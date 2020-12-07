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Китайские инвесторы "Мотор Сич" обратились в международный арбитраж
Китайские инвесторы "Мотор Сич" обратились в международный арбитраж
Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" уведомили правительство Украины об обращении в международный арбитраж относительно инвестиционного спора для взыскания с... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T16:04
2020-12-07T16:04
мотор сич
запорожье
китай
украина
экономика
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КИЕВ, 7 дек - РИА Новости. Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" уведомили правительство Украины об обращении в международный арбитраж относительно инвестиционного спора для взыскания с Украины 3,5 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба группы DCH Александра Ярославского.Ранее группа DCH сообщила, что китайские инвесторы украинского ПАО "Мотор Сич" наняли три международные юридические компании с целью взыскания с Украины убытков в размере 3,5 миллиарда долларов."Пятого декабря 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" прислали украинскому правительству обращение в международный арбитраж против Украины в соответствии с соглашением между правительством Украины и правительством КНР о поддержке и взаимной защите инвестиций", - говорится в сообщении.Ранее украинские СМИ сообщили, что группа компаний DCH будет развивать "Мотор Сич" совместно с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings. Также Beijing Xinwei Technology Group сообщила, что ее дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group Ярославского 4 августа совместно подали заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций "Мотор Сич". Украинский суд ранее наложил повторный арест на акции двигателестроительного предприятия "Мотор Сич".В августе Антимонопольный комитет Украины отказался рассматривать заявку бизнес-группы DCH на покупку акций "Мотор Сичи". Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю принять меры по защите экономических интересов страны и оценить влияние на них от продажи акций стратегических предприятий, в частности "Мотор Сич"."Мотор Сич" - предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. Продукция "Мотор Сич" эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.
https://ria.ru/20201119/ukraina-1585172520.html
https://ria.ru/20200905/motor-sich-1576785779.html
https://ria.ru/20200816/1575834031.html
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мотор сич, запорожье, китай, украина, экономика

Китайские инвесторы "Мотор Сич" обратились в международный арбитраж

16:04 07.12.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛегкий многоцелевой вертолет Ми-2МСБ-1 на международной специализированной выставке "Оружие и безопасность - 2019" в Киеве.
Легкий многоцелевой вертолет Ми-2МСБ-1 на международной специализированной выставке Оружие и безопасность - 2019 в Киеве. - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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КИЕВ, 7 дек - РИА Новости. Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" уведомили правительство Украины об обращении в международный арбитраж относительно инвестиционного спора для взыскания с Украины 3,5 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба группы DCH Александра Ярославского.
Ранее группа DCH сообщила, что китайские инвесторы украинского ПАО "Мотор Сич" наняли три международные юридические компании с целью взыскания с Украины убытков в размере 3,5 миллиарда долларов.
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"Пятого декабря 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" прислали украинскому правительству обращение в международный арбитраж против Украины в соответствии с соглашением между правительством Украины и правительством КНР о поддержке и взаимной защите инвестиций", - говорится в сообщении.
Ранее украинские СМИ сообщили, что группа компаний DCH будет развивать "Мотор Сич" совместно с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings. Также Beijing Xinwei Technology Group сообщила, что ее дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group Ярославского 4 августа совместно подали заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций "Мотор Сич". Украинский суд ранее наложил повторный арест на акции двигателестроительного предприятия "Мотор Сич".
Макеты вертолетов, выпускаемых АО Мотор Сич - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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В августе Антимонопольный комитет Украины отказался рассматривать заявку бизнес-группы DCH на покупку акций "Мотор Сичи". Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю принять меры по защите экономических интересов страны и оценить влияние на них от продажи акций стратегических предприятий, в частности "Мотор Сич".
"Мотор Сич" - предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. Продукция "Мотор Сич" эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.
Мужчина рассматривает двигатель вертолета, разработанный компанией Мотор Сич, представленный на выставке Aviation Expo China в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.08.2020
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