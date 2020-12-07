https://ria.ru/20201207/bolnitsa-1588084688.html

Челябинский минздрав проверит больницу, где умерли несколько пациентов

Челябинский минздрав проверит больницу, где умерли несколько пациентов

Министерство здравоохранения Челябинской области проверяет Каслинскую районную больницу, где скончались несколько пациентов, сообщили РИА Новости в понедельник... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T18:40

2020-12-07T18:40

2020-12-07T18:40

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 дек – РИА Новости. Министерство здравоохранения Челябинской области проверяет Каслинскую районную больницу, где скончались несколько пациентов, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе минздрава региона.Как сообщила на своей странице "ВКонтакте" жительница региона Разима Гизатулина, ее отец с высокой температурой после лечения на дому приехал в районную больницу города Касли 18 октября. По ее мнению, в больнице ему не оказывали необходимую медпомощь, в итоге 27 октября мужчина скончался. Также о смерти родственника в данной больнице – тети – сообщила в соцсети другая местная жительница Ирина Зубрицкая, которая написала, что "в течении лечения врач не приходил и не наблюдал, медицинскую помощь не оказывали". Об аналогичной истории в соцсети рассказала Алия Юмагужина, у которой в этой же больнице 28 октября скончалась мама."По случаям в Каслинской районной больнице: на месте комиссией минздрава региона проводится проверка по поступившим жалобам пациентов", - говорится в сообщении.Работа госпитальных баз находится на особом контроле министерства здравоохранения области, уточняется в сообщении.Учитывая постоянную нагрузку на госпитальные базы, ежедневно в минздраве проходят совещания в режиме видеоконференцсвязи со всеми главными врачами медорганизаций, специалистами минздрава, где решаются текущие проблемы, детально рассматривается состояние госпиталей, в том числе детально обсуждается динамика поступлений и выписок, поясняет пресс-служба. В работе госпитальных баз постоянно принимают участие главные внештатные специалисты области, проводятся консилиумы, онлайн-обучения, давая постоянные рекомендации для работы, добавляется в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201206/glavvrach-1587877899.html

касли

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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