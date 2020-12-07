Беглов предупредил о близости локдауна в Петербурге
20:50 07.12.2020 (обновлено: 23:27 07.12.2020)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. В том случае, если жители Петербурга не будут соблюдать ограничения по коронавирусу, городу грозит полный локдаун, предупредил губернатор Александр Беглов в эфире "Радио России — Санкт-Петербург".
"Выбор стоит между организацией семейного торжества и опасностью тяжело заболеть. Выбор очевиден. Иное — это пир во время чумы. Для Петербурга наступило время, когда совсем немного отделяет нас от полного локдауна. Борьба с эпидемией — это взаимная ответственность. Давайте воспользуемся этим шансом и будем соблюдать правила. Берегите себя и своих близких".
Губернатор напомнил, что дополнительные ограничения по коронавирусу предполагают, в частности, жесткие меры на время новогодних каникул, с 30 декабря по 3 января не будет работать общепит, с 30 декабря до 10 января приостанавливается работа музеев и театров.
Также, по словам Беглова, мест для пациентов с тяжелой формой COVID в специализированных стационарах Петербурга хватит до конца года, но если не предотвратить массовые скопления людей, то придется все больницы перевести в инфекционный режим.