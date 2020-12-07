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https://ria.ru/20201207/dakota-1588011670.html
"Как же стыдно": Рита Дакота забыла слова собственной песни
"Как же стыдно": Рита Дакота забыла слова собственной песни
Певица Рита Дакота опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, что забыла слова собственной песни во время участия в музыкальной программе "Квартирник... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:36
2020-12-07T15:36
музыка
знаменитости
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виктория дайнеко
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Певица Рита Дакота опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, что забыла слова собственной песни во время участия в музыкальной программе "Квартирник у Маргулиса" на телеканале НТВ. "Забыла текст в эфире! Текст собственной песни, — высказалась Дакота в соцсети. — И самое смешное, что мне не разрешили перезаписать, хоть это был и не прямой эфир. Маргулис говорит: "Ты с ума сошла, в этом же вся прелесть живого звука, систер".Неприятный инцидент произошел с треком "Подальше от города" из альбома певицы "Стаи китов". Рита Дакота не смогла вспомнить слова из первой строчки второго куплета. Однако Дакота тут же собралась, подхватила ритм и допела трек. Зрители при этом подбадривали исполнительницу: повторяли за ней слова песни и размахивали фонариками в такт. В комментариях слушатели тоже поддержали певицу, написав, что в этом и есть прелесть живого исполнения. "А разве забывать текст это лажа? Тогда я еще та косячница. Мало того, что люблю петь под тональностью, так и слова песен постоянно забываю. Это все равно все кайф же. Жизнь", — поделилась историей певица Виктория Дайнеко. "Как это было мило!" — считает певица Юлия Паршута. Рита Дакота и Виктория Дайнеко — не единственные звезды российской сцены, которые оказывались в неловкой ситуации. Слова песен прямо на сцене забывали Валерий Меладзе, Полина Гагарина, Елена Ваенга и даже Алла Пугачева. Однажды примадонна не смогла вспомнить текст "Арлекино".
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РИА Новости
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96
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музыка, знаменитости, звезды, виктория дайнеко, валерий меладзе, нтв (телеканал), елена ваенга (хрулева), алла пугачева, рита дакота

"Как же стыдно": Рита Дакота забыла слова собственной песни

15:36 07.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Рита Дакота
Певица Рита Дакота - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Певица Рита Дакота опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, что забыла слова собственной песни во время участия в музыкальной программе "Квартирник у Маргулиса" на телеканале НТВ.
"Забыла текст в эфире! Текст собственной песни, — высказалась Дакота в соцсети. — И самое смешное, что мне не разрешили перезаписать, хоть это был и не прямой эфир. Маргулис говорит: "Ты с ума сошла, в этом же вся прелесть живого звука, систер".
Неприятный инцидент произошел с треком "Подальше от города" из альбома певицы "Стаи китов". Рита Дакота не смогла вспомнить слова из первой строчки второго куплета.
"Я забыла текст", — сказала в микрофон она и растерянно улыбнулась.
Однако Дакота тут же собралась, подхватила ритм и допела трек. Зрители при этом подбадривали исполнительницу: повторяли за ней слова песни и размахивали фонариками в такт.
В комментариях слушатели тоже поддержали певицу, написав, что в этом и есть прелесть живого исполнения.
"А разве забывать текст это лажа? Тогда я еще та косячница. Мало того, что люблю петь под тональностью, так и слова песен постоянно забываю. Это все равно все кайф же. Жизнь", — поделилась историей певица Виктория Дайнеко.
"Как это было мило!" — считает певица Юлия Паршута.
Рита Дакота и Виктория Дайнеко — не единственные звезды российской сцены, которые оказывались в неловкой ситуации. Слова песен прямо на сцене забывали Валерий Меладзе, Полина Гагарина, Елена Ваенга и даже Алла Пугачева. Однажды примадонна не смогла вспомнить текст "Арлекино".
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ШоубизМузыкаЗнаменитостизвездыВиктория ДайнекоВалерий МеладзеНТВ (телеканал)Елена Ваенга (Хрулева)Алла ПугачеваРита Дакота
 
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