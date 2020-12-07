https://ria.ru/20201207/bloger-1588047425.html

Блогер не признал вину по делу о смерти девушки во время стрима

Блогер не признал вину по делу о смерти девушки во время стрима

Блогер Станислав Решетняк (Reeflay) сожалеет о смерти подруги и чувствует моральную ответственность, но юридически вину не признает, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T15:56

2020-12-07T15:56

2020-12-07T15:56

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Блогер Станислав Решетняк (Reeflay) сожалеет о смерти подруги и чувствует моральную ответственность, но юридически вину не признает, заявил РИА Новости в понедельник его адвокат Евгений Кулагин."Он раскаивается в содеянном в моральном плане, но в уголовно-правовом он вину не признает, потому что в его действиях нет признаков состава преступления. Валентина Григорьева умерла от кровоизлияния в мозг, и между его действиями и наступившей смертью нет причино-следственной связи", - сказал защитник.В минувшую пятницу Раменский суд Подмосковья отправил блогера в СИЗО на два месяца по обвинению в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего". Ему грозит до 15 лет колонии.В ходе стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть.По данным экспертизы, у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома (кровь между оболочками мозга).Согласно видеозаписи стрима, опубликованной в YouTube, молодой человек пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Блогер плакал и винил себя в смерти девушки, но останавливать трансляцию не стал. Все это время мертвая девушка находилась в кадре, а стример, предположительно, выпивал.

https://ria.ru/20201204/kriminal-1587650570.html

https://ria.ru/20201203/bloger-1587435670.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), происшествия