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"Аэрофлот" рассказал о "заминированном" рейсе из Нью-Йорка в Москву
"Аэрофлот" рассказал о "заминированном" рейсе из Нью-Йорка в Москву
Командир самолёта "Аэрофлота" рейса Москва - Нью-Йорк получил информацию о возможном минировании от наземных служб США при подлете к аэропорту назначения,... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T10:19
2020-12-07T10:19
аэрофлот
москва
нью-йорк (город)
сша
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МОСКВА/НЬЮ-ЙОРК, 7 дек - РИА Новости. Командир самолёта "Аэрофлота" рейса Москва - Нью-Йорк получил информацию о возможном минировании от наземных служб США при подлете к аэропорту назначения, посадка прошла штатно, после тщательного досмотра рейс вылетел в Москву с опозданием примерно около 7 часов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.Транспортная полиция Нью-Йорка в воскресенье получила сообщение о "минировании" рейса "Аэрофлота", прилетевшего из Москвы. Пассажиров высадили, борт проверили. Информация об угрозе не подтвердилась. Кроме того, как рассказали РИА Новости очевидцы, еще одна задержка произошла из-за нетрезвого россиянина. В дверях салона он утверждал, что потерял билет, потом ему стало плохо, и бортпроводникам пришлось вызывать полицию. Мужчину сняли с борта, его спутница последовала за ним."Командир воздушного судна, выполнявший рейс SU102 по маршруту Москва - Нью-Йорк, при подлете к аэропорту назначения получил от наземных служб США информацию о возможном минировании. Посадка самолёта прошла в штатном режиме, после чего был проведен тщательный досмотр. Информация не подтвердилась", - сказала Спивакова.По ее словам, "рейс вылетел в Москву в 9.10 утра московского времени (1.10 Нью Йорка), прибытие в "Шереметьево" ожидается в 17.34".По расписанию самолет должен был вылететь из Нью-Йорка в 18.20 по местному времени (2.20 мск понедельника).
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аэрофлот, москва, нью-йорк (город), сша, в мире

"Аэрофлот" рассказал о "заминированном" рейсе из Нью-Йорка в Москву

10:19 07.12.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА/НЬЮ-ЙОРК, 7 дек - РИА Новости. Командир самолёта "Аэрофлота" рейса Москва - Нью-Йорк получил информацию о возможном минировании от наземных служб США при подлете к аэропорту назначения, посадка прошла штатно, после тщательного досмотра рейс вылетел в Москву с опозданием примерно около 7 часов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.
Транспортная полиция Нью-Йорка в воскресенье получила сообщение о "минировании" рейса "Аэрофлота", прилетевшего из Москвы. Пассажиров высадили, борт проверили. Информация об угрозе не подтвердилась. Кроме того, как рассказали РИА Новости очевидцы, еще одна задержка произошла из-за нетрезвого россиянина. В дверях салона он утверждал, что потерял билет, потом ему стало плохо, и бортпроводникам пришлось вызывать полицию. Мужчину сняли с борта, его спутница последовала за ним.
"Командир воздушного судна, выполнявший рейс SU102 по маршруту Москва - Нью-Йорк, при подлете к аэропорту назначения получил от наземных служб США информацию о возможном минировании. Посадка самолёта прошла в штатном режиме, после чего был проведен тщательный досмотр. Информация не подтвердилась", - сказала Спивакова.
По ее словам, "рейс вылетел в Москву в 9.10 утра московского времени (1.10 Нью Йорка), прибытие в "Шереметьево" ожидается в 17.34".
По расписанию самолет должен был вылететь из Нью-Йорка в 18.20 по местному времени (2.20 мск понедельника).
 
АэрофлотМоскваНью-Йорк (город)СШАВ мире
 
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