в Сети появились программы, способные расшифровать пароль и прочие личные данные, которые пользователь решил скрыть при помощи пикселей.Пикселизация уменьшает разрешение изображения или его части. Раньше она считалась надежным способом, чтобы отправить внутренний корпоративный документ по интернету и не переживать, если при взломе в руки злоумышленников попадет важная информация, например, банковские реквизиты или телефоны сотрудников, отмечается в статье.По словам разработчика одного из приложений, способных расшифровывать пиксели, программы такого рода могут работать только со скриншотами, а не с фото. Кроме того, им потребуется отсканировать для начала часть необработанного текста, чтобы определить исходный шрифт. Но, как отмечают специалисты, для злоумышленников не составит труда обойти эти препятствия.
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РИА Новости
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технологии, общество, в мире
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
Пикселизация личных данных перестала быть надежным способом защитить свои документы, пишет Forbes
.
Автор публикации обратил внимание, что в Сети появились программы, способные расшифровать пароль и прочие личные данные, которые пользователь решил скрыть при помощи пикселей.
Пикселизация уменьшает разрешение изображения или его части. Раньше она считалась надежным способом, чтобы отправить внутренний корпоративный документ по интернету и не переживать, если при взломе в руки злоумышленников попадет важная информация, например, банковские реквизиты или телефоны сотрудников, отмечается в статье.
По словам разработчика одного из приложений, способных расшифровывать пиксели, программы такого рода могут работать только со скриншотами, а не с фото. Кроме того, им потребуется отсканировать для начала часть необработанного текста, чтобы определить исходный шрифт. Но, как отмечают специалисты, для злоумышленников не составит труда обойти эти препятствия.