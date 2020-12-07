Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201207/apple-1587978137.html
Названа главная проблема iOS 14.2 для iPhone
Названа главная проблема iOS 14.2 для iPhone
Пользователи смартфонов iPhone столкнулись с неприятной проблемой, после установки обновления iOS 14.2. Часть устройств начали быстро разряжаться, о чем... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T11:09
2020-12-07T11:09
риа наука
apple iphone
apple ipad
apple ios
apple
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584885943_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8bb2f142952bb4fe2195c035ff7f2640.jpg
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Пользователи смартфонов iPhone столкнулись с неприятной проблемой, после установки обновления iOS 14.2. Часть устройств начали быстро разряжаться, о чем сообщается на форуме разработчиков Apple.Проблема носит нестабильный характер и коснулась лишь части устройств. Одни экземпляры за ночь теряют от 20 до 40 процентов заряда батареи, а другие могут разрядиться на 50 процентов всего за 30 минут использования.Кроме того, пользователи iPhone заметили, что смартфоны стали ощутимо нагреваться даже при использовании обычного 5-ваттного зарядного устройства. Чаще всего проблему отмечают владельцы iPhone XS, iPhone 7, iPhone 6s, iPhone SE первого поколения и iPad Pro 2018 года. Возможно, в Apple решат возникшую проблему с зарядкой уже в iOS 14.3.
https://ria.ru/20201201/iphone-1587143713.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584885943_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f818d1aa756d918dce41711f0ac44248.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
apple iphone, apple ipad, apple ios, apple, технологии

Названа главная проблема iOS 14.2 для iPhone

11:09 07.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл КаримовiPhone 12 mini
iPhone 12 mini - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Пользователи смартфонов iPhone столкнулись с неприятной проблемой, после установки обновления iOS 14.2. Часть устройств начали быстро разряжаться, о чем сообщается на форуме разработчиков Apple.
Проблема носит нестабильный характер и коснулась лишь части устройств. Одни экземпляры за ночь теряют от 20 до 40 процентов заряда батареи, а другие могут разрядиться на 50 процентов всего за 30 минут использования.
iPhone 12 4 - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 13:31РИА Наука
Смартфоны iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max стали дефицитом
Кроме того, пользователи iPhone заметили, что смартфоны стали ощутимо нагреваться даже при использовании обычного 5-ваттного зарядного устройства.
Чаще всего проблему отмечают владельцы iPhone XS, iPhone 7, iPhone 6s, iPhone SE первого поколения и iPad Pro 2018 года. Возможно, в Apple решат возникшую проблему с зарядкой уже в iOS 14.3.
 
РИА НаукаApple iPhoneApple iPadApple iOSAppleТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
08:32Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
08:24Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше
08:21Источник сообщил о переносе второго полета Ил-112В на февраль
08:21СК проводит проверку в иркутском детсаду из-за вспышки кишечной инфекции
08:15Стало известно, сколько государство заработает на продаже новогодних елей
08:11С российских коррупционеров за год взыскали свыше двух миллиардов рублей
08:05В России изменились правила работы автошкол
07:57Губернатор Камчатки объявил 31 декабря нерабочим днём
07:54Москвичей во вторник ожидает малооблачная погода и до минус пять градусов
07:44В Приморье подростка подозревают в краже крупной суммы с карты учителя
07:38Задержанные в Турции журналисты НТВ вернулись в Россию
07:35В пожарах в Башкортостане погибли семь человек
07:07Исследование показало резкий рост спроса на услуги курьеров в России
07:00Власти Приморья назвали причину конфликта с избиением школьницы
06:55Биолог рассказала о проблеме, осложняющей борьбу с COVID-19
06:48Заседание по делу о штрафе Росрыболовства к НТЭК перенесли
06:37Социалисты набрали 68,4% голосов на выборах в парламент Венесуэлы
Лента новостейМолния