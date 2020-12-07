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https://ria.ru/20201207/bonya-1588083332.html
Ресторану, где праздновали день рождения Виктории Бони, грозит штраф
Ресторану, где праздновали день рождения Виктории Бони, грозит штраф
Сотрудники объединения административно-технических инспекций выявили нарушения мер профилактики коронавируса в ходе празднования дня рождения телеведущей... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T18:34
2020-12-07T18:34
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Сотрудники объединения административно-технических инспекций выявили нарушения мер профилактики коронавируса в ходе празднования дня рождения телеведущей Виктории Бони в ресторане "Balzi Rossi" в центре Москвы, сообщил журналистам в понедельник главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов.По его словам, в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ОАТИ проводится серия контрольных мероприятий для соблюдения организациями санитарно-эпидемиологических требований, "в том числе посредством мониторинга средств массовой информации и социальных сетей"."В ходе мониторинга 5 декабря были выявлены нарушения перчаточно-масочного режима, а также грубые нарушения социального дистанцирования посетителями ресторана "Balzi Rossi", расположенного по адресу: Кудринская площадь, 1, в ходе празднования дня рождения телеведущей Виктории Бони. Ресторан вызван в инспекцию для составления протокола об административном правонарушении", - сказал Михайлов.Он добавил, что также в субботу выявлены нарушения мер профилактики COVID-19 посетителями закрытого мероприятия в апартаментах премиум класса, организованного модельным агентством VEROSSO.Инспектор пояснил, что заведениям грозит крупный штраф либо приостановление деятельности."Штраф за такие нарушения составляет до 300 тысяч рублей. А если в результате нарушения будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, то до 1 миллиона рублей, либо приостановка деятельности на 90 дней по решению суда", - уточнил Михайлов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктория боня, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

Ресторану, где праздновали день рождения Виктории Бони, грозит штраф

18:34 07.12.2020
 
© Sputnik / Асатур Есаянц  / Перейти в фотобанкТелеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Сотрудники объединения административно-технических инспекций выявили нарушения мер профилактики коронавируса в ходе празднования дня рождения телеведущей Виктории Бони в ресторане "Balzi Rossi" в центре Москвы, сообщил журналистам в понедельник главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов.
По его словам, в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ОАТИ проводится серия контрольных мероприятий для соблюдения организациями санитарно-эпидемиологических требований, "в том числе посредством мониторинга средств массовой информации и социальных сетей".
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"В ходе мониторинга 5 декабря были выявлены нарушения перчаточно-масочного режима, а также грубые нарушения социального дистанцирования посетителями ресторана "Balzi Rossi", расположенного по адресу: Кудринская площадь, 1, в ходе празднования дня рождения телеведущей Виктории Бони. Ресторан вызван в инспекцию для составления протокола об административном правонарушении", - сказал Михайлов.
Он добавил, что также в субботу выявлены нарушения мер профилактики COVID-19 посетителями закрытого мероприятия в апартаментах премиум класса, организованного модельным агентством VEROSSO.
Инспектор пояснил, что заведениям грозит крупный штраф либо приостановление деятельности.
"Штраф за такие нарушения составляет до 300 тысяч рублей. А если в результате нарушения будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, то до 1 миллиона рублей, либо приостановка деятельности на 90 дней по решению суда", - уточнил Михайлов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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