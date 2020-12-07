https://ria.ru/20201207/bolezn-1587952547.html

В Индии более 350 человек попали в больницу из-за неизвестной болезни

В Индии более 350 человек попали в больницу из-за неизвестной болезни

Более 350 человек попали в больницу в городе Элуру в индийском штате Андхра-Прадеш из-за вспышки неизвестного заболевания, один из них умер, сообщает India TV. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T08:07

2020-12-07T08:07

2020-12-07T08:52

андхра-прадеш

индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 дек — РИА Новости. Более 350 человек попали в больницу в городе Элуру в индийском штате Андхра-Прадеш из-за вспышки неизвестного заболевания, один из них умер, сообщает India TV.Пациентов госпитализировали с жалобами на головокружение и эпилепсию, внезапные обмороки, пену у рта и дрожь.Медики пока не смогли установить причину внезапного заболевания, хотя провели анализы крови и компьютерную томографию мозга. Анализ спинномозговой жидкости также оказался нормальным. Вероятную причину заболевания а может быть обнаружена только после получения результатов бактериологического посева.По данным медиков, более 180 человек уже выписали из больницы, около 160 остаются на лечении.Для установления причины заболевания в город направили бригады врачей из Национального института питания, Института химической технологии и Всеиндийского института медицинских наук.Элуру посетит и главный министр штата Андхра-Прадеш Джаган Мохан Редди. Планируется, что он пообщается с заболевшими и встретится с местными чиновниками.

https://radiosputnik.ria.ru/20201119/bolezn-1585438581.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201102/nigeriya-1582684717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андхра-прадеш, индия, в мире