https://ria.ru/20201207/armata-1587956683.html

Серийные поставки "Арматы" в российскую армию начнутся в 2021 году

Серийные поставки "Арматы" в российскую армию начнутся в 2021 году

Серийные поставки новейшего танка "Армата" в российскую армию начнутся в 2021 году, заявил журналистам гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T09:06

2020-12-07T09:06

2020-12-07T15:32

т-14

алексей криворучко

армата

ростех

уралвагонзавод

сергей чемезов

технологии

безопасность

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Серийные поставки новейшего танка "Армата" в российскую армию начнутся в 2021 году, заявил журналистам гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов."Серийные поставки танка Т-14 на платформе "Армата" начнутся в 2021 году. Сегодня это, безусловно, лучший танк в мире. В перспективе эта машина будет новым основным танком российской армии", — сказал он.Чемезов отметил, что работа "Арматы" будет максимально автоматизированной — экипажу танка не нужно будет точно прицеливаться, достаточно будет лишь приблизительно навести орудие на цель.Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Танк "Армата" предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, для уничтожения живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.На форуме "Армия-2018" Минобороны России подписало контракт о закупке у Уралвагонзавода 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе "Армата". Как сообщал замминистра обороны Алексей Криворучко, весь контракт будет выполнен до конца 2021 года.

https://ria.ru/20200706/1573962623.html

https://ria.ru/20181028/1531553006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

т-14, алексей криворучко, армата, ростех, уралвагонзавод, сергей чемезов, технологии, безопасность