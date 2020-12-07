https://ria.ru/20201207/bezhentsy-1588112703.html
В Степанакерт вернулись свыше 770 беженцев
В Степанакерт вернулись свыше 770 беженцев
Свыше 770 беженцев вернулись за сутки в свои дома в Степанакерте, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T21:37
2020-12-07T21:37
2020-12-07T21:37
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
степанакерт
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585984483_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_28a9c42222078d28c746bd64c640e415.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Свыше 770 беженцев вернулись за сутки в свои дома в Степанакерте, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, сообщает Минобороны РФ."Российские миротворцы сопроводили автобусы с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 778 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции", - говорится в сообщении.Отмечается, что российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на двадцати трех наблюдательных постах."Военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры", - добавляется в сообщении.Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулось более 34,5 тысячи беженцев.Ранее в информационном бюллетене Минобороны РФ по развертыванию российского воинского контингента миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта, опубликованном на сайте ведомства, сообщалось, что за сутки в Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев вернулись 859 беженцев.
https://ria.ru/20201204/karabakh-1587701978.html
https://ria.ru/20201116/bezhentsy-1584780987.html
нагорный карабах
степанакерт
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585984483_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9b165cc0b6b3395943d7c21b62d564ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), степанакерт, армения, в мире
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Свыше 770 беженцев вернулись за сутки в свои дома в Степанакерте
, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, сообщает Минобороны РФ.
"Российские миротворцы сопроводили автобусы с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах
с территории Республики Армения
. Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 778 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на двадцати трех наблюдательных постах.
"Военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры", - добавляется в сообщении.
Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулось более 34,5 тысячи беженцев.
Ранее в информационном бюллетене Минобороны РФ по развертыванию российского воинского контингента миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта, опубликованном на сайте ведомства, сообщалось, что за сутки в Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев вернулись 859 беженцев.