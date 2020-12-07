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Женщина выбрала "самый надежный" способ хранить деньги и разорилась
Женщина выбрала "самый надежный" способ хранить деньги и разорилась
Жительница Малайзии накопила 300 тысяч ринггитов (около 5,5 миллиона рублей) и потеряла большую часть суммы из-за выбранного способа хранить деньги, сообщило... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T23:19
2020-12-07T23:19
2020-12-07T23:19
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Жительница Малайзии накопила 300 тысяч ринггитов (около 5,5 миллиона рублей) и потеряла большую часть суммы из-за выбранного способа хранить деньги, сообщило местное издание World of Buzz.Журналисты обратили внимание на видеозапись, размещенную в группе в Facebook. На кадрах видны стопки поврежденных купюр и разбросанные деньги, не подлежащие восстановлению.Как выяснилось, малазийская пенсионерка решила положить свои накопления в жестяные банки. Впоследствии в емкостях завелись паразиты и уничтожили почти все ее сбережения.Издание рекомендовало читателям предупреждать пожилых людей о возможных последствиях устаревших методов хранения денег.
https://ria.ru/20201207/investitsii-1587954907.html
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наличные деньги, малайзия, деньги, в мире