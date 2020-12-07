https://ria.ru/20201207/dannye-1588123907.html

Популярный способ защиты личных данных оказался небезопасным

Популярный способ защиты личных данных оказался небезопасным

Пикселизация личных данных перестала быть надежным способом защитить свои документы, пишет Forbes. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T23:51

2020-12-07T23:51

2020-12-07T23:51

технологии

общество

в мире

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Пикселизация личных данных перестала быть надежным способом защитить свои документы, пишет Forbes. Автор публикации обратил внимание, что в Сети появились программы, способные расшифровать пароль и прочие личные данные, которые пользователь решил скрыть при помощи пикселей.Пикселизация уменьшает разрешение изображения или его части. Раньше она считалась надежным способом, чтобы отправить внутренний корпоративный документ по интернету и не переживать, если при взломе в руки злоумышленников попадет важная информация, например, банковские реквизиты или телефоны сотрудников, отмечается в статье.По словам разработчика одного из приложений, способных расшифровывать пиксели, программы такого рода могут работать только со скриншотами, а не с фото. Кроме того, им потребуется отсканировать для начала часть необработанного текста, чтобы определить исходный шрифт. Но, как отмечают специалисты, для злоумышленников не составит труда обойти эти препятствия.

https://ria.ru/20201206/router-1587896971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, общество, в мире