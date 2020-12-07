https://ria.ru/20201207/beglov-lokdaun-1588105849.html

Беглов предупредил о близости локдауна в Петербурге

Беглов предупредил о близости локдауна в Петербурге

В том случае, если жители Петербурга не будут соблюдать ограничения по коронавирусу, городу грозит полный локдаун, предупредил губернатор Александр Беглов в... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T20:50

2020-12-07T20:50

2020-12-07T23:27

александр беглов

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. В том случае, если жители Петербурга не будут соблюдать ограничения по коронавирусу, городу грозит полный локдаун, предупредил губернатор Александр Беглов в эфире "Радио России — Санкт-Петербург". Губернатор напомнил, что дополнительные ограничения по коронавирусу предполагают, в частности, жесткие меры на время новогодних каникул, с 30 декабря по 3 января не будет работать общепит, с 30 декабря до 10 января приостанавливается работа музеев и театров.Также, по словам Беглова, мест для пациентов с тяжелой формой COVID в специализированных стационарах Петербурга хватит до конца года, но если не предотвратить массовые скопления людей, то придется все больницы перевести в инфекционный режим.

https://ria.ru/20201207/distantsionka-1588091233.html

санкт-петербург

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александр беглов, санкт-петербург, общество