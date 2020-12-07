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В Индии более 350 человек попали в больницу из-за неизвестной болезни
В Индии более 350 человек попали в больницу из-за неизвестной болезни
Более 350 человек попали в больницу в городе Элуру в индийском штате Андхра-Прадеш из-за вспышки неизвестного заболевания, один из них умер, сообщает India TV. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T08:07
2020-12-07T08:07
2020-12-07T08:52
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 дек — РИА Новости. Более 350 человек попали в больницу в городе Элуру в индийском штате Андхра-Прадеш из-за вспышки неизвестного заболевания, один из них умер, сообщает India TV.Пациентов госпитализировали с жалобами на головокружение и эпилепсию, внезапные обмороки, пену у рта и дрожь.Медики пока не смогли установить причину внезапного заболевания, хотя провели анализы крови и компьютерную томографию мозга. Анализ спинномозговой жидкости также оказался нормальным. Вероятную причину заболевания а может быть обнаружена только после получения результатов бактериологического посева.По данным медиков, более 180 человек уже выписали из больницы, около 160 остаются на лечении.Для установления причины заболевания в город направили бригады врачей из Национального института питания, Института химической технологии и Всеиндийского института медицинских наук.Элуру посетит и главный министр штата Андхра-Прадеш Джаган Мохан Редди. Планируется, что он пообщается с заболевшими и встретится с местными чиновниками.
https://radiosputnik.ria.ru/20201119/bolezn-1585438581.html
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андхра-прадеш, индия, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 дек — РИА Новости.
Более 350 человек попали в больницу в городе Элуру в индийском штате Андхра-Прадеш
из-за вспышки неизвестного заболевания, один из них умер, сообщает India TV.
Пациентов госпитализировали с жалобами на головокружение и эпилепсию, внезапные обмороки, пену у рта и дрожь.
Медики пока не смогли установить причину внезапного заболевания, хотя провели анализы крови и компьютерную томографию мозга. Анализ спинномозговой жидкости также оказался нормальным. Вероятную причину заболевания а может быть обнаружена только после получения результатов бактериологического посева.
По данным медиков, более 180 человек уже выписали из больницы, около 160 остаются на лечении.
"Большинство пострадавших выздоровели, состояние остальных стабильное. Мы подготовили 50 коек в центральном государственном госпитале в Виджаяваде, чтобы при необходимости перевести заболевших. Наши медицинские бригады занимаются каждым пациентом", — сказал министр здравоохранения Алла Кали Кришна Шринивас.
Для установления причины заболевания в город направили бригады врачей из Национального института питания, Института химической технологии и Всеиндийского института медицинских наук.
Элуру посетит и главный министр штата Андхра-Прадеш Джаган Мохан Редди. Планируется, что он пообщается с заболевшими и встретится с местными чиновниками.