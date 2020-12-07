https://ria.ru/20201207/antitsiklon-1587949431.html

Вильфанд сообщил о мощном антициклоне в европейской части России

Вильфанд сообщил о мощном антициклоне в европейской части России

Мощный блокирующий антициклон установится в центре и на юге Европейской территории России, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T07:09

2020-12-07T07:09

2020-12-07T07:09

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

красноярский край

оренбургская область

магаданская область

общество

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Мощный блокирующий антициклон установится в центре и на юге Европейской территории России, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По словам синоптика, антициклон станет причиной неизменчивой, солнечной и морозной погоды до конца недели.Как уточнил синоптик, генетически антициклон сформировался на территории Сибири, а затем переместился с востока на запад из-за редкого атмосферного процесса.По словам Вильфанда, сейчас антициклон определяет погоду над центральной частью Европейской России, а также над югом западной и средней Сибири.Специалист добавил, что в центральной части Европейской России температуры опустятся на два градуса ниже нормы, а на юге этой части страны — на 5-7 градусов.Кроме того, по его словам, до конца недели не ожидается осадков.Вильфанд добавил, что температура над западной Сибирью и Красноярским краем приблизится к нормальным значениям уже в среду, снизившись на 20 градусов.В соседней Якутии, а также в Магаданской области температура будет около нормы.Вильфанд также рассказал, что в некоторых регионах европейской части России ожидаются температуры, значительно ниже нормы.В Оренбургской области температура опустится на девять градусов ниже нормы, а в Астраханской области — на 10 градусов ниже нормы. Ночные температуры в этих регионах достигнут – 10-15 градусов.

https://ria.ru/20201206/pogoda-1587922753.html

https://ria.ru/20201203/pogoda-1587520678.html

https://ria.ru/20201204/pogoda-1587598960.html

красноярский край

оренбургская область

магаданская область

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погода, роман вильфанд, гидрометцентр, красноярский край, оренбургская область, магаданская область, общество