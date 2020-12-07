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В Нижнем Новгороде автобус задавил женщину-водителя
В Нижнем Новгороде автобус задавил женщину-водителя
Внезапно тронувшийся с места автобус в Нижнем Новгороде задавил женщину-водителя, пытавшуюся его остановить, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T11:23
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нижний новгород
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек — РИА Новости. Внезапно тронувшийся с места автобус в Нижнем Новгороде задавил женщину-водителя, пытавшуюся его остановить, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
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нижний новгород, происшествия

В Нижнем Новгороде автобус задавил женщину-водителя

11:23 07.12.2020 (обновлено: 16:23 07.12.2020)
 
© Фото очевидца, опубликованное в группе "Общественный транспорт Нижнего Новгорода" во ВКонтактеМесто инцидента с участием автобуса в Нижнем Новгороде
Место инцидента с участием автобуса в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Фото очевидца, опубликованное в группе "Общественный транспорт Нижнего Новгорода" во ВКонтакте
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек — РИА Новости. Внезапно тронувшийся с места автобус в Нижнем Новгороде задавил женщину-водителя, пытавшуюся его остановить, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

"По предварительной информации, в понедельник в 09:36 автобус на конечной остановке "Дубравная" начал самопроизвольное движение. Водитель-женщина при попытке остановить транспортное средство погибла. Обстоятельства выясняются", — говорится в сообщении.

 
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