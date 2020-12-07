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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201207/bezhentsy-1588112703.html
В Степанакерт вернулись свыше 770 беженцев
В Степанакерт вернулись свыше 770 беженцев
Свыше 770 беженцев вернулись за сутки в свои дома в Степанакерте, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T21:37
2020-12-07T21:37
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
степанакерт
армения
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Свыше 770 беженцев вернулись за сутки в свои дома в Степанакерте, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, сообщает Минобороны РФ."Российские миротворцы сопроводили автобусы с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 778 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции", - говорится в сообщении.Отмечается, что российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на двадцати трех наблюдательных постах."Военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры", - добавляется в сообщении.Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулось более 34,5 тысячи беженцев.Ранее в информационном бюллетене Минобороны РФ по развертыванию российского воинского контингента миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта, опубликованном на сайте ведомства, сообщалось, что за сутки в Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев вернулись 859 беженцев.
https://ria.ru/20201204/karabakh-1587701978.html
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нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), степанакерт, армения, в мире

В Степанакерт вернулись свыше 770 беженцев

21:37 07.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы, вернувшиеся домой в Степанакерт
Беженцы, вернувшиеся домой в Степанакерт - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Свыше 770 беженцев вернулись за сутки в свои дома в Степанакерте, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, сообщает Минобороны РФ.
"Российские миротворцы сопроводили автобусы с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 778 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на двадцати трех наблюдательных постах.
"Военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры", - добавляется в сообщении.
Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулось более 34,5 тысячи беженцев.
Ранее в информационном бюллетене Минобороны РФ по развертыванию российского воинского контингента миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта, опубликованном на сайте ведомства, сообщалось, что за сутки в Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев вернулись 859 беженцев.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СтепанакертАрменияВ мире
 
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