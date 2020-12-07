https://ria.ru/20201207/antonova-1588084022.html
Минкульт поддерживает предложение учредить премию имени Ирины Антоновой
Минкульт поддерживает предложение учредить премию имени Ирины Антоновой
Министерство культуры России поддерживает идею учреждения премии имени Ирины Антоновой за достижения в развитии музейного дела, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T18:54
2020-12-07T18:54
2020-12-07T18:54
культура
новости культуры
музеи
ирина антонова
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министерство культуры России поддерживает идею учреждения премии имени Ирины Антоновой за достижения в развитии музейного дела, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства.Ранее директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин предложил учредить премию имени Ирины Антоновой за достижения в области развития музейного дела."Это прекрасная и актуальная инициатива. В настоящее время Минкультуры России совместно с ГМИИ им. А. С. Пушкина прорабатывает комплекс мероприятий, направленных на увековечивание памяти Ирины Александровны Антоновой, и создание премии ее имени станет одним из направлений этой работы", - сказано в сообщении.Заслуженный деятель искусств РСФСР Ирина Антонова ушла из жизни в возрасте 98 лет из-за острой сердечной недостаточности, осложненной коронавирусной инфекцией. Церемония захоронения ее праха прошла на Новодевичьем кладбище Москвы в пятницу.
https://ria.ru/20201201/antonova-1587151722.html
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новости культуры, музеи, ирина антонова, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министерство культуры России поддерживает идею учреждения премии имени Ирины Антоновой за достижения в развитии музейного дела, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин предложил учредить премию имени Ирины Антоновой за достижения в области развития музейного дела.
"Это прекрасная и актуальная инициатива. В настоящее время Минкультуры России совместно с ГМИИ им. А. С. Пушкина прорабатывает комплекс мероприятий, направленных на увековечивание памяти Ирины Александровны Антоновой, и создание премии ее имени станет одним из направлений этой работы", - сказано в сообщении.
Заслуженный деятель искусств РСФСР Ирина Антонова ушла из жизни в возрасте 98 лет из-за острой сердечной недостаточности, осложненной коронавирусной инфекцией. Церемония захоронения ее праха прошла на Новодевичьем кладбище Москвы в пятницу.