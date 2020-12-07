Челябинский минздрав проверит больницу, где умерли несколько пациентов
ЧЕЛЯБИНСК, 7 дек – РИА Новости. Министерство здравоохранения Челябинской области проверяет Каслинскую районную больницу, где скончались несколько пациентов, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе минздрава региона.
Как сообщила на своей странице "ВКонтакте" жительница региона Разима Гизатулина, ее отец с высокой температурой после лечения на дому приехал в районную больницу города Касли 18 октября. По ее мнению, в больнице ему не оказывали необходимую медпомощь, в итоге 27 октября мужчина скончался. Также о смерти родственника в данной больнице – тети – сообщила в соцсети другая местная жительница Ирина Зубрицкая, которая написала, что "в течении лечения врач не приходил и не наблюдал, медицинскую помощь не оказывали". Об аналогичной истории в соцсети рассказала Алия Юмагужина, у которой в этой же больнице 28 октября скончалась мама.
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"По случаям в Каслинской районной больнице: на месте комиссией минздрава региона проводится проверка по поступившим жалобам пациентов", - говорится в сообщении.
Работа госпитальных баз находится на особом контроле министерства здравоохранения области, уточняется в сообщении.
Учитывая постоянную нагрузку на госпитальные базы, ежедневно в минздраве проходят совещания в режиме видеоконференцсвязи со всеми главными врачами медорганизаций, специалистами минздрава, где решаются текущие проблемы, детально рассматривается состояние госпиталей, в том числе детально обсуждается динамика поступлений и выписок, поясняет пресс-служба. В работе госпитальных баз постоянно принимают участие главные внештатные специалисты области, проводятся консилиумы, онлайн-обучения, давая постоянные рекомендации для работы, добавляется в сообщении.
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