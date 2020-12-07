https://ria.ru/20201207/apple-1587978137.html
Названа главная проблема iOS 14.2 для iPhone
Названа главная проблема iOS 14.2 для iPhone
Пользователи смартфонов iPhone столкнулись с неприятной проблемой, после установки обновления iOS 14.2. Часть устройств начали быстро разряжаться, о чем... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T11:09
2020-12-07T11:09
2020-12-07T11:09
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Пользователи смартфонов iPhone столкнулись с неприятной проблемой, после установки обновления iOS 14.2. Часть устройств начали быстро разряжаться, о чем сообщается на форуме разработчиков Apple.Проблема носит нестабильный характер и коснулась лишь части устройств. Одни экземпляры за ночь теряют от 20 до 40 процентов заряда батареи, а другие могут разрядиться на 50 процентов всего за 30 минут использования.Кроме того, пользователи iPhone заметили, что смартфоны стали ощутимо нагреваться даже при использовании обычного 5-ваттного зарядного устройства. Чаще всего проблему отмечают владельцы iPhone XS, iPhone 7, iPhone 6s, iPhone SE первого поколения и iPad Pro 2018 года. Возможно, в Apple решат возникшую проблему с зарядкой уже в iOS 14.3.
https://ria.ru/20201201/iphone-1587143713.html
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
Пользователи смартфонов iPhone столкнулись с неприятной проблемой, после установки обновления iOS 14.2. Часть устройств начали быстро разряжаться, о чем сообщается
на форуме разработчиков Apple.
Проблема носит нестабильный характер и коснулась лишь части устройств. Одни экземпляры за ночь теряют от 20 до 40 процентов заряда батареи, а другие могут разрядиться на 50 процентов всего за 30 минут использования.
Кроме того, пользователи iPhone заметили, что смартфоны стали ощутимо нагреваться даже при использовании обычного 5-ваттного зарядного устройства.
Чаще всего проблему отмечают владельцы iPhone XS, iPhone 7, iPhone 6s, iPhone SE первого поколения и iPad Pro 2018 года. Возможно, в Apple решат возникшую проблему с зарядкой уже в iOS 14.3.