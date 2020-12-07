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В Индии создали группу для расследования случаев неизвестной болезни
В Индии создали группу для расследования случаев неизвестной болезни
Минздрав Индии создал специальную группу для расследования случаев неизвестного заболевания в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш на юге страны, говорится в... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T16:14
2020-12-07T18:30
андхра-прадеш
здоровье - общество
индия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 дек – РИА Новости. Минздрав Индии создал специальную группу для расследования случаев неизвестного заболевания в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш на юге страны, говорится в меморандуме министерства, копия которого есть в распоряжении РИА Новости."Поручено сообщить об одобрении компетентным органом срочного визита группы правительства в район Восточный Годавари, Андхра-Прадеш, для расследования случая внезапной болезни людей в Элуру и его окрестностях", - говорится в меморандуме министерства.В состав группы вошли три врача, которым поручено отправиться в штат Андхра-Прадеш во вторник утром и представить отчет к вечеру этого дня.Вспышка неизвестного заболевания в городе и его окрестностях началась в минувшее воскресенье. В результате один человек погиб и около 300 были госпитализированы. Пострадавшие жаловались на головокружение, эпилепсию, внезапные обмороки, пену у рта и дрожь. К настоящему времени в больницах остаются около 150 человек, пять пациентов для проведения расширенного лечения переведены в государственную больницу Виджаявады, второго по величине города штата.По итогам анализов крови, спинномозговой жидкости и компьютерной томографии мозга пациентов пока не удалось установить причину болезни. Вместе с тем издание Times of India сообщило, что причиной болезни могли стать токсичные хлорорганические соединения и средства защиты от комаров.Местные власти также сообщили, что направили в лабораторию судебно-медицинской экспертизы образцы воды, пищи и крови пациентов для установления возбудителя болезни.
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Заболевших неизвестной болезнью в Индии cвозят на скорых в госпиталь
Заболевших неизвестной болезнью в Индии cвозят на скорых в госпиталь
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андхра-прадеш, здоровье - общество, индия, в мире

В Индии создали группу для расследования случаев неизвестной болезни

16:14 07.12.2020 (обновлено: 18:30 07.12.2020)
 
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 дек – РИА Новости. Минздрав Индии создал специальную группу для расследования случаев неизвестного заболевания в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш на юге страны, говорится в меморандуме министерства, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
"Поручено сообщить об одобрении компетентным органом срочного визита группы правительства в район Восточный Годавари, Андхра-Прадеш, для расследования случая внезапной болезни людей в Элуру и его окрестностях", - говорится в меморандуме министерства.
В состав группы вошли три врача, которым поручено отправиться в штат Андхра-Прадеш во вторник утром и представить отчет к вечеру этого дня.
Вспышка неизвестного заболевания в городе и его окрестностях началась в минувшее воскресенье. В результате один человек погиб и около 300 были госпитализированы. Пострадавшие жаловались на головокружение, эпилепсию, внезапные обмороки, пену у рта и дрожь. К настоящему времени в больницах остаются около 150 человек, пять пациентов для проведения расширенного лечения переведены в государственную больницу Виджаявады, второго по величине города штата.
По итогам анализов крови, спинномозговой жидкости и компьютерной томографии мозга пациентов пока не удалось установить причину болезни. Вместе с тем издание Times of India сообщило, что причиной болезни могли стать токсичные хлорорганические соединения и средства защиты от комаров.
Местные власти также сообщили, что направили в лабораторию судебно-медицинской экспертизы образцы воды, пищи и крови пациентов для установления возбудителя болезни.
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