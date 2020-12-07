https://ria.ru/20201207/bolezn-1587977350.html

Инфекционист прокомментировал вспышку неизвестной болезни в Индии

Инфекционист прокомментировал вспышку неизвестной болезни в Индии

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский усомнился в том, что заболевание, вспышка которого зафиксирована в... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T11:04

2020-12-07T11:04

2020-12-07T11:04

здоровье - общество

индия

в мире

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский усомнился в том, что заболевание, вспышка которого зафиксирована в индийском городе Элуру, является новым, преждевременно делать выводы и о возможной инфекционной патологии.По информации India TV, один человек погиб и более 350 были госпитализированы в результате начавшейся в воскресенье вспышки неизвестного заболевания в городе Элуру в индийском штате Андхра-Прадеш. Пострадавшие пациенты были доставлены в больницу с жалобами на головокружение и эпилепсию. Они также жаловались на внезапные обмороки, пену у рта и дрожь."Во-первых, как я понимаю, абсолютно нет никакой информации о диагнозе этих людей. Поэтому говорить однозначно, что это инфекционная патология, тоже пока что преждевременно", - прокомментировал новость Вознесенский РИА Новости.Кроме того, Индия, по словам эксперта, - это страна, "эндемичная по очень большому количеству инфекционных заболеваний, включая и холеру". Отвечая на вопрос о возможности занесения заболевания в Россию, специалист напомнил, что "обследование больного с подозрением на холеру происходит еще на этапе посадки в самолет", а также на этапе перелета, и алгоритмы по развертыванию временных инфекционных госпиталей с обязательным государственным карантином разработаны четко.Холера, как напомнил инфекционист, эндемична для азиатского региона. Сопровождается она жидким стулом, тошнотой, рвотой и обезвоживанием.

https://ria.ru/20201119/bolezn-1585436588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, индия, в мире