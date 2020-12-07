Суд начал слушания по делу члена банды Доку Умарова
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек – РИА Новости. Южный окружной военный суд приступил к слушанию дела предполагаемого участника банды, созданной Доку Умаровым и Али Тазиевым, обвиняемого в убийствах и нападениях на силовиков в Ингушетии, сообщил журналистам представитель суда.
"В Южном окружном военном суде рассматривается уголовное дело в отношении Або Добриева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Участие в преступном сообществе", "Бандитизм", "Убийство", "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств", "Незаконное изготовление оружия", - сказал он.
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Как сообщал СК России, в июне 2010 года Добриев вступил в банду, созданную Умаровым и Тазиевым. С октября 2010 года по август 2012 года в Ингушетии и Северной Осетии он убил сотрудника ГУМЧС России по Ингушетии, совершил вооруженные нападения на работников УГИБДД, ОМОН и ЦПЭ МВД России по Ингушетии, а также военнослужащих внутренних войск МВД России. В результате нападений пятеро погибли, еще четверо получили ранения.
Доку Умаров участвовал в боях против российских войск в ходе первой и второй чеченских кампаний, был "бригадным генералом" боевиков. Неоднократно брал на себя ответственность за крупные теракты в России: подрыв поезда Москва — Санкт-Петербург "Невский экспресс" в 2009 году, взрывы в московском метро в 2010 году, взрыв в аэропорту "Домодедово" в 2011 году. По словам директора ФСБ России Александра Бортникова, бандитская группа Умарова была ликвидирована в конце 2013 года.
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