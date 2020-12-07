Эксперт прокомментировал отмену авиасалона в Ле Бурже
© РИА Новости / Сергей МамонтовНовейший европейский истребитель 5-го поколения NGF (Next Generation Fighter) на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019 во Франции
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Отмена авиасалона во французском Ле Бурже в 2021 году свидетельствует о глубочайшем кризисе в мировой авиации, но для России отмена мероприятия не является проблемой, а МАКС от этого только выиграет, прокомментировал РИА Новости эксперт, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
Один из крупнейших в мире авиасалонов во французском Ле Бурже, который планировалось провести в июне 2021 года, отменен из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Следующий авиасалон в Ле Бурже будет проведен в июне 2023 года.
"В целом это решение свидетельствует о глубочайшем кризисе в мировой авиации. Остается надеяться, что событие 2023 года состоится", - сказал Пантелеев.
Он отметил, что для России отмена авиасалона не является проблемой, так как военную технику Россия показывает либо на МАКС, либо на мероприятиях в тех регионах, где находятся покупатели наших вооружений.
"Гражданская техника традиционно демонстрировалась в Ле Бурже, однако сейчас авиакомпаниям, в большинстве своем, не до новых самолетов. А МАКС, который состоится в середине лета, от этого только выиграет. Тем более, что на МАКС-2021 ожидается как минимум три крупных премьеры: МС-21-310 (с двигателем ПД-14), Ил-114-300 и Ил-112В", - отметил эксперт.
"Опять же, в минувшие годы отечественные авиапроизводители сменили ориентир. Теперь считается, что прежде всего надо удовлетворить спрос на внутреннем рынке, и только потом идти за рубеж. В этой логике отказ от проведения Ле Бурже также не выглядит проблемой для наших авиастроителей", - добавил он.
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