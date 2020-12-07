https://ria.ru/20201207/bolezn-1587977701.html

СМИ назвали возможные причины заражения неизвестной болезнью в Индии

СМИ назвали возможные причины заражения неизвестной болезнью в Индии

Токсичные хлороорганические соединения и средства защиты от комаров называют возможными причинами заражения неизвестной болезнью в Индии, сообщает издание Times РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T11:05

2020-12-07T11:05

2020-12-07T14:38

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Токсичные хлороорганические соединения и средства защиты от комаров называют возможными причинами заражения неизвестной болезнью в Индии, сообщает издание Times of India.Ранее стало известно, что один человек погиб и более 350 были госпитализированы в результате начавшейся в воскресенье вспышки неизвестного заболевания в городе Элуру в индийском штате Андхра-Прадеш. Пострадавшие пациенты были доставлены в больницу с жалобами на головокружение и эпилепсию. Они также жаловались на внезапные обмороки, пену изо рта и дрожь.Как сообщает издание, эксперты высказывают лишь подозрения, что новое неизвестное заболевание могли вызвать хлороорганические вещества или испарения средств от насекомых. Однако официальные данные и информация об исследованиях пока не объявляются.Также подчеркивается, что тесты на коронавирус пациентов, госпитализированных с неизвестным заболеванием, показали отрицательный результат.Большинство пациентов, как пишет издание, в возрасте от 20 до 30 лет, однако среди заболевших есть и по меньшей мере 45 детей младше 12 лет.Медики пока не смогли установить точную причину внезапного заболевания, хотя провели анализы крови и компьютерную томографию мозга. Анализ спинномозговой жидкости также оказался нормальным.Врачи продолжают проводить исследования. По данным медиков, на лечении остаются порядка 160 человек, около 200 уже выписаны.Для установления причины заболевания в город направлены бригады врачей из Национального института питания, Института химической технологии и Всеиндийского института медицинских наук.Также Элуру в понедельник посетил главный министр штата Андхра-Прадеш Джаган Мохан Редди. Он пообщался с заболевшими.

https://ria.ru/20201207/bolezn-1587977350.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201119/bolezn-1585438581.html

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андхра-прадеш, индия, в мире