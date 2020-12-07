Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201207/beglov-lokdaun-1588105849.html
Беглов предупредил о близости локдауна в Петербурге
Беглов предупредил о близости локдауна в Петербурге
В том случае, если жители Петербурга не будут соблюдать ограничения по коронавирусу, городу грозит полный локдаун, предупредил губернатор Александр Беглов в... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T20:50
2020-12-07T23:27
александр беглов
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587806570_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_d168ca536ac8c5c8b439d97009dea5cb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. В том случае, если жители Петербурга не будут соблюдать ограничения по коронавирусу, городу грозит полный локдаун, предупредил губернатор Александр Беглов в эфире "Радио России — Санкт-Петербург". Губернатор напомнил, что дополнительные ограничения по коронавирусу предполагают, в частности, жесткие меры на время новогодних каникул, с 30 декабря по 3 января не будет работать общепит, с 30 декабря до 10 января приостанавливается работа музеев и театров.Также, по словам Беглова, мест для пациентов с тяжелой формой COVID в специализированных стационарах Петербурга хватит до конца года, но если не предотвратить массовые скопления людей, то придется все больницы перевести в инфекционный режим.
https://ria.ru/20201207/distantsionka-1588091233.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587806570_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4d6aa2f7b39ff7a107bce7c69cdea64f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр беглов, санкт-петербург, общество

Беглов предупредил о близости локдауна в Петербурге

20:50 07.12.2020 (обновлено: 23:27 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНевский проспект в Санкт-Петербурге
Невский проспект в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. В том случае, если жители Петербурга не будут соблюдать ограничения по коронавирусу, городу грозит полный локдаун, предупредил губернатор Александр Беглов в эфире "Радио России — Санкт-Петербург".
"Выбор стоит между организацией семейного торжества и опасностью тяжело заболеть. Выбор очевиден. Иное — это пир во время чумы. Для Петербурга наступило время, когда совсем немного отделяет нас от полного локдауна. Борьба с эпидемией — это взаимная ответственность. Давайте воспользуемся этим шансом и будем соблюдать правила. Берегите себя и своих близких".
Александр Беглов
Губернатор напомнил, что дополнительные ограничения по коронавирусу предполагают, в частности, жесткие меры на время новогодних каникул, с 30 декабря по 3 января не будет работать общепит, с 30 декабря до 10 января приостанавливается работа музеев и театров.
Также, по словам Беглова, мест для пациентов с тяжелой формой COVID в специализированных стационарах Петербурга хватит до конца года, но если не предотвратить массовые скопления людей, то придется все больницы перевести в инфекционный режим.
Петербургский школьник во время онлайн-занятия - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 19:24Распространение нового коронавируса
Глава Петербурга не исключил перевод школьников на дистанционное обучение
 
Александр БегловСанкт-ПетербургОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
08:32Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
08:24Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше
08:21Источник сообщил о переносе второго полета Ил-112В на февраль
08:21СК проводит проверку в иркутском детсаду из-за вспышки кишечной инфекции
08:15Стало известно, сколько государство заработает на продаже новогодних елей
08:11С российских коррупционеров за год взыскали свыше двух миллиардов рублей
08:05В России изменились правила работы автошкол
07:57Губернатор Камчатки объявил 31 декабря нерабочим днём
07:54Москвичей во вторник ожидает малооблачная погода и до минус пять градусов
07:44В Приморье подростка подозревают в краже крупной суммы с карты учителя
07:38Задержанные в Турции журналисты НТВ вернулись в Россию
07:35В пожарах в Башкортостане погибли семь человек
07:07Исследование показало резкий рост спроса на услуги курьеров в России
07:00Власти Приморья назвали причину конфликта с избиением школьницы
06:55Биолог рассказала о проблеме, осложняющей борьбу с COVID-19
06:48Заседание по делу о штрафе Росрыболовства к НТЭК перенесли
Лента новостейМолния