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Биография Александра Бакулева

Биография Александра Бакулева

Российский хирург, один из основоположников грудной хирургии в СССР Александр Николаевич Бакулев родился 7 декабря (25 ноября по старому стилю) 1890 года в... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T04:01

2020-12-07T04:01

2020-12-07T04:01

россия

справки

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Российский хирург, один из основоположников грудной хирургии в СССР Александр Николаевич Бакулев родился 7 декабря (25 ноября по старому стилю) 1890 года в деревне Невениковская Вятской губернии (ныне – территория Слободского района Кировской области). Окончил медицинский факультет Саратовского университета в 1915 году. Участвовал в Первой мировой войне (1914-1918), служил в качестве младшего полкового врача в госпиталях. Александр Бакулев был удостоен боевого ордена Святого Станислава 3-й степени с мечами. В 1918 году получил диплом врача и был призван в Красную Армию, участник Гражданской войны (1917-1922). Трудился инфекционистом и терапевтом в госпиталях, затем инспектором Наркомздрава РСФСР, позже особо уполномоченным Американо-Российской Ассоциации, помогавшей Советской республике техникой, продуктами, одеждой и медикаментами. С 1922 по 1926 год был ординатором и ассистентом в госпитальной хирургической клинике Саратовского университета под руководством Сергея Спасокукоцкого. С 1926 года работал в качестве ассистента, старшего ассистента, доцента, второго профессора в клинике факультетской хирургии 2-го Московского университета (с 1930 года — 2-ой Московский медицинский институт им. Н. И. Пирогова, ныне Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова), которую возглавлял Сергей Спасокукоцкий. В 1928 году в Германии в клинике Форстера изучал черепно-мозговую травму. В 1935 году Бакулев получил кандидатскую степень, а в 1939 году защитил докторскую диссертацию. В 1939-1941 годах — заведующий госпитальной хирургической клиникой педиатрического факультета 2-го Московского медицинского института. В начале Великой Отечественной войны (1941-1945) был главным хирургом Резервного фронта, а затем одновременно в 1942-1943 годах — главным хирургом эвакуационных госпиталей Москвы. В 1941-1953 годах был главным хирургом лечебно-санитарного управления Кремля. В 1942-1943 годах — заведующий кафедрой общей и военно-полевой хирургии 1-го Московского медицинского института (ныне Сеченовский университет). С 1943 года и до конца жизни заведовал кафедрой факультетской хирургии 2-го Московского медицинского института. В 1956 году основал Институт грудной хирургии (ныне Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева), в котором в 1956-1958 годах был директором, затем научным руководителем. Основные труды Бакулева посвящены проблемам хирургии желудочно-кишечного тракта, нейрохирургии, урологии, легочной и сердечно-сосудистой хирургии. В годы Великой Отечественной войны внедрил метод активной обработки огнестрельных ран, активного удаления инородных тел, разработал методики проведения хирургического лечения при ранениях позвоночника и черепа с обнажением мозга и др. В 1948 году одним из первых в стране (совместно с Евгением Мешалкиным) внедрил и стал развивать эндотрахеальный наркоз и ангиокардиографию (рентгенологическое исследование полостей сердца и магистральных сосудов с применением контрастного вещества), выполнил первую в стране операцию при врожденном пороке сердца, в 1952 году провел первые в стране операции при митральном стенозе (приобретенный порок сердца) и мешотчатой аневризме восходящей аорты (сосудистая патология). Бакулев предложил оперировать больных с острым инфарктом миокарда. Изобрел инъекционную иглу для введения лекарств в полость перикарда (наружная соединительнотканная оболочка сердца), которая теперь носит его имя. Он является автором фундаментальных работ по общей хирургии, нейрохирургии. Александр Бакулев — академик Академии наук СССР (1958), академик Академии медицинских наук СССР (1948). В 1953-1960 годах был президентом Академии медицинских наук СССР. Александр Бакулев — Герой Социалистического труда (1960), лауреат Ленинской (1957) и Государственной премий (1949), заслуженный деятель науки (1946). Награжден тремя орденами Ленина, орденами Красной Звезды и Трудового Красного Знамени, а также медалями и иностранными орденами. Александр Бакулев скончался 31 марта 1967 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Памятник ученому установлен в Москве перед зданием Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, а на здании — мемориальная доска. В 2016 году в Москве на стене дома № 1 на Кудринской площади, где жил Бакулев, открыли мемориальную доску. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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