https://ria.ru/20201207/banka-1588122350.html

Женщина выбрала "самый надежный" способ хранить деньги и разорилась

Женщина выбрала "самый надежный" способ хранить деньги и разорилась

Жительница Малайзии накопила 300 тысяч ринггитов (около 5,5 миллиона рублей) и потеряла большую часть суммы из-за выбранного способа хранить деньги, сообщило... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T23:19

2020-12-07T23:19

2020-12-07T23:19

наличные деньги

малайзия

деньги

в мире

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Жительница Малайзии накопила 300 тысяч ринггитов (около 5,5 миллиона рублей) и потеряла большую часть суммы из-за выбранного способа хранить деньги, сообщило местное издание World of Buzz.Журналисты обратили внимание на видеозапись, размещенную в группе в Facebook. На кадрах видны стопки поврежденных купюр и разбросанные деньги, не подлежащие восстановлению.Как выяснилось, малазийская пенсионерка решила положить свои накопления в жестяные банки. Впоследствии в емкостях завелись паразиты и уничтожили почти все ее сбережения.Издание рекомендовало читателям предупреждать пожилых людей о возможных последствиях устаревших методов хранения денег.

https://ria.ru/20201207/investitsii-1587954907.html

https://ria.ru/20201129/dengi-1586811058.html

малайзия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наличные деньги, малайзия, деньги, в мире