https://ria.ru/20201207/bonya-1588083332.html

Ресторану, где праздновали день рождения Виктории Бони, грозит штраф

Ресторану, где праздновали день рождения Виктории Бони, грозит штраф

Сотрудники объединения административно-технических инспекций выявили нарушения мер профилактики коронавируса в ходе празднования дня рождения телеведущей... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T18:34

2020-12-07T18:34

2020-12-07T18:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

виктория боня

коронавирусы

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Сотрудники объединения административно-технических инспекций выявили нарушения мер профилактики коронавируса в ходе празднования дня рождения телеведущей Виктории Бони в ресторане "Balzi Rossi" в центре Москвы, сообщил журналистам в понедельник главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов.По его словам, в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ОАТИ проводится серия контрольных мероприятий для соблюдения организациями санитарно-эпидемиологических требований, "в том числе посредством мониторинга средств массовой информации и социальных сетей"."В ходе мониторинга 5 декабря были выявлены нарушения перчаточно-масочного режима, а также грубые нарушения социального дистанцирования посетителями ресторана "Balzi Rossi", расположенного по адресу: Кудринская площадь, 1, в ходе празднования дня рождения телеведущей Виктории Бони. Ресторан вызван в инспекцию для составления протокола об административном правонарушении", - сказал Михайлов.Он добавил, что также в субботу выявлены нарушения мер профилактики COVID-19 посетителями закрытого мероприятия в апартаментах премиум класса, организованного модельным агентством VEROSSO.Инспектор пояснил, что заведениям грозит крупный штраф либо приостановление деятельности."Штраф за такие нарушения составляет до 300 тысяч рублей. А если в результате нарушения будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, то до 1 миллиона рублей, либо приостановка деятельности на 90 дней по решению суда", - уточнил Михайлов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201125/viktoriya-bonya-1586211191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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