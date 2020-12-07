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Российские компании все больше готовы тратить на благотворительность
Российские компании все больше готовы тратить на благотворительность
Российские компании тратят все больше средств на благотворительную помощь и в этом году, делать пожертвования готова каждая пятая организация, говорится в... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T07:05
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исследование
работа.ру
россия
москва
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российские компании тратят все больше средств на благотворительную помощь и в этом году, делать пожертвования готова каждая пятая организация, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Впервые участвовать в благотворительных акциях в этом году планируют 3% опрошенных представителей российских компаний. 18% компаний ежегодно выделяют средства на благотворительность, и этот год для них не станет исключением. 79% участников исследования указали, что в конце этого года не планируют никаких акций благотворительности.Более половины компаний (53%), которые планируют участие в благотворительных акциях в конце года, окажут поддержку детским домам. 19% направят благотворительные средства на поддержку малоимущих, 15% - пожилым людям, 13% - фондам по борьбе с болезнями, а 11% - на помощь животным. Менее 10% российских компаний хотят помочь в возрождении культурного наследия (9%), бездомным (6%), эко-активистам (6%), в борьбе с пандемией (5%), в поддержке бизнеса (4%) и хосписам (2%).В варианте "Другое" респонденты чаще всего указывали, что окажут помощь фондам по борьбе с зависимостями.
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исследование, работа.ру, россия, москва, общество

Российские компании все больше готовы тратить на благотворительность

07:05 07.12.2020 (обновлено: 07:11 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦентральный офис компании Siemens в Москве
Центральный офис компании Siemens в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российские компании тратят все больше средств на благотворительную помощь и в этом году, делать пожертвования готова каждая пятая организация, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Четверть российских компаний все-таки готова выделить на корпоративную социальную ответственность до 10% выручки в этом году. 2% представителей бизнеса смогут потратить на благотворительность до 20% выручки, столько же компаний - до 35% выручки. 1% работодателей готовы оказать поддержку в размере до 50% от общей суммы выручки компании", - говорится в отчете, основанном на опросе 1,5 тысячи респондентов.
Впервые участвовать в благотворительных акциях в этом году планируют 3% опрошенных представителей российских компаний. 18% компаний ежегодно выделяют средства на благотворительность, и этот год для них не станет исключением. 79% участников исследования указали, что в конце этого года не планируют никаких акций благотворительности.
Более половины компаний (53%), которые планируют участие в благотворительных акциях в конце года, окажут поддержку детским домам. 19% направят благотворительные средства на поддержку малоимущих, 15% - пожилым людям, 13% - фондам по борьбе с болезнями, а 11% - на помощь животным. Менее 10% российских компаний хотят помочь в возрождении культурного наследия (9%), бездомным (6%), эко-активистам (6%), в борьбе с пандемией (5%), в поддержке бизнеса (4%) и хосписам (2%).
В варианте "Другое" респонденты чаще всего указывали, что окажут помощь фондам по борьбе с зависимостями.
Онлайн-конференция - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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