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https://ria.ru/20201207/arzamasova-1588019923.html
Актриса из "Папиных дочек" заинтриговала поклонников фото с кольцом
Актриса из "Папиных дочек" заинтриговала поклонников фото с кольцом
Актриса театра и кино Лиза Арзамасова заинтриговала поклонников, разместив в инстаграме фотографию, на которой улыбается и демонстрирует кольцо с большим камнем РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T16:41
2020-12-07T16:41
шоубиз
елизавета арзамасова
илья авербух
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Актриса театра и кино Лиза Арзамасова заинтриговала поклонников, разместив в инстаграме фотографию, на которой улыбается и демонстрирует кольцо с большим камнем на безымянном пальце правой руки. Под снимком актриса поставила тег #6декабря, а также эмодзи в виде красного сердца и голубя, который обозначает мир и вечную любовь. Подписчики сразу решили, что фигурист Илья Авербух сделал Лизе Арзамасовой предложение. Пару начали поздравлять с помолвкой."Поздравляю вас", — написал mikhailpioryshkin; "Будьте счастливы", — прокомментировала alechkanikolaevna; "А когда свадьба?" — поинтересовалась marianah_v.Однако актриса и фигурист пока не прокомментировали эту информацию. Илья Авербух официально подтвердил сообщения о романе со звездой сериала "Папины дочки" этим летом. В сентябре они впервые появились вместе как пара в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале.“Мы долго думали, что ты спросишь, когда мы зайдем. Сошлись на “Ну, рассказывай”. Мы рассказывать ничего не хотели, и в принципе не хотим. Но твоя программа — исключение. Вот мы здесь, вот мы вместе, мы счастливы. Все", — прокомментировал Авербух.
https://rsport.ria.ru/20200715/1574401938.html
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елизавета арзамасова, илья авербух, знаменитости, звезды

Актриса из "Папиных дочек" заинтриговала поклонников фото с кольцом

16:41 07.12.2020
 
© Фото : Первый канал Илья Авербух и Елизавета Арзамасова в программе "Вечерний Ургант"
Илья Авербух и Елизавета Арзамасова в программе Вечерний Ургант - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Фото : Первый канал
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Актриса театра и кино Лиза Арзамасова заинтриговала поклонников, разместив в инстаграме фотографию, на которой улыбается и демонстрирует кольцо с большим камнем на безымянном пальце правой руки.
Под снимком актриса поставила тег #6декабря, а также эмодзи в виде красного сердца и голубя, который обозначает мир и вечную любовь. Подписчики сразу решили, что фигурист Илья Авербух сделал Лизе Арзамасовой предложение. Пару начали поздравлять с помолвкой.
"Поздравляю вас", — написал mikhailpioryshkin; "Будьте счастливы", — прокомментировала alechkanikolaevna; "А когда свадьба?" — поинтересовалась marianah_v.
Однако актриса и фигурист пока не прокомментировали эту информацию.
Илья Авербух официально подтвердил сообщения о романе со звездой сериала "Папины дочки" этим летом. В сентябре они впервые появились вместе как пара в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале.
“Мы долго думали, что ты спросишь, когда мы зайдем. Сошлись на “Ну, рассказывай”. Мы рассказывать ничего не хотели, и в принципе не хотим. Но твоя программа — исключение. Вот мы здесь, вот мы вместе, мы счастливы. Все", — прокомментировал Авербух.
Ирина Лобачева - РИА Новости, 1920, 15.07.2020
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ШоубизЕлизавета АрзамасоваИлья АвербухЗнаменитостизвезды
 
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