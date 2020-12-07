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Вильфанд сообщил о мощном антициклоне в европейской части России
Вильфанд сообщил о мощном антициклоне в европейской части России
Мощный блокирующий антициклон установится в центре и на юге Европейской территории России, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T07:09
2020-12-07T07:09
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
красноярский край
оренбургская область
магаданская область
общество
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Мощный блокирующий антициклон установится в центре и на юге Европейской территории России, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По словам синоптика, антициклон станет причиной неизменчивой, солнечной и морозной погоды до конца недели.Как уточнил синоптик, генетически антициклон сформировался на территории Сибири, а затем переместился с востока на запад из-за редкого атмосферного процесса.По словам Вильфанда, сейчас антициклон определяет погоду над центральной частью Европейской России, а также над югом западной и средней Сибири.Специалист добавил, что в центральной части Европейской России температуры опустятся на два градуса ниже нормы, а на юге этой части страны — на 5-7 градусов.Кроме того, по его словам, до конца недели не ожидается осадков.Вильфанд добавил, что температура над западной Сибирью и Красноярским краем приблизится к нормальным значениям уже в среду, снизившись на 20 градусов.В соседней Якутии, а также в Магаданской области температура будет около нормы.Вильфанд также рассказал, что в некоторых регионах европейской части России ожидаются температуры, значительно ниже нормы.В Оренбургской области температура опустится на девять градусов ниже нормы, а в Астраханской области — на 10 градусов ниже нормы. Ночные температуры в этих регионах достигнут – 10-15 градусов.
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погода, роман вильфанд, гидрометцентр, красноярский край, оренбургская область, магаданская область, общество

Вильфанд сообщил о мощном антициклоне в европейской части России

07:09 07.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМорозы в Москве
Морозы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Мощный блокирующий антициклон установится в центре и на юге Европейской территории России, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам синоптика, антициклон станет причиной неизменчивой, солнечной и морозной погоды до конца недели.
"Следующая неделя будет на удивление в центре Европейской России и на юге Европейской России однообразна. В том смысле, что от дня ко дню не будет никакой динамики. <…> С чем это связано? Мощный, я бы даже сказал супермощный антициклон стоит над этой территорией… В дневное время много солнца", — сказал Вильфанд.
Как уточнил синоптик, генетически антициклон сформировался на территории Сибири, а затем переместился с востока на запад из-за редкого атмосферного процесса.
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По словам Вильфанда, сейчас антициклон определяет погоду над центральной частью Европейской России, а также над югом западной и средней Сибири.
Специалист добавил, что в центральной части Европейской России температуры опустятся на два градуса ниже нормы, а на юге этой части страны — на 5-7 градусов.
Кроме того, по его словам, до конца недели не ожидается осадков.
"На севере Европейской России будут по-прежнему положительные аномалии, потому антициклон там не действует… Очень высокие температуры: -3-5 градусов", — отметил ученый.
Вильфанд добавил, что температура над западной Сибирью и Красноярским краем приблизится к нормальным значениям уже в среду, снизившись на 20 градусов.
"Если в понедельник в центральных регионах Красноярского края температура -15 градусов, то уже к четвергу аномалия будет -6-8 градусов, минимальные температуры будут в диапазоне 35-40 градусов ниже нуля", — уточнил синоптик.
В соседней Якутии, а также в Магаданской области температура будет около нормы.
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Вильфанд также рассказал, что в некоторых регионах европейской части России ожидаются температуры, значительно ниже нормы.
"С 7 по 11 декабря в Саратовской области аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на девять градусов ниже нормы, с 7 по 10 декабря в Ульяновской области аналогичная ситуация… в Воронежской области с 7 по 9 декабря аномально холодная погода, температура ниже нормы на семь градусов. В Татарстане ниже нормы на 16 градусов", — сказал Вильфанд.
В Оренбургской области температура опустится на девять градусов ниже нормы, а в Астраханской области — на 10 градусов ниже нормы. Ночные температуры в этих регионах достигнут – 10-15 градусов.
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ПогодаРоман ВильфандГидрометцентрКрасноярский крайОренбургская областьМагаданская областьОбщество
 
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