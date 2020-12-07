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https://ria.ru/20201207/aviasalon-1588030097.html
Эксперт прокомментировал отмену авиасалона в Ле Бурже
Эксперт прокомментировал отмену авиасалона в Ле Бурже
Отмена авиасалона во французском Ле Бурже в 2021 году свидетельствует о глубочайшем кризисе в мировой авиации, но для России отмена мероприятия не является... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:54
2020-12-07T14:54
распространение нового коронавируса
ил-114-300
олег пантелеев
ле бурже
"авиапорт"
ил-112
мс-21
франция
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Отмена авиасалона во французском Ле Бурже в 2021 году свидетельствует о глубочайшем кризисе в мировой авиации, но для России отмена мероприятия не является проблемой, а МАКС от этого только выиграет, прокомментировал РИА Новости эксперт, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.Один из крупнейших в мире авиасалонов во французском Ле Бурже, который планировалось провести в июне 2021 года, отменен из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Следующий авиасалон в Ле Бурже будет проведен в июне 2023 года."В целом это решение свидетельствует о глубочайшем кризисе в мировой авиации. Остается надеяться, что событие 2023 года состоится", - сказал Пантелеев.Он отметил, что для России отмена авиасалона не является проблемой, так как военную технику Россия показывает либо на МАКС, либо на мероприятиях в тех регионах, где находятся покупатели наших вооружений."Гражданская техника традиционно демонстрировалась в Ле Бурже, однако сейчас авиакомпаниям, в большинстве своем, не до новых самолетов. А МАКС, который состоится в середине лета, от этого только выиграет. Тем более, что на МАКС-2021 ожидается как минимум три крупных премьеры: МС-21-310 (с двигателем ПД-14), Ил-114-300 и Ил-112В", - отметил эксперт."Опять же, в минувшие годы отечественные авиапроизводители сменили ориентир. Теперь считается, что прежде всего надо удовлетворить спрос на внутреннем рынке, и только потом идти за рубеж. В этой логике отказ от проведения Ле Бурже также не выглядит проблемой для наших авиастроителей", - добавил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200320/1568916002.html
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ил-114-300, олег пантелеев, ле бурже, "авиапорт", ил-112, мс-21, франция, в мире

Эксперт прокомментировал отмену авиасалона в Ле Бурже

14:54 07.12.2020
 
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Отмена авиасалона во французском Ле Бурже в 2021 году свидетельствует о глубочайшем кризисе в мировой авиации, но для России отмена мероприятия не является проблемой, а МАКС от этого только выиграет, прокомментировал РИА Новости эксперт, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
Один из крупнейших в мире авиасалонов во французском Ле Бурже, который планировалось провести в июне 2021 года, отменен из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Следующий авиасалон в Ле Бурже будет проведен в июне 2023 года.
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"В целом это решение свидетельствует о глубочайшем кризисе в мировой авиации. Остается надеяться, что событие 2023 года состоится", - сказал Пантелеев.
Он отметил, что для России отмена авиасалона не является проблемой, так как военную технику Россия показывает либо на МАКС, либо на мероприятиях в тех регионах, где находятся покупатели наших вооружений.
"Гражданская техника традиционно демонстрировалась в Ле Бурже, однако сейчас авиакомпаниям, в большинстве своем, не до новых самолетов. А МАКС, который состоится в середине лета, от этого только выиграет. Тем более, что на МАКС-2021 ожидается как минимум три крупных премьеры: МС-21-310 (с двигателем ПД-14), Ил-114-300 и Ил-112В", - отметил эксперт.
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"Опять же, в минувшие годы отечественные авиапроизводители сменили ориентир. Теперь считается, что прежде всего надо удовлетворить спрос на внутреннем рынке, и только потом идти за рубеж. В этой логике отказ от проведения Ле Бурже также не выглядит проблемой для наших авиастроителей", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаИл-114-300Олег ПантелеевЛе Бурже"Авиапорт"Ил-112МС-21ФранцияВ мире
 
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