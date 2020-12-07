Задержанные в Турции журналисты делали сюжет о создании беспилотников

"(Задержанные журналисты - ред.) снимали несколько сюжетов. Один из сюжетов был про COVID, другой сюжет был про производство беспилотников. Их задержали в пригороде Стамбула, где находится завод по производству беспилотников Baykar Savunma. Есть, в принципе, его адрес на сайтах, и в Google Maps, и в Яндекс его можно найти. Так что насколько нам известно, ребята только подъехали туда и были задержаны. Потому что, опять же, последняя связь у нас с ними состоялась в четверг. Они написали СМС, что они задержаны, задержаны полицией. Но насколько мы понимаем, содержались они не в полиции. Официальных данных, где, как и кем, у нас не было", - сказала Кошарницкая.