https://ria.ru/20201207/bezhentsy-1588112703.html

В Степанакерт вернулись свыше 770 беженцев

В Степанакерт вернулись свыше 770 беженцев

Свыше 770 беженцев вернулись за сутки в свои дома в Степанакерте, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T21:37

2020-12-07T21:37

2020-12-07T21:37

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

министерство обороны рф (минобороны рф)

степанакерт

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585984483_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_28a9c42222078d28c746bd64c640e415.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Свыше 770 беженцев вернулись за сутки в свои дома в Степанакерте, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, сообщает Минобороны РФ."Российские миротворцы сопроводили автобусы с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 778 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции", - говорится в сообщении.Отмечается, что российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на двадцати трех наблюдательных постах."Военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры", - добавляется в сообщении.Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулось более 34,5 тысячи беженцев.Ранее в информационном бюллетене Минобороны РФ по развертыванию российского воинского контингента миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта, опубликованном на сайте ведомства, сообщалось, что за сутки в Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев вернулись 859 беженцев.

https://ria.ru/20201204/karabakh-1587701978.html

https://ria.ru/20201116/bezhentsy-1584780987.html

нагорный карабах

степанакерт

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), степанакерт, армения, в мире