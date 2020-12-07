https://ria.ru/20201207/arzamasova-1588019923.html

Актриса из "Папиных дочек" заинтриговала поклонников фото с кольцом

Актриса из "Папиных дочек" заинтриговала поклонников фото с кольцом

Актриса театра и кино Лиза Арзамасова заинтриговала поклонников, разместив в инстаграме фотографию, на которой улыбается и демонстрирует кольцо с большим камнем РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T16:41

2020-12-07T16:41

2020-12-07T16:41

шоубиз

елизавета арзамасова

илья авербух

знаменитости

звезды

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Актриса театра и кино Лиза Арзамасова заинтриговала поклонников, разместив в инстаграме фотографию, на которой улыбается и демонстрирует кольцо с большим камнем на безымянном пальце правой руки. Под снимком актриса поставила тег #6декабря, а также эмодзи в виде красного сердца и голубя, который обозначает мир и вечную любовь. Подписчики сразу решили, что фигурист Илья Авербух сделал Лизе Арзамасовой предложение. Пару начали поздравлять с помолвкой."Поздравляю вас", — написал mikhailpioryshkin; "Будьте счастливы", — прокомментировала alechkanikolaevna; "А когда свадьба?" — поинтересовалась marianah_v.Однако актриса и фигурист пока не прокомментировали эту информацию. Илья Авербух официально подтвердил сообщения о романе со звездой сериала "Папины дочки" этим летом. В сентябре они впервые появились вместе как пара в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале.“Мы долго думали, что ты спросишь, когда мы зайдем. Сошлись на “Ну, рассказывай”. Мы рассказывать ничего не хотели, и в принципе не хотим. Но твоя программа — исключение. Вот мы здесь, вот мы вместе, мы счастливы. Все", — прокомментировал Авербух.

https://rsport.ria.ru/20200715/1574401938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елизавета арзамасова, илья авербух, знаменитости, звезды