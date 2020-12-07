https://ria.ru/20201207/blagotvoritelnost-1587949750.html

Российские компании все больше готовы тратить на благотворительность

Российские компании все больше готовы тратить на благотворительность

Российские компании тратят все больше средств на благотворительную помощь и в этом году, делать пожертвования готова каждая пятая организация, говорится в... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T07:05

2020-12-07T07:05

2020-12-07T07:11

исследование

работа.ру

россия

москва

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российские компании тратят все больше средств на благотворительную помощь и в этом году, делать пожертвования готова каждая пятая организация, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Впервые участвовать в благотворительных акциях в этом году планируют 3% опрошенных представителей российских компаний. 18% компаний ежегодно выделяют средства на благотворительность, и этот год для них не станет исключением. 79% участников исследования указали, что в конце этого года не планируют никаких акций благотворительности.Более половины компаний (53%), которые планируют участие в благотворительных акциях в конце года, окажут поддержку детским домам. 19% направят благотворительные средства на поддержку малоимущих, 15% - пожилым людям, 13% - фондам по борьбе с болезнями, а 11% - на помощь животным. Менее 10% российских компаний хотят помочь в возрождении культурного наследия (9%), бездомным (6%), эко-активистам (6%), в борьбе с пандемией (5%), в поддержке бизнеса (4%) и хосписам (2%).В варианте "Другое" респонденты чаще всего указывали, что окажут помощь фондам по борьбе с зависимостями.

https://ria.ru/20201201/premiya-1587082337.html

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исследование, работа.ру, россия, москва, общество