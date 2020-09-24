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https://ria.ru/20200924/arzamasova-1577695696.html
Арзамасова и Авербух в эфире телешоу впервые рассказали о своем романе
РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T11:15
2020-09-24T11:48
культура
елизавета арзамасова
шоу-бизнес
илья авербух
иван ургант
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. </strong>Звезда сериала “Папины дочки” Лиза Арзамасова и фигурист <a href="http://ria.ru/person_IljaAverbukh/" target="_blank" data-auto="true">Илья Авербух</a> приняли участие в программе “<a href="https://www.youtube.com/watch?v=3BSYSh_I7vU" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вечерний Ургант</a>” на Первом канале и впервые прокомментировали свои отношения. В эфире передачи пара появилась, держась за руки. В беседе с ведущим <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Urgant/" target="_blank" data-auto="true">Иваном Ургантом</a> 25-летняя актриса и 46-летний фигурист сообщили, что счастливы вместе. “Мы долго думали, что ты спросишь, когда мы зайдем. Сошлись на “Ну, рассказывай”. Мы рассказывать ничего не хотели, и в принципе не хотим. Но твоя программа — исключение. Вот мы здесь, вот мы вместе, вот мы счастливы. Все”, - сообщил Авербух.Спортсмен восхитился интересом актрисы к мотоциклам. По его словам, он не сразу узнал о таком экстремальном увлечении <a href="http://ria.ru/person_elizaveta-arzamasova/" target="_blank" data-auto="true">Арзамасовой</a>. Та, в свою очередь, рассказала, как Авербух разыскал потерявшуюся собаку звезды Марусю, сбежавшую, пока девушка была в отъезде. “Это романтичная история о том, что Илья заботится не только о Марусе, но и о моем настроении”, - высказалась актриса. Она добавила, что Авербух очень хозяйственный и по дому может все делать сам. “Он всё знает, как должно быть, всё умеет организовать”, - сказала девушка. Иван Ургант отметил, что Арзамасова влюблена в фигуриста “как кошка”. О романе звездной пары стало известно в июле этого года, когда Авербух прокомментировал их совместные фотографии. "Мы с Лизой встречаемся. Я всегда отрицал все истории, потому что они были лживые, но здесь, правда", – ответил фигурист.
https://rsport.ria.ru/20200715/1574401938.html
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елизавета арзамасова, шоу-бизнес, илья авербух, иван ургант, общество

Арзамасова и Авербух в эфире телешоу впервые рассказали о своем романе

11:15 24.09.2020 (обновлено: 11:48 24.09.2020)
11702
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАктриса Елизавета Арзамасова
Актриса Елизавета Арзамасова - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Звезда сериала “Папины дочки” Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух приняли участие в программе “Вечерний Ургант” на Первом канале и впервые прокомментировали свои отношения.
В эфире передачи пара появилась, держась за руки. В беседе с ведущим Иваном Ургантом 25-летняя актриса и 46-летний фигурист сообщили, что счастливы вместе.
“Мы долго думали, что ты спросишь, когда мы зайдем. Сошлись на “Ну, рассказывай”. Мы рассказывать ничего не хотели, и в принципе не хотим. Но твоя программа — исключение. Вот мы здесь, вот мы вместе, вот мы счастливы. Все”, - сообщил Авербух.
Спортсмен восхитился интересом актрисы к мотоциклам. По его словам, он не сразу узнал о таком экстремальном увлечении Арзамасовой. Та, в свою очередь, рассказала, как Авербух разыскал потерявшуюся собаку звезды Марусю, сбежавшую, пока девушка была в отъезде.
“Это романтичная история о том, что Илья заботится не только о Марусе, но и о моем настроении”, - высказалась актриса.
Она добавила, что Авербух очень хозяйственный и по дому может все делать сам. “Он всё знает, как должно быть, всё умеет организовать”, - сказала девушка.
Иван Ургант отметил, что Арзамасова влюблена в фигуриста “как кошка”.
О романе звездной пары стало известно в июле этого года, когда Авербух прокомментировал их совместные фотографии. "Мы с Лизой встречаемся. Я всегда отрицал все истории, потому что они были лживые, но здесь, правда", – ответил фигурист.
Ирина Лобачева - РИА Новости, 1920, 15.07.2020
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КультураЕлизавета АрзамасоваШоу-бизнесИлья АвербухИван УргантОбщество
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