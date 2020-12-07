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Задержанные в Турции журналисты делали сюжет о создании беспилотников
Задержанные в Турции журналисты делали сюжет о создании беспилотников
Задержанные в Турции журналисты НТВ снимали сюжеты про COVID и производство беспилотников, сообщила РИА Новости главный редактор телеканала Александра... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:11
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Задержанные в Турции журналисты НТВ снимали сюжеты про COVID и производство беспилотников, сообщила РИА Новости главный редактор телеканала Александра Кошарницкая.Как ранее сообщили в пресс-службе НТВ, сотрудники программы "Центральное телевидение" Алексей Петрушко и Иван Малышкин были задержаны в Турции, они перестали выходить на связь. Источник в турецком МИД сообщал РИА Новости, что задержанные в Турции журналисты НТВ якобы не имели аккредитации и вели съемку без разрешения в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. Администрация Стамбула подтвердила задержание за несанкционированную съемку двух журналистов телеканала НТВ, срок их пребывания под стражей продлён до трех дней.
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россия, нтв (телеканал), турция, в мире

Задержанные в Турции журналисты делали сюжет о создании беспилотников

14:11 07.12.2020 (обновлено: 23:54 07.12.2020)
 
© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре
Сотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Задержанные в Турции журналисты НТВ снимали сюжеты про COVID и производство беспилотников, сообщила РИА Новости главный редактор телеканала Александра Кошарницкая.
Как ранее сообщили в пресс-службе НТВ, сотрудники программы "Центральное телевидение" Алексей Петрушко и Иван Малышкин были задержаны в Турции, они перестали выходить на связь. Источник в турецком МИД сообщал РИА Новости, что задержанные в Турции журналисты НТВ якобы не имели аккредитации и вели съемку без разрешения в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. Администрация Стамбула подтвердила задержание за несанкционированную съемку двух журналистов телеканала НТВ, срок их пребывания под стражей продлён до трех дней.
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"(Задержанные журналисты - ред.) снимали несколько сюжетов. Один из сюжетов был про COVID, другой сюжет был про производство беспилотников. Их задержали в пригороде Стамбула, где находится завод по производству беспилотников Baykar Savunma. Есть, в принципе, его адрес на сайтах, и в Google Maps, и в Яндекс его можно найти. Так что насколько нам известно, ребята только подъехали туда и были задержаны. Потому что, опять же, последняя связь у нас с ними состоялась в четверг. Они написали СМС, что они задержаны, задержаны полицией. Но насколько мы понимаем, содержались они не в полиции. Официальных данных, где, как и кем, у нас не было", - сказала Кошарницкая.

 
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