Байден назвал кандидатов на ключевые должности в сфере здравоохранения
© AP Photo / Carolyn KasterДжо Байден представляет свою команду по внешней политике и национальной безопасности в Уилмингтоне
© AP Photo / Carolyn Kaster
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Джо Байден, по предварительным данным, выигравший выборы президента США, в понедельник обнародовал имена кандидатов на должности, которые в его администрации будут заниматься вопросами здравоохранения, говорится в заявлении политика.
Байден выдвинул генерального прокурора Калифорнии Хавьера Бесерра на должность министра здравоохранения. Отмечается, что если назначение будет утверждено, то ведомство впервые в истории возглавит человек латиноамериканского происхождения. Кандидатуру министра должен будет одобрить сенат.
В заявлении политика отмечается, что главный инфекционист США Энтони Фаучи станет главным медицинским советником в администрации Байдена, а также продолжит возглавлять Институт аллергий и инфекционных болезней.
Кроме того, Байден выдвинул доктора Вивека Мурти на должность главного хирурга США.
В сообщении политика также подтверждается ранее распространённая американскими СМИ информация о том, что глава отделения инфекционных заболеваний Массачусетской больницы Рошель Валенски выдвинута на пост руководителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Джеффу Зентсу Байден предложил занять должность советника президента и координатора программы по управлению кризисом, вызванным пандемией COVID-19, а Марселе Нуньес - возглавить рабочую группу по борьбе с COVID.