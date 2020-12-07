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https://ria.ru/20201207/bayden-1588032836.html
Байден назвал кандидатов на ключевые должности в сфере здравоохранения
Байден назвал кандидатов на ключевые должности в сфере здравоохранения
Джо Байден, по предварительным данным, выигравший выборы президента США, в понедельник обнародовал имена кандидатов на должности, которые в его администрации... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:05
2020-12-07T15:05
энтони фаучи
джо байден
калифорния
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Джо Байден, по предварительным данным, выигравший выборы президента США, в понедельник обнародовал имена кандидатов на должности, которые в его администрации будут заниматься вопросами здравоохранения, говорится в заявлении политика.Байден выдвинул генерального прокурора Калифорнии Хавьера Бесерра на должность министра здравоохранения. Отмечается, что если назначение будет утверждено, то ведомство впервые в истории возглавит человек латиноамериканского происхождения. Кандидатуру министра должен будет одобрить сенат.В заявлении политика отмечается, что главный инфекционист США Энтони Фаучи станет главным медицинским советником в администрации Байдена, а также продолжит возглавлять Институт аллергий и инфекционных болезней.Кроме того, Байден выдвинул доктора Вивека Мурти на должность главного хирурга США.В сообщении политика также подтверждается ранее распространённая американскими СМИ информация о том, что глава отделения инфекционных заболеваний Массачусетской больницы Рошель Валенски выдвинута на пост руководителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).Джеффу Зентсу Байден предложил занять должность советника президента и координатора программы по управлению кризисом, вызванным пандемией COVID-19, а Марселе Нуньес - возглавить рабочую группу по борьбе с COVID.
https://radiosputnik.ria.ru/20201207/inauguratsiya-1587979396.html
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энтони фаучи, джо байден, калифорния, сша, в мире

Байден назвал кандидатов на ключевые должности в сфере здравоохранения

15:05 07.12.2020
 
© AP Photo / Carolyn KasterДжо Байден представляет свою команду по внешней политике и национальной безопасности в Уилмингтоне
Джо Байден представляет свою команду по внешней политике и национальной безопасности в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© AP Photo / Carolyn Kaster
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Джо Байден, по предварительным данным, выигравший выборы президента США, в понедельник обнародовал имена кандидатов на должности, которые в его администрации будут заниматься вопросами здравоохранения, говорится в заявлении политика.
Байден выдвинул генерального прокурора Калифорнии Хавьера Бесерра на должность министра здравоохранения. Отмечается, что если назначение будет утверждено, то ведомство впервые в истории возглавит человек латиноамериканского происхождения. Кандидатуру министра должен будет одобрить сенат.
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В заявлении политика отмечается, что главный инфекционист США Энтони Фаучи станет главным медицинским советником в администрации Байдена, а также продолжит возглавлять Институт аллергий и инфекционных болезней.
Кроме того, Байден выдвинул доктора Вивека Мурти на должность главного хирурга США.
В сообщении политика также подтверждается ранее распространённая американскими СМИ информация о том, что глава отделения инфекционных заболеваний Массачусетской больницы Рошель Валенски выдвинута на пост руководителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Джо Байден после брифинга в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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Энтони ФаучиДжо БайденКалифорнияСШАВ мире
 
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