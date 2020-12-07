https://ria.ru/20201207/aviasalon-1588030097.html

Эксперт прокомментировал отмену авиасалона в Ле Бурже

Эксперт прокомментировал отмену авиасалона в Ле Бурже

Отмена авиасалона во французском Ле Бурже в 2021 году свидетельствует о глубочайшем кризисе в мировой авиации, но для России отмена мероприятия не является... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T14:54

2020-12-07T14:54

2020-12-07T14:54

распространение нового коронавируса

ил-114-300

олег пантелеев

ле бурже

"авиапорт"

ил-112

мс-21

франция

в мире

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Отмена авиасалона во французском Ле Бурже в 2021 году свидетельствует о глубочайшем кризисе в мировой авиации, но для России отмена мероприятия не является проблемой, а МАКС от этого только выиграет, прокомментировал РИА Новости эксперт, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.Один из крупнейших в мире авиасалонов во французском Ле Бурже, который планировалось провести в июне 2021 года, отменен из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Следующий авиасалон в Ле Бурже будет проведен в июне 2023 года."В целом это решение свидетельствует о глубочайшем кризисе в мировой авиации. Остается надеяться, что событие 2023 года состоится", - сказал Пантелеев.Он отметил, что для России отмена авиасалона не является проблемой, так как военную технику Россия показывает либо на МАКС, либо на мероприятиях в тех регионах, где находятся покупатели наших вооружений."Гражданская техника традиционно демонстрировалась в Ле Бурже, однако сейчас авиакомпаниям, в большинстве своем, не до новых самолетов. А МАКС, который состоится в середине лета, от этого только выиграет. Тем более, что на МАКС-2021 ожидается как минимум три крупных премьеры: МС-21-310 (с двигателем ПД-14), Ил-114-300 и Ил-112В", - отметил эксперт."Опять же, в минувшие годы отечественные авиапроизводители сменили ориентир. Теперь считается, что прежде всего надо удовлетворить спрос на внутреннем рынке, и только потом идти за рубеж. В этой логике отказ от проведения Ле Бурже также не выглядит проблемой для наших авиастроителей", - добавил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200320/1568916002.html

https://ria.ru/20201126/volna-1586310046.html

ле бурже

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ил-114-300, олег пантелеев, ле бурже, "авиапорт", ил-112, мс-21, франция, в мире