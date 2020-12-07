https://ria.ru/20201207/bayden-1587959746.html
СМИ узнали, какую из инициатив Трампа продолжит реализовывать Байден
СМИ узнали, какую из инициатив Трампа продолжит реализовывать Байден
Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, не согласен с большинством внешнеполитических инициатив нынешнего американского лидера... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T09:29
2020-12-07T09:29
2020-12-07T09:29
выборы президента сша — 2020
персидский залив
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, не согласен с большинством внешнеполитических инициатив нынешнего американского лидера Дональда Трампа, единственным направлением внешней политики, которое он хочет сохранить, является продвижение соглашений о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, а также Израилем и Бахрейном, сообщает портал Axios со ссылкой на источники среди советников Байдена.В сентябре ОАЭ и Бахрейн заключили с Израилем соглашения о нормализации отношений. Комплекс подписанных документов об урегулировании получил название "Авраамских мирных соглашений".Как пишет портал, продолжение продвижения "Авраамских мирных соглашений" может помочь Байдену построить конструктивные отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и другими лидерами стран Персидского залива. Портал полагает, что Байден мог бы использовать дополнительные соглашения, чтобы побудить Нетаньяху предпринять шаги к сохранению варианта, предусматривающего сосуществование израильского и палестинского государств.
https://ria.ru/20201207/trump-1587946206.html
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персидский залив, дональд трамп, джо байден, биньямин нетаньяху, бахрейн, сша, в мире