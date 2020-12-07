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Инфекционист прокомментировал вспышку неизвестной болезни в Индии
Инфекционист прокомментировал вспышку неизвестной болезни в Индии
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский усомнился в том, что заболевание, вспышка которого зафиксирована в... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T11:04
2020-12-07T11:04
2020-12-07T11:04
здоровье - общество
индия
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский усомнился в том, что заболевание, вспышка которого зафиксирована в индийском городе Элуру, является новым, преждевременно делать выводы и о возможной инфекционной патологии.По информации India TV, один человек погиб и более 350 были госпитализированы в результате начавшейся в воскресенье вспышки неизвестного заболевания в городе Элуру в индийском штате Андхра-Прадеш. Пострадавшие пациенты были доставлены в больницу с жалобами на головокружение и эпилепсию. Они также жаловались на внезапные обмороки, пену у рта и дрожь."Во-первых, как я понимаю, абсолютно нет никакой информации о диагнозе этих людей. Поэтому говорить однозначно, что это инфекционная патология, тоже пока что преждевременно", - прокомментировал новость Вознесенский РИА Новости.Кроме того, Индия, по словам эксперта, - это страна, "эндемичная по очень большому количеству инфекционных заболеваний, включая и холеру". Отвечая на вопрос о возможности занесения заболевания в Россию, специалист напомнил, что "обследование больного с подозрением на холеру происходит еще на этапе посадки в самолет", а также на этапе перелета, и алгоритмы по развертыванию временных инфекционных госпиталей с обязательным государственным карантином разработаны четко.Холера, как напомнил инфекционист, эндемична для азиатского региона. Сопровождается она жидким стулом, тошнотой, рвотой и обезвоживанием.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, индия, в мире
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский усомнился в том, что заболевание, вспышка которого зафиксирована в индийском городе Элуру, является новым, преждевременно делать выводы и о возможной инфекционной патологии.
По информации India TV
, один человек погиб и более 350 были госпитализированы в результате начавшейся в воскресенье вспышки неизвестного заболевания в городе Элуру в индийском штате Андхра-Прадеш. Пострадавшие пациенты были доставлены в больницу с жалобами на головокружение и эпилепсию. Они также жаловались на внезапные обмороки, пену у рта и дрожь.
"Во-первых, как я понимаю, абсолютно нет никакой информации о диагнозе этих людей. Поэтому говорить однозначно, что это инфекционная патология, тоже пока что преждевременно", - прокомментировал новость Вознесенский РИА Новости.
Кроме того, Индия
, по словам эксперта, - это страна, "эндемичная по очень большому количеству инфекционных заболеваний, включая и холеру". Отвечая на вопрос о возможности занесения заболевания в Россию, специалист напомнил, что "обследование больного с подозрением на холеру происходит еще на этапе посадки в самолет", а также на этапе перелета, и алгоритмы по развертыванию временных инфекционных госпиталей с обязательным государственным карантином разработаны четко.
"Вот если мы будем говорить про холеру, то тогда все регламентные мероприятия, они четко прописаны международными документами. А если это какая-то совсем новая болезнь, ну, что я могу сказать, вероятность этого крайне-крайне низкая", - отметил Вознесенский.
Холера, как напомнил инфекционист, эндемична для азиатского региона. Сопровождается она жидким стулом, тошнотой, рвотой и обезвоживанием.