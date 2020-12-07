Китайские инвесторы "Мотор Сич" обратились в международный арбитраж
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КИЕВ, 7 дек - РИА Новости. Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" уведомили правительство Украины об обращении в международный арбитраж относительно инвестиционного спора для взыскания с Украины 3,5 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба группы DCH Александра Ярославского.
Ранее группа DCH сообщила, что китайские инвесторы украинского ПАО "Мотор Сич" наняли три международные юридические компании с целью взыскания с Украины убытков в размере 3,5 миллиарда долларов.
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"Пятого декабря 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" прислали украинскому правительству обращение в международный арбитраж против Украины в соответствии с соглашением между правительством Украины и правительством КНР о поддержке и взаимной защите инвестиций", - говорится в сообщении.
Ранее украинские СМИ сообщили, что группа компаний DCH будет развивать "Мотор Сич" совместно с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings. Также Beijing Xinwei Technology Group сообщила, что ее дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group Ярославского 4 августа совместно подали заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций "Мотор Сич". Украинский суд ранее наложил повторный арест на акции двигателестроительного предприятия "Мотор Сич".
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В августе Антимонопольный комитет Украины отказался рассматривать заявку бизнес-группы DCH на покупку акций "Мотор Сичи". Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю принять меры по защите экономических интересов страны и оценить влияние на них от продажи акций стратегических предприятий, в частности "Мотор Сич".
"Мотор Сич" - предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. Продукция "Мотор Сич" эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.
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