https://ria.ru/20201207/apple-1588036605.html
Apple собирается провести еще одну презентацию новых устройств в декабре
Apple собирается провести еще одну презентацию новых устройств в декабре
Компания Apple собирается представить еще несколько новых устройств до конца 2020 года. На уведомление об этом, разосланное сервисным центрам, ссылается... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:18
2020-12-07T15:18
2020-12-07T15:42
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Компания Apple собирается представить еще несколько новых устройств до конца 2020 года. На уведомление об этом, разосланное сервисным центрам, ссылается Macrumors."Яблочная" корпорация может показать сразу три новых продукта. Во-первых, это ноутбук MacBook Pro с 16-дюймовым экраном, построенный на новом чипе собственной разработки. Возможно, это будет чуть более мощная версия процессора M1, который уже зарекомендовал себя как производительное решение.Второй новинкой обещает стать приставка Apple TV 2020. Новый ТВ-гаджет будет построен на чипсете A12Z Bionic с шестью гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами постоянной памяти.Наконец, в списке претендентов на выход значатся первые полноразмерные наушники AirPods. Ожидается, что беспроводную модель оценят в 600 долларов (44 тысячи рублей по текущему курсу).Во внутренней документации идет речь о выходе новых продуктов уже 8 декабря, а старт продаж гаджетов начнется через несколько дней после.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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компьютеры, apple, гаджеты, технологии
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
Компания Apple
собирается представить еще несколько новых устройств до конца 2020 года. На уведомление об этом, разосланное сервисным центрам, ссылается
Macrumors.
"Яблочная" корпорация может показать сразу три новых продукта. Во-первых, это ноутбук MacBook Pro с 16-дюймовым экраном, построенный на новом чипе собственной разработки. Возможно, это будет чуть более мощная версия процессора M1, который уже зарекомендовал себя как производительное решение.
Второй новинкой обещает стать приставка Apple TV 2020. Новый ТВ-гаджет будет построен на чипсете A12Z Bionic с шестью гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами постоянной памяти.
Наконец, в списке претендентов на выход значатся первые полноразмерные наушники AirPods. Ожидается, что беспроводную модель оценят в 600 долларов (44 тысячи рублей по текущему курсу).
Во внутренней документации идет речь о выходе новых продуктов уже 8 декабря, а старт продаж гаджетов начнется через несколько дней после.