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В Нижнем Новгороде автобус задавил женщину-водителя
В Нижнем Новгороде автобус задавил женщину-водителя
Внезапно тронувшийся с места автобус в Нижнем Новгороде задавил женщину-водителя, пытавшуюся его остановить, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T11:23
2020-12-07T11:23
2020-12-07T16:23
нижний новгород
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек — РИА Новости. Внезапно тронувшийся с места автобус в Нижнем Новгороде задавил женщину-водителя, пытавшуюся его остановить, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
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нижний новгород, происшествия