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Блогер не признал вину по делу о смерти девушки во время стрима
Блогер не признал вину по делу о смерти девушки во время стрима
Блогер Станислав Решетняк (Reeflay) сожалеет о смерти подруги и чувствует моральную ответственность, но юридически вину не признает, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:56
2020-12-07T15:56
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Блогер Станислав Решетняк (Reeflay) сожалеет о смерти подруги и чувствует моральную ответственность, но юридически вину не признает, заявил РИА Новости в понедельник его адвокат Евгений Кулагин."Он раскаивается в содеянном в моральном плане, но в уголовно-правовом он вину не признает, потому что в его действиях нет признаков состава преступления. Валентина Григорьева умерла от кровоизлияния в мозг, и между его действиями и наступившей смертью нет причино-следственной связи", - сказал защитник.В минувшую пятницу Раменский суд Подмосковья отправил блогера в СИЗО на два месяца по обвинению в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего". Ему грозит до 15 лет колонии.В ходе стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть.По данным экспертизы, у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома (кровь между оболочками мозга).Согласно видеозаписи стрима, опубликованной в YouTube, молодой человек пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Блогер плакал и винил себя в смерти девушки, но останавливать трансляцию не стал. Все это время мертвая девушка находилась в кадре, а стример, предположительно, выпивал.
https://ria.ru/20201204/kriminal-1587650570.html
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московская область (подмосковье), происшествия

Блогер не признал вину по делу о смерти девушки во время стрима

15:56 07.12.2020
 
© Следственный комитет Российской ФедерацииСкриншот видео с допроса стримера Стаса Reeflay
Скриншот видео с допроса стримера Стаса Reeflay - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Следственный комитет Российской Федерации
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Блогер Станислав Решетняк (Reeflay) сожалеет о смерти подруги и чувствует моральную ответственность, но юридически вину не признает, заявил РИА Новости в понедельник его адвокат Евгений Кулагин.
"Он раскаивается в содеянном в моральном плане, но в уголовно-правовом он вину не признает, потому что в его действиях нет признаков состава преступления. Валентина Григорьева умерла от кровоизлияния в мозг, и между его действиями и наступившей смертью нет причино-следственной связи", - сказал защитник.
Стрим блогера Станислава Решетникова (Reeflay) на экране монитора - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 12:36
Блогер Reeflay избивал умершую во время стрима девушку, заявили в СК
В минувшую пятницу Раменский суд Подмосковья отправил блогера в СИЗО на два месяца по обвинению в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего". Ему грозит до 15 лет колонии.
В ходе стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть.
По данным экспертизы, у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома (кровь между оболочками мозга).
Согласно видеозаписи стрима, опубликованной в YouTube, молодой человек пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Блогер плакал и винил себя в смерти девушки, но останавливать трансляцию не стал. Все это время мертвая девушка находилась в кадре, а стример, предположительно, выпивал.
Кадр стрима блогера Станислава Решетникова (Reeflay) - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 01:03
Соседка блогера сообщила о скандале перед смертью девушки во время стрима
 
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