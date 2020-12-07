https://ria.ru/20201207/armata-1587961052.html

Беспилотная "Армата" не будет производиться серийно

Беспилотная "Армата" не будет производиться серийно

Беспилотная версия новейшего российского танка Т-14 "Армата" не будет производится серийно, эта машина является по сути демонстратором технологий перспективной... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T09:40

2020-12-07T09:40

2020-12-07T09:40

т-14

алексей криворучко

армата

ростех

уралвагонзавод

сергей чемезов

технологии

безопасность

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Беспилотная версия новейшего российского танка Т-14 "Армата" не будет производится серийно, эта машина является по сути демонстратором технологий перспективной робототехники, заявил журналистам гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.Ранее в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" заявили о том, что "Армата" успешно прошла испытания в беспилотном режиме."Нет, конечно. На этой машине мы обкатываем беспилотные технологии. В основном используется как управляемая экипажем техника", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос журналиста, планируется ли серийный выпуск беспилотных Т-14.При этом глава "Ростеха" отметил, что внедренные в стандартную версию "Арматы" технологии искусственного интеллекта автоматизируют большую часть операций этой бронемашины.Т-14 - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Танк "Армата" предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, для уничтожения живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.На форуме "Армия-2018" Минобороны России подписало контракт о закупке у "Уралвагонзавода" 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе "Армата". Как сообщал замминистра обороны Алексей Криворучко, весь контракт будет выполнен до конца 2021 года.

https://ria.ru/20200826/tank-1576311999.html

https://ria.ru/20200419/1570267718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

т-14, алексей криворучко, армата, ростех, уралвагонзавод, сергей чемезов, технологии, безопасность