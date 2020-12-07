Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201207/bolezn-1587977350.html
Инфекционист прокомментировал вспышку неизвестной болезни в Индии
Инфекционист прокомментировал вспышку неизвестной болезни в Индии
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский усомнился в том, что заболевание, вспышка которого зафиксирована в... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T11:04
2020-12-07T11:04
здоровье - общество
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587973076_0:0:3318:1867_1920x0_80_0_0_70f3d5f181bc2ee831103a4e7090a524.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский усомнился в том, что заболевание, вспышка которого зафиксирована в индийском городе Элуру, является новым, преждевременно делать выводы и о возможной инфекционной патологии.По информации India TV, один человек погиб и более 350 были госпитализированы в результате начавшейся в воскресенье вспышки неизвестного заболевания в городе Элуру в индийском штате Андхра-Прадеш. Пострадавшие пациенты были доставлены в больницу с жалобами на головокружение и эпилепсию. Они также жаловались на внезапные обмороки, пену у рта и дрожь."Во-первых, как я понимаю, абсолютно нет никакой информации о диагнозе этих людей. Поэтому говорить однозначно, что это инфекционная патология, тоже пока что преждевременно", - прокомментировал новость Вознесенский РИА Новости.Кроме того, Индия, по словам эксперта, - это страна, "эндемичная по очень большому количеству инфекционных заболеваний, включая и холеру". Отвечая на вопрос о возможности занесения заболевания в Россию, специалист напомнил, что "обследование больного с подозрением на холеру происходит еще на этапе посадки в самолет", а также на этапе перелета, и алгоритмы по развертыванию временных инфекционных госпиталей с обязательным государственным карантином разработаны четко.Холера, как напомнил инфекционист, эндемична для азиатского региона. Сопровождается она жидким стулом, тошнотой, рвотой и обезвоживанием.
https://ria.ru/20201119/bolezn-1585436588.html
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587973076_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a425e84439c2501a27c26809f4b5003b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, индия, в мире

Инфекционист прокомментировал вспышку неизвестной болезни в Индии

11:04 07.12.2020
 
© AP Photo / Bikas DasМедики у автомобиля скорой помощи в Индии
Медики у автомобиля скорой помощи в Индии - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© AP Photo / Bikas Das
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский усомнился в том, что заболевание, вспышка которого зафиксирована в индийском городе Элуру, является новым, преждевременно делать выводы и о возможной инфекционной патологии.
По информации India TV, один человек погиб и более 350 были госпитализированы в результате начавшейся в воскресенье вспышки неизвестного заболевания в городе Элуру в индийском штате Андхра-Прадеш. Пострадавшие пациенты были доставлены в больницу с жалобами на головокружение и эпилепсию. Они также жаловались на внезапные обмороки, пену у рта и дрожь.
"Во-первых, как я понимаю, абсолютно нет никакой информации о диагнозе этих людей. Поэтому говорить однозначно, что это инфекционная патология, тоже пока что преждевременно", - прокомментировал новость Вознесенский РИА Новости.
Кроме того, Индия, по словам эксперта, - это страна, "эндемичная по очень большому количеству инфекционных заболеваний, включая и холеру". Отвечая на вопрос о возможности занесения заболевания в Россию, специалист напомнил, что "обследование больного с подозрением на холеру происходит еще на этапе посадки в самолет", а также на этапе перелета, и алгоритмы по развертыванию временных инфекционных госпиталей с обязательным государственным карантином разработаны четко.

"Вот если мы будем говорить про холеру, то тогда все регламентные мероприятия, они четко прописаны международными документами. А если это какая-то совсем новая болезнь, ну, что я могу сказать, вероятность этого крайне-крайне низкая", - отметил Вознесенский.

Холера, как напомнил инфекционист, эндемична для азиатского региона. Сопровождается она жидким стулом, тошнотой, рвотой и обезвоживанием.
Ситуация в Сенегале - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября, 22:15
Более ста человек заразились неизвестной болезнью в Сенегале
 
Здоровье - ОбществоИндияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
08:32Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
08:24Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше
08:21Источник сообщил о переносе второго полета Ил-112В на февраль
08:21СК проводит проверку в иркутском детсаду из-за вспышки кишечной инфекции
08:15Стало известно, сколько государство заработает на продаже новогодних елей
08:11С российских коррупционеров за год взыскали свыше двух миллиардов рублей
08:05В России изменились правила работы автошкол
07:57Губернатор Камчатки объявил 31 декабря нерабочим днём
07:54Москвичей во вторник ожидает малооблачная погода и до минус пять градусов
07:44В Приморье подростка подозревают в краже крупной суммы с карты учителя
07:38Задержанные в Турции журналисты НТВ вернулись в Россию
07:35В пожарах в Башкортостане погибли семь человек
07:07Исследование показало резкий рост спроса на услуги курьеров в России
07:00Власти Приморья назвали причину конфликта с избиением школьницы
06:55Биолог рассказала о проблеме, осложняющей борьбу с COVID-19
Лента новостейМолния